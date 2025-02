Ohnisko tuberkulózy v Kansas City je jedno z největších zdokumentovaných v USA

Podle nejnovější celosvětové zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo v roce 2023 diagnostikováno 8,2 milionu lidí s TBC, což je nejvyšší počet zaznamenaný WHO od roku 1995, kdy zahájila celosvětové monitorování TBC.

Centrum pro výzkum a politiku infekčních nemocí při Minnesotské univerzitě (CIDRAP) zase informovalo , že zmrazení zahraniční pomoci na devadesát dní narušilo fungování organizace USAID – později Donald Trump oznámil, že ji chce úplně zrušit: od víkendu mají její pracovníci příkaz přestat pracovat a ti zahraniční se mají do třiceti dnů vrátit zpět do USA.

Právě tato agentura je jedním z největších investorů do celosvětového boje proti tuberkulóze, od roku 2000 do něj investovala 4,7 miliardy dolarů. Epidemiolog Madhukar Pai z McGillovy univerzity v Montrealu míní, že kroky nové americké administrativy mohou nejvíce poškodit globální programy boje proti TBC a HIV.

„Je to krizový okamžik pro globální zdraví,“ varoval Pai. „Doufám, že se všichni v oblasti globálního zdraví zasadí o to, aby vláda USA pokračovala v podpoře těchto kriticky důležitých organizací a programů.“

Pai nicméně připustil, že Trumpovo druhé funkční období by mohlo přinést nové příležitosti pro ostatní země, aby více přispívaly na globální zdraví. „Zajímalo by mě, jestli by to mohla být příležitost pro globální zdravotnictví, aby bylo méně závislé na jednom národě nebo dárci,“ dodal Pai. „Byl bych rád, kdyby si africké národy vyráběly vlastní základní léky a vakcíny a byly stále méně závislé na pomoci. Rád bych viděl, jak se ostatní země G7 a G20 zapojují a nahrazují akutní nedostatek finančních prostředků.“