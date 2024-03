Tuberkulóza už ignoruje antibiotika. Léčba odolné varianty trvá až dva roky a často nebývá úspěšná

před 46 m minutami | Zdroj: ČT24 , SZÚ , NZIP , WHO , Science Advances , ČTK , Astrocyte

Tak dlouho moderní společnost považovala tuberkulózu (TBC) za „nemoc minulosti“, až se z ní stala choroba, která připraví o život víc lidí než virus HIV a stává se stále hůř léčitelnou. V minulosti přitom nákaze podléhala až polovina nakažených a jde o nemoc, kterou lidé trpí už stovky tisíc let.

Žil asi před půl milionem roků v západním Turecku, kde dnes stojí provinční městečko Kocabas. Tento zástupce druhu Homo erectus měřil asi metr a půl, dokázal vyrábět jen velmi primitivní kamenné nástroje a vzhledem ani ničím jiným ještě člověka moc nepřipomínal. Měl s ním ale přesto jedno společné: trpěl tuberkulózou. Byl to první známý případ, kdy někoho z rodu Homo tato nemoc napadla – od té doby ale postihla stovky milionů, možná i miliardy dalších.

„Těžké souchotiny, které odnímají tělu duši a způsobují, že člověk dlouho leží v nemoci a chřadne.“ Tak tuberkulózu popisoval v Odyssee osm set let před naším letopočtem slavný Homér. A tyto příznaky nemoci jsou do jednadvacátého století stále stejné. Ať už se jí říká souchotiny, oubytě, TBC nebo bílý mor, je to po moru a neštovicích třetí historicky nejsmrtelnější lidská nemoc. Silný kašel, bolest na hrudi, únava a vykašlávání krve a pak zhoršení stavu, kdy vyčerpaný člověk umírá.

Chorobě v plicní i jiné podobě v minulosti až polovina nakažených podlehla, žádný ze zkoušených léků nefungoval. Léčba dříve spočívala v klidu na lůžku, a to ideálně ve vysokohorském sanatoriu. Tento postup spojený s útěkem do hor poprvé popsali už ve starověké Indii v Jadžurvédě; udržoval se až do minulého století. Evropský středověk měl jinou „zázračnou léčbu“ – nemoc měl údajně vyléčit dotek rukou krále.