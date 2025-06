Cestovní pojištění může pomoci v případě nemoci i při ztrátě zavazadel

Začíná sezona letních dovolených. Češi v loňském roce podle dat statistického úřadu uskutečnili 7,5 milionu cest do zahraničí. Řadu z nich právě během léta. Cesta do cizí země ale kromě zařizování dopravy či ubytování obnáší i další věci, na které je třeba myslet. Jednou z nich je cestovní pojištění, jež kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem či ztrátou zavazadel. Proč je důležité takové pojištění uzavřít a co všechno lze pojistit?