Havlíček: Česko chce brát z Ázerbájdžánu dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně

Česká republika chce ročně odebírat dvě miliardy metrů krychlových plynu z Ázerbájdžánu, přičemž dodávky by mohly začít mezi roky 2028 a 2029, řekl na návštěvě Baku ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dohoda zatím nebyla podepsána, kontrakt je přislíben a je na velmi dobré cestě, dodal. Premiér Andrej Babiš (ANO) předtím řekl, že o dodávky plynu usiluje společnost ČEZ.
Cena za plyn je podle Havlíčka přibližně dvacet miliard korun ročně, záviset bude na délce kontraktu. Pokud bude Česká republika chtít dobrou cenu, je podle ministra potřeba počítat s kontraktem na deset až patnáct let. Plyn z Ázerbájdžánu odebírá nyní deset zemí Evropské unie, Česko by se tak stalo jedenáctou zemí.
Havlíček upozornil, že v Ázerbájdžánu se na plyn „stojí ve frontě“. Česko je ale pro zemi „partner s velkým P“ a už je velmi spolehlivým partnerem v odběru ropy. Dodal, že 42 procent odebrané ropy v Česku je ze zdrojů Ázerbájdžánu, a tuzemsko je tak pro Baku druhým nejvýznamnějším odběratelem ropy po Itálii.
Ázerbájdžán podle údajů tamního ministerstva energetiky loni vytěžil 51,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Celkový vývoz činil 25,2 miliardy metrů krychlových, z toho do Evropy země vyvezla 12,8 miliardy metrů krychlových. Evropa je největším zahraničním odběratelem ázerbájdžánského plynu, země vyváží také do Turecka, Gruzie a do Sýrie.
Spotřeba plynu v Česku loni podle údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) stoupla meziročně o 6,5 procenta na celkových 7,2 miliardy metrů krychlových.