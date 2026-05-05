Estonsko chce plošně modernizovat školy ze sovětské éry

Estonsko hledá nová řešení pro modernizaci stárnoucích školních budov ze sovětské éry. Cílem je vytvořit veřejně dostupný soubor nástrojů, který v budoucnu usnadní jejich rekonstrukce.
Tamní ministerstvo školství a výzkumu ve spolupráci s vládou spustilo projekt, jehož cílem je najít rychlejší a efektivnější způsoby modernizace standardizovaných školních budov pocházejících ze sovětské éry.
Kaidi Poldojaová, projektová manažerka odboru vzdělávací infrastruktury a sítě ministerstva, uvedla, že celkové rekonstrukce jsou klíčové pro snižování rozdílů ve vzdělávacím prostředí napříč zemí.
„Státní střední školy postavené v posledních patnácti letech spolu s dalšími školami navrženými v architektonických soutěžích nabízejí mnohem lepší vzdělávací prostředí než starší budovy,“ uvedla.
Tyto prostory podle ní mají přímý dopad na kvalitu výuky, duševní pohodu žáků i posilování pocitu sounáležitosti.
Projekt spolufinancovaný Evropskou unií však nechce standardizované návrhy z období okupace vnímat jako nevýhodu, ale naopak jako výhodu. Jeho cílem je vyvinout řešení, která bude možné uplatnit ve více školách najednou.
Řešením dispozičních problémů i potíží s vytápěním, větráním a klimatizací, které jsou pro tyto budovy typické, chtějí úřady vytvořit rychlejší, kvalitnější a nákladově efektivnější modely rekonstrukcí.
Bezplatný a veřejně dostupný soubor nástrojů s těmito modelovými řešeními má být určen provozovatelům škol, správcům, projektantům i místním samosprávám. Vzniknout má do konce roku 2027, přičemž navržená řešení se otestují v pilotních školách.
Článek napsaný ERR, poprvé publikovaný 5. května 2026 v 07:06 (SELČ)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.