Ochrana dat v EU není přísná, uvedla analytička ke slovům šéfa Siemensu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ochrana dat a pravidla pro umělou inteligenci (AI) v EU nejsou příliš přísná a nebrzdí podnikání, uvedla na dotaz ČTK analytička Itxaso Dominguezová z organizace na ochranu digitálních práv European Digital Rights. Reagovala tak na slova šéfa Siemensu Rolanda Busche, podle nějž německý průmyslový koncern bude upřednostňovat investice do AI ve Spojených státech a Číně, pokud EU neuvolní předpisy, které jej prý brzdí.

Dominguezová naopak varovala předtím, že Brusel v údajné snaze zjednodušit pravidla v souvislosti s AI znovu otevírá otázky základní ochrany osobních údajů a důvěrnosti komunikace.

Podle Busche se takzvaný Akt o AI a Akt o datech minou účinkem, protože zacházejí s průmyslovou AI a s průmyslovými a strojovými daty stejně jako s osobními údaji a aplikacemi pro spotřebitele. Podle Dominguezové toto tvrzení není pravdivé.

„Právo EU s 'průmyslovými údaji' a osobními údaji již zachází odlišně. Nařízení GDPR se vztahuje pouze na osobní údaje. Akt o datech se výslovně zaměřuje na sdílení neosobních a průmyslových údajů. Tvrdit, že jsou regulovány stejným způsobem, neodpovídá právní realitě,“ sdělila ČTK analytička.

Busch: Návrhy na zmírnění předpisů jsou omezené a zatěžují firmy

Podle Busche jsou návrhy EK, jež se snaží podnikům vyjít vstříc, příliš omezené na to, aby podstatně zmírnily zátěž. Na základě tlaku evropských a amerických technologických společností a členských států EU zveřejnila EK loni v listopadu plány na zmírnění předpisů s cílem pomoci firmám.

Dominguezová dále odmítla tvrzení, že regulace podkopává konkurenceschopnost. „Jasná a vymahatelná pravidla vytvářejí právní jistotu. Odměňují společnosti, které investují do důvěryhodných systémů, namísto těch, které šetří na nesprávných místech,“ uvedla s tím, že oslabení pravidel zvýší závislost na globálních konkurentech v rozporu s myšlenkou takzvané digitální suverenity.

Menší evropské firmy se spoléhají na předvídatelnost, míní analytička

„Oslabení ochranných opatření obvykle prospívá dominantním hráčům, kteří dokážou absorbovat právní nejistotu a arbitráž v oblasti dodržování předpisů, zatímco menší evropské společnosti se při konkurenčním boji spoléhají na předvídatelná pravidla. A to je jedna z našich hlavních kritik vůči agendě EK v oblasti uvolnění pravidel, kterému říkají zjednodušení,“ dodala Dominguezová.

Podle ní se navíc jako nadměrná zátěž často prezentuje základní řízení rizik a nutnost dodržovat zákon. „Systémy AI, včetně průmyslových, mohou mít významný dopad na práva, bezpečnost a pracovní podmínky lidí. Právní rámec EU je navržen tak, aby tato rizika řešil přiměřeným způsobem na základě konkrétních případů použití, nikoli podle odvětví,“ domnívá se.

Návrhy EK na zjednodušení počítaly s odložením pravidel týkajících se vysoce rizikových systémů AI až o 16 měsíců, zjednodušením procesu hlášení incidentů v oblasti kybernetické bezpečnosti a s uvolněním předpisů o ochraně osobních údajů s cílem usnadnit trénování modelů AI. Podle analýzy rakouské organizace NOYB by změny umožnily využívat k výcviku AI například osobní data uživatelů sociálních sítí.

Hormuzský průliv lze obejít. Má to ale háčky

Státy Perského zálivu zvažují, jak co nejrychleji obejít Hormuzský průliv. Podle expertů je nejpravděpodobnější variantou rozšíření stávajících terminálů v regionu a ropovodů v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech (SAE). Pomoci by mohlo i oživení zastaralých přeshraničních sítí či budování nových koridorů. Překážek je ale celá řada – od miliardových nákladů přes časovou obtížnost až po nutnost překonat vzájemné sváry. Ani dostat ropu do Rudého moře přitom nemusí znamenat výhru.
VideoHlavní polská opoziční strana ztrácí preference a řeší vnitřní spory

Nejsilnější polská opoziční strana Právo a spravedlnost je v problémech – uskupení klesají preference. Aktuálně by ji volilo 23 procent lidí a vládu by musela skládat s podporou krajní pravice. Strana se navíc potýká i s vnitrostranickým bojem.
V Peru rezignoval šéf volební komise kvůli logistickým problémům při volbách

Šéf peruánské státní volební komise v úterý rezignoval kvůli logistickým problémům, které ovlivnily sporné prezidentské volby konané předminulou neděli. Jejich vítěz nebyl dosud oficiálně vyhlášen, napsala agentura AP. Prezidentských voleb v Peru se 12. dubna zúčastnilo více než 30 kandidátů a stovky dalších se ucházely o křesla v Kongresu.
Trump prodlužuje příměří s Íránem, Pákistán to vítá, podle Íránu přijde útok

Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Zároveň ale nařídil americké armádě, ať pokračuje v blokádě íránských přístavů, což podle dřívějšího vyjádření Teheránu porušuje příměří. Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf Trumpovi poděkoval, že přijal žádost jeho země o prodloužení příměří. Írán vidí v Trumpově prodloužení příměří trik, jak získat čas na překvapivý úder.
Vlnu pobouření vyvolal snímek izraelského vojáka ničícího sochu Krista v Libanonu

Silné pobouření napříč křesťanským světem vyvolala fotografie izraelského vojáka, který v obci Debel na jihu Libanonu ničí kladivem sochu Ježíše Krista. Izraelské politické i armádní vedení se za vandalismus ihned omluvilo a přislíbilo nápravu. K incidentu došlo v situaci, kdy i ve Spojených státech amerických přichází Izrael o dekády dlouhou podporu především v protestantských kruzích, zvlášť kvůli postupu v Pásmu Gazy.
Britská královská rodina si připomíná sto let od narození Alžběty II.

V úterý by zesnulá královna Alžběta II., nejdéle vládnoucí britská panovnice, oslavila 100. narozeniny. Král Karel III. se proto spolu s královnou Camillou a dalšími členy královské rodiny zúčastnili celé řady akcí včetně návštěvy Britského muzea, kde si prohlédli finální návrhy národního památníku královny Alžběty v St James's Parku nebo výstavu „Královna Alžběta II.: Její stylový život“, která se v současné době koná v Buckinghamském paláci. Princezna Anna oficiálně otevřela Zahradu královny Alžběty II. v londýnském Regent's Parku. Večer se pak konala recepce, které se zúčastnili i zástupci charitativních organizací, které zesnulá královna podporovala. V rámci oslav také vláda v neděli oznámila založení nové charitativní organizace Queen Elizabeth Trust, která se zaměří na obnovu sdílených prostor v komunitách a bude podpořena 40 miliony liber. Patronem organizace bude král Karel III.
Ceny ropy prudce rostou poté, co Trump řekl, že nechce prodloužit příměří

Ceny ropy v úterý po počátečním poklesu začaly znovu prudce stoupat. Za ranními ztrátami stálo očekávání, že mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem se uskuteční tento týden a umožní vyšší dodávky ropy z důležité oblasti na Blízkém východě. To se ale změnilo, když prezident USA Donald Trump odpoledne řekl, že nechce prodloužit příměří s Íránem, které má brzy vypršet, a že americká armáda je „připravena zasáhnout“, pokud jednání nebudou úspěšná.
