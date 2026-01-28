Nizozemské strany se dohodly na menšinové středopravé vládě, píší média


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Nizozemské politické strany se v úterý dohodly na vytvoření menšinové středopravé vlády, informují nizozemská média. Nový kabinet budou na základě úmluvy tvořit liberálové z vítězné strany D66, křesťanští demokraté (CDA) a konzervativně liberální Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD). Koalice má mít ve 150členné dolní komoře 66 křesel. Konečnou podobu dohody by mohli zástupci stran představit v pátek a jmenování vlády je reálné do poloviny února, uvedl zpravodajský web AD.nl.

Vyjednavači tří stran se na vytvoření společné vlády dohadovali šest týdnů a od víkendu vedli několik maratonských jednání. Dohoda na všech klíčových bodech je hotova, zbývá doladit několik formalit, na nichž by shoda měla být bezproblémová, řeklo médiím několik zdrojů blízkých vyjednáváním.

Menšinový způsob vládnutí je v nizozemské politice dosti nezvyklý, po podzimních volbách je však parlament velmi roztříštěný a usedli v něm zástupci patnácti stran. Zástupci vládních stran proto budou muset pro svou politiku hledat před každým hlasováním podporu dalších poslanců.

V nové vládě nezasedne Strana pro svobodu (PVV) pravicového populisty Geerta Wilderse. Ta sice skončila v posledních volbách těsně druhá, všechny hlavní strany ale vládu s Wildersem vyloučily poté, co předchozí čtyřkoalici jeho PVV vedla, ale populistický politik nakonec loni způsobil pád vlády kvůli sporu o zpřísnění azylové politiky.

Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili
