Omezení dovozů potravin by znamenalo zvýšení ceny, shodli se Prouza s Maierem

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Maier varují před plánem vznikající vlády zajistit kvalitní a cenově dostupné české potraviny. Podle nich to znamená, že koalice ANO, SPD a Motoristů chce omezovat konkurenci, což povede ke zvýšení cen potravin. Tématu se věnovali v Otázkách Václava Moravce.
Spotřebitelské ceny v Česku v říjnu meziročně vzrostly o 2,5 procenta, inflace tak zrychlila ze zářijových 2,3 procenta. V meziměsíčním srovnání se ceny zvýšily o 0,5 procenta, uvedl 11. listopadu Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předběžný odhad. Podle analytiků zrychlení inflace způsobily ceny potravin, problematický ale zůstává i setrvalý rychlý růst cen služeb.
Ceny potravin a nealkoholických nápojů zrychlily svůj meziroční růst na 3,6 procenta. Meziročně zhruba o čtvrtinu zdražila káva, o pětinu kakao, o osm procent mléčné výrobky.
„Dlouho to bývaly energie, teď to jsou potraviny, především proto, že od počátku roku zdražovali čeští zemědělci. Sedm až devětkrát oproti evropskému průměru. Začíná se to uklidňovat, možná trochu pod mediálním tlakem,“ poznamenal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Jak zdražování potravin dopadne, podle něj také závisí na tom, na kolik uspěje vláda s tím, co si napsala do programového prohlášení. Nová vláda totiž plánuje omezit marže řetězců a dovozy nekvalitních potravin, plánuje také zřízení potravinového ombudsmana a omezit byrokracii pro zemědělské výrobce.
Zatímco omezení byrokracie podle Prouzy velmi pomůže, omezování dovozů potravin vidí jako problematické v souvislosti s cenou potravin. „Pokud bude vláda pracovat na tom, že bude omezovat zahraniční konkurenci, bude tady říkat, musíte prodávat české potraviny. Pokud se vrátíme k debatě, kterou jsme zažili už jednou na téma kvóty na české potraviny, tak to logicky znamená omezení dovozu. A omezení dovozu znamená menší konkurenci, tedy vyšší ceny,“ konstatoval Prouza.
Konkurenceschopné pivovarnictví a pekárenství
„Měli bychom si už uvědomit, že jsme na jednotném evropském trhu. Tady není něco jako český trh, tady je evropský trh. A nechtějme to vůbec měnit, protože kdybychom omezili nějakým způsobem dovozy, tak by to v konečném důsledku prostě vždycky znamenalo zvýšení ceny,“ poznamenal ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Maier.
V masném a mlékárenském průmyslu český potravinářský sektor podle Maiera pokulhává. „Myslím tím, že platí zemědělcům nižší cenu, než je to v zahraničí, přesto mají problém své výrobky na českém trhu prodat. U másla padesát procent másla dovážíme,“ řekl. Pro spotřebitele je to podle něj ale dobře. „Pak jsou potravinářské sektory, které jsou vysoce konkurenceschopné, jako je pivovarnictví a pekárenství, tam je to v pořádku,“ řekl.
Mlékárny a producenti vajec potřebují podporu vlády
„Pokud vláda nepodpoří mlékárenský průmysl, producenty vajec, tak to pro české producenty bude představovat velký problém, aby prodali svoji produkci,“ podotkl Prouza. České potraviny budou podle něj pro lidi, kteří si to budou moci dovolit. Pro ty, kteří budou mít hlouběji do kapsy, budou levnější potraviny z dovozu a ve slevových akcích – aby si mohli dovolit pestrou stravu.
„I ti bohatší se dívají na to, jaké budou slevy na běžné komodity. Prostě běžné mléko, cukr, mouku, oleje, tam prostě pořád nevidí důvod utrácet úplně zbytečně, tam si raději počkají na slevu. Čili nedá se říct, že to je čistě o tom – mám hodně peněz, utrácím vždycky za plnou cenu,“ řekl Prouza.