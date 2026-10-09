Pražský magistrát zrušil cenové stropy pro vozy taxislužby s taxametrem

Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro vozidla klasické taxislužby využívající taxametr. Dle zveřejněného dokumentu rozhodlo o tomto kroku vedení města, což však popřel náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Podle něj rozhodl o zrušení Odbor dopravy. Náměstek bude chtít ukončení regulace zvrátit.
Zrušení cenových stropů vyplývá z rozhodnutí uveřejněného na webu hlavního města. V odůvodnění cenového výměru se kromě jiného uvádí: „Vedení hlavního města Prahy rozhodlo o ukončení cenové regulace taxislužby.“ Na záležitost v pátek upozornil server Zdopravy.cz.
Poslední změna cenových stropů pro klasické taxikáře začala v metropoli platit od letošního 1. srpna, kdy se maximální cena za kilometr zvedla z 36 na 42 korun. Komora provozovatelů taxislužby tehdy označila zvýšení za nedostatečné. Nyní magistrát k 30. září cenový výměr, a tím i regulaci, úplně zrušil.
„Již téměř dva roky není cenová regulace taxislužby řešena formou politického rozhodnutí nařízením rady, ale pouze opatřením obecné povahy v gesci úřadu, konkrétně odboru daní, poplatků a cen,“ uvedl náměstek Beránek.
Náměstek požaduje revizi rozhodnutí
Mluvčí magistrátu Vít Hofman deníku Zdopravy.cz nejprve sdělil, že náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek 30. června zaslal odboru daní, poplatků a cen pokyn ke zrušení dosavadního cenového výměru.
Beránek popisuje dle deníku účel svého dopisu jinak. Na jaře se spolu s primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) sešli se zástupci taxikářů a o možných změnách v cenové regulaci diskutoval i na úrovni koalice, kde však na otázku nepanoval jednotný názor.
Beránek proto chtěl získat podklady pro další diskusi v příslušných komisích a výborech. „Místo toho však odbor rovnou rozhodl o jejím zrušení. S tímto krokem rozhodně nesouhlasím a budeme ho chtít v co nejkratším možném termínu revidovat,“ sdělil Beránek.
Zrušení regulace na sociální síti X kritizoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Podle něj se tak otevírá cesta k nekalým praktikám ze strany taxikářů a účtování neadekvátních cen.
„Je proto jen otázkou času, kdy se objeví první případy jízdy v řádu desítek tisíc korun. No, a Pražany ani turisty samozřejmě nikdo nevaroval, že je pražský magistrát nenápadně připravil o ochranu cenových stropů,“ uvedl.
Cenová regulace pro alternativní taxislužby typu Uber či Bolt již byla podle mluvčího hlavního města Víta Hofmana zrušena ministerstvem financí k začátku loňského roku.
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