Přibývá kyberkriminality. Podvodníci zneužili i data lidí z NÚKIB

Kybernetická kriminalita bují. Za prvních sedm měsíců roku 2026 vyšetřují detektivové přes čtrnáct tisíc takových trestných činů – tedy asi o dva tisíce víc než loni za tutéž dobu. Přes dvě třetiny případů se týkaly podvodů. Nejčastěji se internetoví útočníci vydávají za policisty nebo bankéře. Zneužívají přitom i osobní údaje reálných pracovníků různých institucí, třeba i Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
NÚKIB má na starost kybernetickou bezpečnost celé země. Zřejmě právě proto jejich data podvodníci zneužili a vydávali se za vedoucího jednoho z oddělení úřadu.
„Jednoho dne jsem začal dostávat telefonáty z neznámých čísel. A to schéma se velice často opakovalo. Byli to lidé, kteří si u mě ověřovali, zda se mnou mluvili v nedávné době, zda jsem je kontaktoval, že je třeba převést jejich finanční prostředky na bezpečný účet,“ sdělil vedoucí oddělení vědy, výzkumu a inovací NÚKIB Luboš Fendrych.
Po zkušenosti úřad odstranil jeho kontakt z webu. To útočníky nezastavilo. Za několik měsíců posílali za Fendrychem podvedené lidi přímo na úřad. Na údajnou osobní schůzku.
„Když viděli můj překvapený výraz, že mám domluvenou nějakou schůzku, v tu chvíli u drtivé většiny z nich došlo k uvědomění si toho, co se vlastně stalo. A to jsou situace, které nejsou samozřejmě příjemné. Někteří se mi i svěřili, že už převedli statisícové částky,“ popsal Fendrych. Denně za ním na vrátnici přišli až tři lidi. Většina už bez peněz.
„NÚKIB v této věci podal trestní oznámení na neznámého pachatele,“ řekl mluvčí NÚKIB Jakub Neščivera. „Je důležité si pamatovat, že policie ani NÚKIB ani žádná další podobná instituce nikdy nebude chtít převádět nějaké finanční prostředky na takzvaný bezpečný účet,“ dodal.
Typy podvodů se mění podle sezony
Takový typ podvodů, kdy oběti obvolává falešný úředník, je jedním z nejúčinnějších. Útočníci triky vylepšují a mění scénáře třeba i podle sezony.
„Pro letní období jsme zaregistrovali podvodné kampaně, které předstírají, že instituce ať už Policie České republiky nebo Celní správa Vám píší o tom, že jste spáchali přestupek a je nutné zaplatit pokutu,“ přiblížil mluvčí Policejního prezidia ČR Jakub Vinčálek.
„Útočníci čím dál tím víc využívají umělou inteligenci, ať už na podvržení textu, falšování dokumentů nebo vytváření nějakých audiovizuálních videonahrávek a podobně,“ doplnil Neščivera.
Podvržené texty i videa vypadají reálně. V dokumentech ubývá pravopisných chyb i překlepů. Naletět je snadnější. Klienti bank ročně přijdou o víc než jednu miliardu korun.
„Trend ukazuje, že těch podvodů přibývá, dejme tomu, o deset procent meziročně, ale škody jsou možná až dvojnásobné. Ještě uvidíme, my teď ta čísla sčítáme, ale opravdu je to výrazně vyšší než v loňském roce,“ míní mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša.
„Objasněnost u trestné činnosti v on-line prostředí je nižší než u té běžné. Pohybuje se kolem 15 procent,“ upozornil Vinčálek. Navíc to, že policie pachatele vypátrá, neznamená, že podvedení dostanou své peníze zpět.
Podvodné vyřízení víza
Podvodníci se zaměřují také na falešné weby, které slibují zprostředkování víza či elektronické registrace do států, které to vyžadují. Od loňského dubna mezi tyto země patří i Velká Británie. Původně si tamní úřady za vyřízení počítaly deset liber, aktuálně je to jednou tolik, tedy v přepočtu zhruba šest set korun. Kvůli nepozornosti ale někteří lidé zaplatí i tisíce. Vyhledávače totiž na prvních místech zobrazují zprostředkovatelské weby.
„Poskytovatel, který mi na vyhledávači vyskočil jako první, se snažil vyvolat dojem, že se jedná o vládní web. Také uváděl částku, která se standardně platí za vízum, a až na konci toho procesu, ne-li až při kontrole svého účtu, lze zjistit, kolik vlastně ta služba stojí,“ přiblížila právnička Barbara Nácovská z Generali České pojišťovny.
Podle právničky je složité vymoct peníze zpět, firmy často mívají sídlo mimo Evropskou unii. Navíc se vždy nemusí jednat o podvod. „Nedá se paušálně říct, že všichni – ačkoliv zaplatíte vyšší částku za poskytovanou službu – by se dopouštěli podvodného jednání,“ varovala Nácovská. Dodala, že pokud cena není transparentní, tak se jedná o nekalou obchodní praktiku.
Na podvody upozorňují lidé v internetových diskuzích a podněty přijalo i britské velvyslanectví. „Doporučujeme využívat pouze oficiální stránky. Pokud má někdo podezření, že se stal obětí internetového podvodu, může jej nahlásit prostřednictvím stránek britské vlády,“ dodala Radka Pokorná z tiskového oddělení Britského velvyslanectví v Praze.
Mít se na pozoru před zprostředkovateli je třeba i v případě, že cílová země vyžaduje jen bezplatnou registraci. „Klientům doporučuji jít na stránky ministerstva zahraničních věcí, tam je vše aktualizováno,“ řekla mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková.