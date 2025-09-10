V Česku se množí falešné e-shopy, které často imitují známé a zavedené značky, a mnozí zákazníci je tak na první pohled nerozeznají od těch pravých. I právníci upozorňují na to, že falešné on-line obchody působí na první pohled velmi důvěryhodně. Že jde o podvod, může být skryto až v detailech, lze to zjistit například podle domény. Podvody se šíří hlavně přes reklamy na sociálních sítích, které slibují bombastické slevy. Oklamaní zákazníci by se kromě policie měli obrátit i na kontrolní orgány.
Podvodné e-shopy se šíří skrze reklamy na sítích, lze je poznat podle domény
