Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy, řekl ve středu v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Zmínil také zásoby uranu, které středoasijská země má, ale neuvedl, zda jednal i o dodávkách této komodity. Oba politici se shodli, že budou podporovat vzájemný obchod. V úterý o dodávkách ropy jednal se svým kazachstánským protějškem také ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Kazachstán byl loni třetím největším dodavatelem ropy do Česka.
„Probírali jsme hlavně energetiku, což je v Evropě nyní velké téma. Proto máme velký zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu,“ řekl Babiš. Kazachstán je podle Babiš největším producentem uranu a strategie české vlády je právě jádro, dodal.
Kazachstánský prezident zase mluvil o vzájemném obchodu, který podle něho postupně narůstá, a zmínil české strojírenské firmy jako Škoda Group, VZZV Group nebo zbrojařskou firmu Omnipol, které v zemi působí nebo uzavřely na úterním obchodním fóru memoranda se svými kazachstánskými partnery.
Agentura Kazinform uvedla, že zástupci Kazachstánu a Česka podepsali na okraj úterního obchodního fóra šest memorand a obchodních dohod v klíčových hospodářských oblastech.
V úterý Babiš jednal s kazachstánským premiérem Olžasem Bektenovem, který má podle prohlášení vlády v Astaně zájem rozvinout spolupráci v průmyslu, energetice, dopravě, digitalizaci či umělé inteligenci. „Česko je pro Kazachstán spolehlivým partnerem v Evropské unii,“ řekl Bektenov. S Babišem hovořil mimo jiné o rozvoji dopravního propojení, kdy zmínil, že za první čtvrtletí dosáhl objem vzájemné železniční přepravy 10 100 tun, což je meziroční nárůst o osmnáct procent. Poznamenal také, že poloha Kazachstánu nabízí českým podnikům přístup na trhy ve středoasijském regionu.
Prohlášení kazachstánské vlády zmiňuje také ekologický program, jehož cílem je návrat divokých koní do stepí v Kazachstánu. Koně Převalského vymizeli z volné přírody kvůli lidské činnosti, ale díky spolupráci s pražskou zoologickou zahradou se tam po desítkách let opět vrací.
Objem vzájemného obchodu
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj v úterý na obchodním fóru uvedl, že české firmy jsou historicky nejsilnější v Kazachstánu v porovnání se situací v Ázerbájdžánu, kam zavítal Babiš na začátku týdne, a v Uzbekistánu, kam Babiš odlétá ve středu z Astany. V zemích ve střední Asii je podle Rafaje důležité, aby byl vzájemný obchod podpořen na vládní úrovni.
Export z Česka do Kazachstánu dosáhl loni podle státní agentury CzechInvest 13,1 miliardy korun, což bylo o třicet milionů méně než předloni, z dlouhodobého hlediska ale vývoz do této středoasijské země roste. Hlavní exportní položkou byly loni počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, včetně souvisejících služeb a prací. Hned za nimi se umístila motorová vozidla.
Babiš pokračuje po jednání s prezidentem Tokajevem do Uzbekistánu, kde ve středu v Taškentu navštíví památník nezávislosti. Odpolední program pokračuje obchodním fórem, kterého se účastní uzbecký premiér Abdulla Aripov.