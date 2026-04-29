Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš


Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy, řekl ve středu v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Zmínil také zásoby uranu, které středoasijská země má, ale neuvedl, zda jednal i o dodávkách této komodity. Oba politici se shodli, že budou podporovat vzájemný obchod. V úterý o dodávkách ropy jednal se svým kazachstánským protějškem také ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Kazachstán byl loni třetím největším dodavatelem ropy do Česka.

„Probírali jsme hlavně energetiku, což je v Evropě nyní velké téma. Proto máme velký zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu,“ řekl Babiš. Kazachstán je podle Babiš největším producentem uranu a strategie české vlády je právě jádro, dodal.

Kazachstánský prezident zase mluvil o vzájemném obchodu, který podle něho postupně narůstá, a zmínil české strojírenské firmy jako Škoda Group, VZZV Group nebo zbrojařskou firmu Omnipol, které v zemi působí nebo uzavřely na úterním obchodním fóru memoranda se svými kazachstánskými partnery.

Agentura Kazinform uvedla, že zástupci Kazachstánu a Česka podepsali na okraj úterního obchodního fóra šest memorand a obchodních dohod v klíčových hospodářských oblastech.

V úterý Babiš jednal s kazachstánským premiérem Olžasem Bektenovem, který má podle prohlášení vlády v Astaně zájem rozvinout spolupráci v průmyslu, energetice, dopravě, digitalizaci či umělé inteligenci. „Česko je pro Kazachstán spolehlivým partnerem v Evropské unii,“ řekl Bektenov. S Babišem hovořil mimo jiné o rozvoji dopravního propojení, kdy zmínil, že za první čtvrtletí dosáhl objem vzájemné železniční přepravy 10 100 tun, což je meziroční nárůst o osmnáct procent. Poznamenal také, že poloha Kazachstánu nabízí českým podnikům přístup na trhy ve středoasijském regionu.

Havlíček: Česko chce brát z Ázerbájdžánu dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně
Ázerbájdžánský vůdce Ilham Alijev s premiérem Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (oba ANO) v Baku (27. dubna 2026)

Prohlášení kazachstánské vlády zmiňuje také ekologický program, jehož cílem je návrat divokých koní do stepí v Kazachstánu. Koně Převalského vymizeli z volné přírody kvůli lidské činnosti, ale díky spolupráci s pražskou zoologickou zahradou se tam po desítkách let opět vrací.

Objem vzájemného obchodu

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj v úterý na obchodním fóru uvedl, že české firmy jsou historicky nejsilnější v Kazachstánu v porovnání se situací v Ázerbájdžánu, kam zavítal Babiš na začátku týdne, a v Uzbekistánu, kam Babiš odlétá ve středu z Astany. V zemích ve střední Asii je podle Rafaje důležité, aby byl vzájemný obchod podpořen na vládní úrovni.

Export z Česka do Kazachstánu dosáhl loni podle státní agentury CzechInvest 13,1 miliardy korun, což bylo o třicet milionů méně než předloni, z dlouhodobého hlediska ale vývoz do této středoasijské země roste. Hlavní exportní položkou byly loni počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, včetně souvisejících služeb a prací. Hned za nimi se umístila motorová vozidla.

Babiš pokračuje po jednání s prezidentem Tokajevem do Uzbekistánu, kde ve středu v Taškentu navštíví památník nezávislosti. Odpolední program pokračuje obchodním fórem, kterého se účastní uzbecký premiér Abdulla Aripov.

Podnikatelé čelí dramatickému nárůstu regulace, míní prezident Hospodářské komory

Na dramatický nárůst regulace v podnikání upozornil v úvodu volebního sněmu Hospodářské komory její prezident Zdeněk Zajíček (ODS). Varoval před jednostranným zaměřením evropské politiky na zelenou transformaci. Evropa musí být podle něj v současnosti, kdy svět čelí různým krizím, nejen zelená, ale i konkurenceschopná a odolná. Komora si na sněmu zvolí nové lídry,
Fond prověřuje kvůli možnému střetu zájmů dotace pro Agrofert za miliardu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) prověřuje možný střet zájmů u národních dotací vyplacených Agrofertu ve výši zhruba jedné miliardy korun, uvedl ředitel fondu Petr Dlouhý. Fond po holdingu zároveň neplánuje zpětně vymáhat nárokové evropské dotace obdržené v letech, kdy byl jeho někdejší majitel Andrej Babiš (ANO) poprvé premiérem. Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF) pak oznámil, že bude kvůli střetu zájmů Babiše vymáhat po asi dvacítce firem z Agrofertu podpory za miliony korun.
Kvůli napětí ve světě zdraží energie, obávají se podle průzkumu Češi

Češi se kvůli geopolitickému napětí obávají opětovného růstu cen energií. Stále více domácností proto chystá opatření k úsporám, v dubnu už to byla téměř polovina z nich. V čase roste zájem hlavně o kroky zajišťující dlouhodobé úspory, jako je instalace fotovoltaiky, úspornějšího kotle nebo tepelného čerpadla. Velká část společnosti také žádá od dodavatelů informace, jak efektivně šetřit energie. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost ČEZ.
Ropa zdražuje, Brent překročil 110 dolarů za barel

Ceny ropy v úterý pokračují v růstu, severomořský Brent se tak vrátil nad 110 dolarů za barel. Snahy o ukončení konfliktu na Blízkém východě nevykazují žádné výraznější známky pokroku a doprava v klíčovém Hormuzském průlivu zůstává ochromena, uvedla agentura Reuters.
VideoVláda chce plnit závazky k NATO, uvedla Murová. Dle Kovářové vůle chybí

Vláda Andreje Babiše chce podle členky sněmovního rozpočtového výboru Jany Murové (ANO) plnit závazky vůči NATO. Zkomplikovala to podle ní změna metodiky počítání výdajů. Murová to uvedla v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. Místopředsedkyně výboru Věra Kovářová (STAN) míní, že minulý kabinet na rozdíl od současné vlády jasně ukázal dlouhodobou vůli navyšovat obranné výdaje. „My chceme v dlouhodobém horizontu dodržovat spojenecké závazky. (…) Měly by to být skutečně obranné výdaje, ne nemocnice nebo některé dálnice, které s armádou nemají nic společného,“ říká Kovářová. Kromě výdajů na obranu hosté probrali i zadlužování státu, k němuž svůj pohled připojili také ekonomové Jan Švejnar a Aleš Bělohradský.
Hampl varuje před vynětím dálnic či přehrad z deficitu rozpočtu

Česká fiskální pravidla nejsou zbytečně přísná, soudí předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Staví se tak odmítavě proti vládnímu návrhu na rozvolnění, o kterém píší média. Varuje před tím, aby si někdo bral příklad třeba ze zadlužené Francie, která má poprvé v dějinách nižší úvěrový rating než Česká republika. „Uměl si někdo před lety představit, že by to tak dopadlo?“ Dřívější viceguvernér České národní banky (ČNB) byl hostem Interview ČT24 moderovaného Danielem Takáčem.
Íránská blokáda je podle Rubia jako ekonomická jaderná zbraň

Íránská blokáda Hormuzského průlivu je podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia ekvivalentem ekonomické jaderné zbraně. Podle agentur DPA a Reuters to v úterý uvedl ve vysílání televize Fox News jako důkaz toho, že by Teherán neměl vlastnit atomové zbraně. Podle dřívějších zpráv předložil Írán Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války, podle kterého by se jaderné rozhovory odložily až na pozdější fázi jednání. Rubio i zdroje agentury Reuters naznačili, že USA nabídku odmítnou.
