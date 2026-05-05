Estonsko chce plošně modernizovat školy ze sovětské éry


před 33 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Estonsko hledá nová řešení pro modernizaci stárnoucích školních budov ze sovětské éry. Cílem je vytvořit veřejně dostupný soubor nástrojů, který v budoucnu usnadní jejich rekonstrukce.

Tamní ministerstvo školství a výzkumu ve spolupráci s vládou spustilo projekt, jehož cílem je najít rychlejší a efektivnější způsoby modernizace standardizovaných školních budov pocházejících ze sovětské éry.

Kaidi Poldojaová, projektová manažerka odboru vzdělávací infrastruktury a sítě ministerstva, uvedla, že celkové rekonstrukce jsou klíčové pro snižování rozdílů ve vzdělávacím prostředí napříč zemí.

„Státní střední školy postavené v posledních patnácti letech spolu s dalšími školami navrženými v architektonických soutěžích nabízejí mnohem lepší vzdělávací prostředí než starší budovy,“ uvedla.

Tyto prostory podle ní mají přímý dopad na kvalitu výuky, duševní pohodu žáků i posilování pocitu sounáležitosti.

Počet obyvatel Estonska klesá už druhý rok po sobě
Ilustrační fotografie

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií však nechce standardizované návrhy z období okupace vnímat jako nevýhodu, ale naopak jako výhodu. Jeho cílem je vyvinout řešení, která bude možné uplatnit ve více školách najednou.

Řešením dispozičních problémů i potíží s vytápěním, větráním a klimatizací, které jsou pro tyto budovy typické, chtějí úřady vytvořit rychlejší, kvalitnější a nákladově efektivnější modely rekonstrukcí.

Bezplatný a veřejně dostupný soubor nástrojů s těmito modelovými řešeními má být určen provozovatelům škol, správcům, projektantům i místním samosprávám. Vzniknout má do konce roku 2027, přičemž navržená řešení se otestují v pilotních školách.

Článek napsaný ERR, poprvé publikovaný 5. května 2026 v 07:06 (SELČ)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

11:12Aktualizovánopřed 51 mminutami
Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

09:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

10:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

před 2 hhodinami
Východní část Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

Východní část Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

před 4 hhodinami
Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

01:07Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí

04:05Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

02:08Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Estonsko chce plošně modernizovat školy ze sovětské éry

Estonsko hledá nová řešení pro modernizaci stárnoucích školních budov ze sovětské éry. Cílem je vytvořit veřejně dostupný soubor nástrojů, který v budoucnu usnadní jejich rekonstrukce.
před 33 mminutami

Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

Oběťmi pondělní zběsilé jízdy centrem Lipska se stali 63letá žena a 77letý muž, oba Němci, informovala lipská policie. Přesný počet zraněných je dál nejasný, primátor města Burkhard Jung v pondělí hovořil o třech těžce zraněných. Třiatřicetiletý německý občan vjel úmyslně osobním vozem do historického jádra největšího saského města a ujel zhruba pět set metrů pěší zónou. Policie jej na místě zadržela.
09:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko zabíjelo na Ukrajině, Zelenskyj mluví o cynismu

Nejméně čtyři lidi zabily a 31 dalších zranily ruské drony a rakety během nočních útoků v Poltavské oblasti, oznámil náčelník tohoto ukrajinského regionu Vitalij Djakivnyč. Raněné hlásily i další oblasti napadené země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za cynické, že Rusko podniká smrtící útoky poté, co vyhlásilo na 8. a 9. května příměří kvůli svým propagandistickým oslavám konce druhé světové války. Náletům stovek ukrajinských dronů čelilo během noci i Rusko, kde úřady hlásí jednoho raněného.
11:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Východní část Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

Silné zemětřesení během noci otřáslo východním Chorvatskem. Nejblíže k epicentru se nacházela osada Zmajevac a ves Batina na Dunaji, napsal na svém webu Jutarnji list, podle kterého byly otřesy zaznamenány i v sousedním Maďarsku a Srbsku. O případných zraněných či škodách se web nezmínil.
před 4 hhodinami

Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

Dronový útok poničil v Ruskem obsazené ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně meteorologické vybavení. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), napsala v noci na úterý agentura Reuters. Rusy dosazené vedení elektrárny informovalo v neděli MAAE, že externí laboratoř pro kontrolu radiace čelila dronovému útoku.
01:07Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily.
04:05Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Maďarská rozvědka o mně sedm měsíců věděla všechno, říká novinář Panyi

Investigativní novinář Szabolcs Panyi, který rozkryl vazby vlády v Budapešti na Moskvu, poskytl pro pořad Newsroom ČT24 rozhovor, v němž přibližuje metody tlaku vlády Viktora Orbána. Věří, že politická změna v Maďarsku přinese konec éry státem řízené propagandy a odhalí hloubku ruského zásahu do chodu státu. V rozhovoru, který s ním vedla Jana Ďuďáková, hovořil také o špionážním softwaru Pegasus, trestním oznámení i nálepce zrádce v maďarských médiích.
před 5 hhodinami

Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

Události v Hormuzském průlivu ukazují, že pro tamní situaci neexistuje vojenské řešení. Prohlásil to íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Arakčí zároveň jako patový označil americký Projekt Svoboda, při němž chtějí americké lodě pomáhat proplout obchodním lodím uvázlým v oblasti. Hormuzský průliv, který je klíčovou tepnou pro dopravu ropy či plynu ze zemí Perského zálivu, je od vypuknutí americko-izraelské války proti Íránu zablokovaný.
02:08Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...