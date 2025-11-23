Omezení dovozů potravin by znamenalo zvýšení ceny, shodli se Prouza s Maierem


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
23 minut
Otázky Václava Moravce: Zdražování potravin, zvyšování platů. Kam zamíří inflace?
Zdroj: ČT24

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Maier varují před plánem vznikající vlády zajistit kvalitní a cenově dostupné české potraviny. Podle nich to znamená, že koalice ANO, SPD a Motoristů chce omezovat konkurenci, což povede ke zvýšení cen potravin. Tématu se věnovali v Otázkách Václava Moravce.

Spotřebitelské ceny v Česku v říjnu meziročně vzrostly o 2,5 procenta, inflace tak zrychlila ze zářijových 2,3 procenta. V meziměsíčním srovnání se ceny zvýšily o 0,5 procenta, uvedl 11. listopadu Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předběžný odhad. Podle analytiků zrychlení inflace způsobily ceny potravin, problematický ale zůstává i setrvalý rychlý růst cen služeb.

Ceny potravin a nealkoholických nápojů zrychlily svůj meziroční růst na 3,6 procenta. Meziročně zhruba o čtvrtinu zdražila káva, o pětinu kakao, o osm procent mléčné výrobky.

Vývoj cen potravin (meziroční změna v procentech, říjen 2025)
Zdroj: ČSÚ

„Dlouho to bývaly energie, teď to jsou potraviny, především proto, že od počátku roku zdražovali čeští zemědělci. Sedm až devětkrát oproti evropskému průměru. Začíná se to uklidňovat, možná trochu pod mediálním tlakem,“ poznamenal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Jak zdražování potravin dopadne, podle něj také závisí na tom, na kolik uspěje vláda s tím, co si napsala do programového prohlášení. Nová vláda totiž plánuje omezit marže řetězců a dovozy nekvalitních potravin, plánuje také zřízení potravinového ombudsmana a omezit byrokracii pro zemědělské výrobce.

Vláda chce víc českých potravin v obchodech. Podle odborníka je potřeba těžit z jednotného unijního trhu
Události komentáře

Zatímco omezení byrokracie podle Prouzy velmi pomůže, omezování dovozů potravin vidí jako problematické v souvislosti s cenou potravin. „Pokud bude vláda pracovat na tom, že bude omezovat zahraniční konkurenci, bude tady říkat, musíte prodávat české potraviny. Pokud se vrátíme k debatě, kterou jsme zažili už jednou na téma kvóty na české potraviny, tak to logicky znamená omezení dovozu. A omezení dovozu znamená menší konkurenci, tedy vyšší ceny,“ konstatoval Prouza.

Ceny zemědělských výrobců (k 18. 11. 2025)
Zdroj: ČSÚ

Konkurenceschopné pivovarnictví a pekárenství

„Měli bychom si už uvědomit, že jsme na jednotném evropském trhu. Tady není něco jako český trh, tady je evropský trh. A nechtějme to vůbec měnit, protože kdybychom omezili nějakým způsobem dovozy, tak by to v konečném důsledku prostě vždycky znamenalo zvýšení ceny,“ poznamenal ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Maier.

V masném a mlékárenském průmyslu český potravinářský sektor podle Maiera pokulhává. „Myslím tím, že platí zemědělcům nižší cenu, než je to v zahraničí, přesto mají problém své výrobky na českém trhu prodat. U másla padesát procent másla dovážíme,“ řekl. Pro spotřebitele je to podle něj ale dobře. „Pak jsou potravinářské sektory, které jsou vysoce konkurenceschopné, jako je pivovarnictví a pekárenství, tam je to v pořádku,“ řekl.

Mlékárny a producenti vajec potřebují podporu vlády

„Pokud vláda nepodpoří mlékárenský průmysl, producenty vajec, tak to pro české producenty bude představovat velký problém, aby prodali svoji produkci,“ podotkl Prouza. České potraviny budou podle něj pro lidi, kteří si to budou moci dovolit. Pro ty, kteří budou mít hlouběji do kapsy, budou levnější potraviny z dovozu a ve slevových akcích – aby si mohli dovolit pestrou stravu.

„I ti bohatší se dívají na to, jaké budou slevy na běžné komodity. Prostě běžné mléko, cukr, mouku, oleje, tam prostě pořád nevidí důvod utrácet úplně zbytečně, tam si raději počkají na slevu. Čili nedá se říct, že to je čistě o tom – mám hodně peněz, utrácím vždycky za plnou cenu,“ řekl Prouza.

Výběr redakce

Při izraelském útoku na Bejrút bylo zabito pět lidí, 28 zraněno

Při izraelském útoku na Bejrút bylo zabito pět lidí, 28 zraněno

před 40 mminutami
Omezení dovozů potravin by znamenalo zvýšení ceny, shodli se Prouza s Maierem

Omezení dovozů potravin by znamenalo zvýšení ceny, shodli se Prouza s Maierem

před 55 mminutami
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky debatovali o odvodech živnostníků

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky debatovali o odvodech živnostníků

před 1 hhodinou
Změna je urgentně potřeba, říkají k systému rozdělování peněz krajům hejtmani

Změna je urgentně potřeba, říkají k systému rozdělování peněz krajům hejtmani

před 2 hhodinami
Zástupci USA a Ukrajiny jednání v Ženevě označují za pokrok

Zástupci USA a Ukrajiny jednání v Ženevě označují za pokrok

08:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Padesátce unesených žáků nigerijské školy se podařilo uprchnout

Padesátce unesených žáků nigerijské školy se podařilo uprchnout

před 3 hhodinami
Nominace do vlády schválí koalice ANO, SPD a Motoristů v úterý, řekl Havlíček

Nominace do vlády schválí koalice ANO, SPD a Motoristů v úterý, řekl Havlíček

před 3 hhodinami
Na Šumavě bylo k ránu minus 25 stupňů. V části republiky hrozí od pondělního večera ledovka

Na Šumavě bylo k ránu minus 25 stupňů. V části republiky hrozí od pondělního večera ledovka

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Omezení dovozů potravin by znamenalo zvýšení ceny, shodli se Prouza s Maierem

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Maier varují před plánem vznikající vlády zajistit kvalitní a cenově dostupné české potraviny. Podle nich to znamená, že koalice ANO, SPD a Motoristů chce omezovat konkurenci, což povede ke zvýšení cen potravin. Tématu se věnovali v Otázkách Václava Moravce.
před 55 mminutami

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky debatovali o odvodech živnostníků

Nastupující vládní koalice narazila s plánem zastavit růst odvodů živnostníků. S předloženou novelou nesouhlasí ministerstva financí a práce. Pro vznikající vládu jde ale o jednu z prvních priorit, kterou je připravena ve sněmovně prosadit. O současném systému odvodů a zdanění OSVČ v Událostech, komentářích z ekonomiky moderovaných Jakubem Musilem debatovali viceprezident Hospodářské komory ČR Roman Pommer a ekonom z CERGE-EI Filip Pertold.
před 1 hhodinou

Změna je urgentně potřeba, říkají k systému rozdělování peněz krajům hejtmani

Peníze vybrané na daních se mezi kraje dělí podle principů starých přes dvacet let. Část regionů si stěžuje, že je systém diskriminuje, a požaduje změnu. „Ten zákon je starý a rozpočtové určení daní odpovídá době, kdy vzniklo, určitě ne dnešním požadavkům,“ řekl v Událostech, komentářích z ekonomiky hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Změna je potřeba také podle hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové (STAN), která poukázala mimo jiné na dynamický vývoj v některých regionech, například co se počtu obyvatel týká. Debatou provázeli Jakub Musil a Vítězslav Komenda.
před 2 hhodinami

Zvýšila se těžba dřeva, v Česku se více zpracovává

V letošním roce se těží více dřeva než před kůrovcovou kalamitou. Zvýšil se také zájem o jeho zpracování v tuzemsku, hlavně pro stavebnictví. Před pěti lety končila v zahraničí až polovina poražených stromů, loni už to byl jen zhruba každý pátý. Nejvíc porostů, kde se aktuálně stromy kácí, je v Jihočeském kraji.
před 11 hhodinami

Mluvčí Bílého domu kritizovala jihoafrické předsednictví G20

Jihoafrická republika odmítá podle mluvčí Bílého domu usnadnit bezproblémové předání předsednictví skupiny G20 Spojeným státům. V sobotu to podle agentury Reuters uvedla mluvčí Anna Kellyová poté, co lídři velkých světových ekonomik na summitu v Johannesburgu bez účasti USA přijali deklaraci, která zdůrazňuje závažnost klimatických změn.
před 15 hhodinami

Lidovci navrhli změnit rozdělování peněz krajům, vycházejí z návrhu asociace

Strany končící vlády chtějí ve sněmovně znovu otevřít otázku dělení daňových výnosů mezi kraji. Lidovci už příslušnou novelu předložili, vychází z návrhu Asociace krajů. Plánují to i Starostové. Současným systémem se zabývá také Ústavní soud. Vzorec totiž napadla skupina senátorů, podle kterých některé regiony znevýhodňuje.
před 21 hhodinami

Dopravci se chystají na vánoční sezonu, pomáhají jim i výdejní boxy

Poslední listopadový víkend začíná advent, který pro dopravce znamená hlavní sezonu. Obchodníci lákají zákazníky i na slevy spojené s Black Friday, například depo Zásilkovny v pražských Štěrboholech teď odbaví téměř dvě stě tisíc balíků denně. Také malešické depo Balíkovny se připravuje na letošní špičku, chce proto do konce roku nabrat dalších 650 pracovníků. Podle mluvčího Kamila Chalupy Balíkovna letos odbaví nejvíc kusů 15. prosince.
před 22 hhodinami

Klimatická dohoda COP30 přináší více peněz pro chudé, nezmiňuje fosilní paliva

Světové vlády se na klimatické konferenci COP30 v Brazílii dohodly na zvýšení finančních prostředků pro chudé země potýkající se s globálním oteplováním. Kompromisní dohoda ale vynechává jakoukoliv zmínku o fosilních palivech, napsala agentura Reuters.
před 23 hhodinami
Načítání...