Technologičtí giganti přesvědčili EU, aby zatajila emise z datových center


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Emise technologických gigantů exponenciálně vzrostly s rozvojem umělé inteligence (AI). Výzkum Investigate Europe odhalil, že Microsoft a další americké technologické společnosti úspěšně tlačily na Evropskou unii, aby zatajila dopad jejich datových center na životní prostředí.

Doložka o utajení, kterou Evropská komise po tlaku ze strany průmyslu v roce 2024 téměř beze změn převzala do svého návrhu, ztěžuje analýzu znečištění produkovaného jednotlivými datovými centry, protože umožňuje přístup pouze k souhrnům jejich energetické stopy na úrovni jednotlivých států.

Podle právních expertů by tato doložka o důvěrnosti mohla být v rozporu s pravidly EU o transparentnosti i s Aarhuskou úmluvou, tedy mezinárodní smlouvou o přístupu k informacím o životním prostředí.

Rozmach chatbotů s umělou inteligencí podpořil výstavbu energeticky náročných skladů čipů. Studie z roku 2025 ukázala, že nepřímé uhlíkové emise čtyř velkých technologických firem působících v oblasti umělé inteligence mezi lety 2020 a 2023 v průměru vzrostly o 150 procent kvůli rostoucí poptávce po datových centrech.

V pomyslném závodě o umělou inteligenci vedou Spojené státy a Čína, ale rychlým tempem buduje datová centra také Evropa, kde se v příštích pěti letech očekávají investice ve výši 176 miliard eur (zhruba 4,4 bilionu korun). Výstavba vyvolala široké obavy kvůli znečištění a vysoké spotřebě energie, ale také kvůli dopadům na místní komunity a přírodní stanoviště.

Jedním z pokusů o regulaci tohoto odvětví byla revize směrnice EU o energetické účinnosti z roku 2023, která provozovatelům ukládá povinnost vykazovat údaje o klíčových ukazatelích výkonnosti, jako jsou spotřeba energie a vody.

Krátce nato Evropská komise vypracovala podrobnější pokyny k novým povinnostem a na začátku roku 2024 Microsoft a DigitalEurope, lobbistická skupina, mezi jejíž členy patří Amazon, Google a Meta, navrhly nový totožný článek, který s odvoláním na obchodní zájem označuje veškeré individuální informace o datových centrech za důvěrné. Návrh technologických firem byl následně zahrnut do konečného znění, které Evropská komise zveřejnila v březnu 2024.

Konečné znění článku pět nařízení stanoví, že „Komise a dotčené členské státy zachovávají důvěrnost všech informací a klíčových ukazatelů výkonnosti týkajících se jednotlivých datových center“. „Tyto informace budou považovány za důvěrné, protože se týkají obchodních zájmů provozovatelů a vlastníků datových center,“ dodává text.

„To, že Evropská komise jednoduše zkopírovala a vložila pozměňovací návrh Microsoftu, je šokující,“ uvedl Bram Vranken, výzkumník bruselské nevládní organizace Corporate Europe Observatory. „Koho Komise skutečně zastupuje: velké technologické firmy, nebo veřejný zájem?“ ptá se.

Rozvoj generativní umělé inteligence výrazně zvýšil potřebu výstavby datových center a napříč Spojenými státy kvůli tomu vznikají desítky projektů ve venkovských i městských oblastech.

Technologické firmy budují datová centra s vlastními soukromými elektrárnami, což je krok, který povede k vyšším emisím uhlíku i k dalším formám znečištění.

V Texasu byl schválen projekt GW Ranch, jehož dokončení je plánováno na příští rok a který má zabírat více než 30 milionů metrů čtverečních. Podobně jako další datová centra navržená na podporu ambic Silicon Valley v oblasti umělé inteligence má podle odhadů spotřebovat více energie než celé Chicago.

Mariana Ribeiro Soaresová, RTP, 17/04/2026 12:47 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Ceny ropy prudce klesají

Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

Inspekce zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy kvůli toxinu

Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka

Aktuálně z rubriky Svět

Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu, Trump blokádu neukončí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že po dobu příměří se otevře Hormuzský průliv pro veškerou plavbu. Teherán se tak rozhodl po vyhlášení klidu zbraní v Libanonu. Plavba průlivem má vést po koordinované trase, kterou již dříve oznámil íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu. Prezident USA Donald Trump za otevření vodní cesty poděkoval. Americká námořní blokáda ale podle něj skončí až ve chvíli, kdy Teherán uzavře dohodu. Evropa plánuje mírovou misi k zajištění průjezdnosti Hormuzu.
14:59AktualizovánoPrávě teď

Aplikace na ověřování věku je hotová, dle experta si ji země EU budou moci přizpůsobit

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová tento týden oznámila, že experti EK dokončili aplikaci, která má ověřovat věk uživatelů on-line platforem. Je technicky hotová a brzy bude k dispozici pro občany EU, doplnila. Podle informatika Ondřeje Rozinka by toto řešení mělo být bezplatné, funkční a zcela anonymní, členské státy si ho navíc budou moci samy nastavit tak, jak jim vyhovuje.
13:00Aktualizovánopřed 1 mminutou

Izrael zabil navzdory příměří v Libanonu 13 lidí, útočil i Hizballáh

Izrael pokračoval v bombardování jižního Libanonu i po začátku vyhlášeného příměří, uvedla v pátek nad ránem podle agentur Reuters a AFP libanonská média. Ve městě Súr na jihu země izraelský úder v noci na pátek zabil podle tamního představitele třináct lidí a desítky dalších zranil. Teroristické hnutí Hizballáh naproti tomu uvedlo, že v reakci na izraelské útoky bombardovalo skupinu vojáků židovského státu na jihu Libanonu.
03:29Aktualizovánopřed 6 mminutami

Ceny ropy prudce klesají

Ceny ropy na světových trzích prudce klesají poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Klíčovou úžinou za normálních okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Její blokáda ze strany Teheránu po americko-izraelském útoku na Írán vedla k citelnému zdražení, kdy ceny opakovaně překročily sto amerických dolarů za barel.
15:53Aktualizovánopřed 46 mminutami

Rusko útočilo na Dnipro a Oděskou oblast, Rumunsko zaznamenalo cizí dron

Rusko v noci na pátek vyslalo na Ukrajinu jednu balistickou střelu a 172 dronů, ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 147 z nich. Ruské údery zasáhly Oděskou či Dněpropetrovskou oblast, kde zemřel jeden člověk a další dva byli zraněni. Cizí dron zaznamenalo také Rumunsko, a to nedaleko ukrajinské hranice. Rusko tvrdí, že sestřelilo 62 ukrajinských bezpilotních letounů.
12:00Aktualizovánopřed 48 mminutami

Česko pro bezpečnost Hormuzského průlivu podle Babiše nabídne systém na rušení dronů a střel

Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že Česko pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu nabídne na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí systém na rušení dronů a střel Starkom. Bude to ve chvíli, kdy se situace zklidní, dodal Babiš, který o české pomoci při zajištění průlivu hovořil ve čtvrtek po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
12:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Pokus o kupování hlasů. Bulharská policie zabavila stovky tisíc eur na úplatky

Bulharská policie za posledních 24 hodin zabavila dalších zhruba 295 tisíc eur (asi sedm milionů korun), které podle ní byly určeny na úplatky pro voliče před nedělními parlamentními volbami. Informovala o tom agentura EFE. Podle bulharské tiskové agentury BTA policie také kvůli uplácení voličů zatkla čtyři lidi. Ze zveřejněných informací není jasné, který voličský tábor měly peníze posílit.
před 4 hhodinami
Načítání...