Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

Policie obvinila tři lidi z podvodu se spotřební elektronikou se škodou přes 4,1 miliardy korun. Podle kriminalistů vylákala organizovaná skupina pod smyšlenou záminkou přes čtyři sta tisíc kusů telefonů, hodinek či notebooků zejména značky Apple, přičemž poškozenými jsou tři významní dodavatelé včetně jednoho mobilního operátora, informoval ve čtvrtek mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Dle dřívějších informací by kauza mohla souviset se zkrachovalým e-shopem Mamut.
Obvinění lidé páchali podle NCOZ trestnou činnost v letech 2018 až 2023, a to v čele jimi ovládaných firem. Poškozené dodavatele uvedli v omyl tvrzením, že odebraná elektronika je určená pro zaměstnance skupiny ovládané obchodní korporací.
„Podle našich závěrů však předmětné zboží do skupiny této obchodní korporace nedodali, a naopak jej prodali pod cenou, za kterou jej odebírali, dalším subjektům, přičemž své závazky již poškozeným dodavatelům neuhradili,“ popsal Ibehej.
Policie zajistila majetek za miliony
Vedle mobilních telefonů, hodinek a notebooků se podvod podle kriminalistů týkal také sluchátek či tabletů. Centrála zajistila v rámci trestního řízení majetek v hodnotě zhruba 82 milionů korun.
Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě, v případě prokázání viny jim hrozí až desetileté vězení. Kauzu s názvem MAMUT dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, doplnil mluvčí policejní centrály.
Totožný název jako kauza nese i zkrachovalý e-shop, jehož konkurz patří k největším insolvenčním případům posledních let. Podle přihlášek věřitelů jde o více než sto tisíc mobilních telefonů značky Apple a stovky tisíc kusů příslušenství, které měly být z e-shopu dodávány dalším společnostem ze skupiny Unicorn. Hodnota pohledávek v konkurzu přesahuje sedm miliard. Největšími přihlášenými věřiteli jsou T-Mobile a J&T.