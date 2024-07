Jak vybrat cestovní pojištění? Je nutné důkladně číst podmínky

„Pojištění je jediná jistota, kterou si můžete koupit,“ řekl Koblížek s tím, že u toho cestovního to platí především. Při jeho volbě je důležité vzít v potaz, zda člověk vyráží na spíše relaxační, nebo spíše adrenalinovou dovolenou. „(Můžeme pak) potřebovat rozšíření cestovního pojištění o rizikové sporty, jako třeba horolezectví, nebo budeme chtít provozovat ferraty nebo jet někde na raft a podobně,“ popsal Koblížek. Cena pojištění rizikových sportů je vzhledem k pravděpodobnosti zranění pochopitelně vyšší.

Mezi základní věci, které by mělo pokrývat každé cestovní pojištění, pak patří pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo asistenční služba. Ta funguje jako jakýsi „přítel na telefonu“, na kterého se dá obrátit s problémy, které mohou během cestování vyvstat. „Ta nám řekne, co máme dělat. Upozorní nás třeba na to, abychom všechny doklady, které potřebujeme, měli pohromadě,“ doplnil Koblížek.