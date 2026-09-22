Lanovka na Petřín se znovu rozjíždí. Po dvou letech v novém


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK

Po více než dvou letech se vrací do provozu lanovka na pražský Petřín. Nové vozy jsou prostornější, výrazně prosklené a nabídnou lepší výhled na Prahu. Podle autorky jejich designu Anny Marešové se při návrhu podařilo zachovat téměř všechny původně zamýšlené detaily. Vozy na sebe navíc budou při míjení symbolicky „mrkat“.

Nové vozy lanovky vyjely poprvé z koncových stanic Újezd a Petřín v úterý v 07:00 a poté budou jezdit ve zhruba desetiminutových intervalech každý den do 22:15.

„Začínám být spokojená. Byl to takový maraton, ale myslím, že se podařilo od návrhu neuhnout a udržet skoro všechny detaily. Hlavně základní rys lanovky. To znamená, že je z ní výborně vidět,“ řekla designérka a autorka návrhu lanovky Anna Marešová.

Podle návrhu českého studia Anna Marešová designers vyrobila nové vozy za 137,7 milionu korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa. Nové vozy se od svých předchůdců liší nejen vzhledem. Kompletně nová je také jejich technická část. „Ta z roku 1985 jezdila na podvozku z roku 1932. Tohle je kompletně nová lanovka od podvozku,“ připomněla Marešová.

Je to čtvrtý typ vozu, který na Petřín jezdí. Typy na sebe přímo nenavazovaly, protože lanovka měla v dějinách dvě mnohaleté odstávky.

Nové vozy jsou proti dosavadním prosklenější, nabídnou lepší výhled na město. Každý vůz pojme až sto dvacet cestujících. Díky tomu, že už uvnitř nejsou původní prostory pro obsluhu, mají cestující k dispozici větší plochu a podle Marešové se tím zvýší jejich komfort.

Nově jsou ve vozech také vyhrazená místa pro kočárky a cestující na vozíku. Nacházejí se ve spodní části vozu, odkud je podle designérky zároveň jeden z nejlepších výhledů.

Místo klimatizace důkladně řešené větrání

Po přestavení vozů letos v dubnu se objevila kritika kvůli tomu, že nejsou klimatizované. Dopravní podnik ji odmítl s tím, že na tak krátké trase by klimatizace byla prakticky nefunkční.

Podle Marešové ale klimatizace nebyla součástí zadání a návrháři s výrobcem hledali jiné řešení větrání. Kvůli prosklenému stropu, který má cestujícím nabídnout panoramatický výhled, bylo podle ní nutné větrání řešit důkladně. „Jsou tam čtyři velká okna, která jsou nakloněná tak, že když lanovka jede, vzduch uvnitř proudí,“ popsala.

Pod každým sedadlem je navíc mřížka s ventilací. Ta má pomáhat zejména v létě. V zimě se naopak počítá s temperováním vozu. „Lanovka často bývala velmi promrzlá. V zimě bude temperovaná, takže když do ní lidé nastoupí zmrzlí, bude tam výrazně příjemnější teplota, než je venku,“ řekla Marešová.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Na Petříně budou vozy „mrkat“

Jedním z nenápadných prvků nové lanovky má být také interakce mezi oběma vozy. Při míjení na výhybce na sebe budou reagovat světelnými efekty. Podle Marešové vychází nápad ze zadání, které požadovalo určitou interakci s cestujícími a emoci spojenou s Petřínem jako „kopcem lásky“.

„Nejsem zastáncem nějakých wow věcí navíc. Říkala jsem si, že to nesmí být nic, co by bylo vidět za každou cenu,“ popsala. Nakonec s kolegy přišli s jednoduchým řešením.

Při míjení jeden vůz blikne předním světlem, jako by na druhý mrkl. Druhý vůz odpoví tím, že se jeho interiér krátce zbarví do červena. Efekt bude podle Marešové nejlépe viditelný večer nebo za zataženého počasí.

Stanice čeká další rekonstrukce

Zprovoznění nové tratě a vozů představuje pouze první fázi modernizace petřínské lanovky. Dopravní podnik chystá bezbariérové úpravy stanic lanové dráhy, práce za zhruba 80 milionů by mohly začít v roce 2028 a hotovy by měly být v roce 2030. Lanovka při nich zůstane v provozu. Úpravy budou nutné ve všech třech stanicích, tedy v dolním Újezdu, horním Petříně i v mezistanici Nebozízek. Nejrozsáhlejší budou práce v dolní stanici, kde podnik plánuje vybudování nového podzemního objektu se dvěma výtahy.

Protože nové vozy zatím přijíždějí do původních stanic, navrhla Marešová jejich dočasnou revitalizaci. „Vozy jsou úplně nové a měly přijít do stanic, které už byly po těch letech poměrně neutěšené. S tím jsem se úplně nesmířila,“ uvedla.

Na úpravách spolupracovala s výtvarníkem Michalem Kapou, který vytvořil výmalbu nástupiště. Na design nové lanovky naváže také kolekce upomínkových předmětů. Na stanici Újezd má během podzimu otevřít i obchod zaměřený na petřínskou lanovku.

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Návrh nových vozů pro lanovku na Petřín

Jízdenky budou dražší

Praha už dříve rozhodla o tom, že jízdenka na petřínskou lanovku zdraží ze 60 na 100 korun. Cestující, kteří si jízdenku koupí elektronicky přes aplikaci PID Lítačka, zaplatí 90 korun. Zdražení se dotkne pouze jednorázového jízdného, pro držitele dlouhodobých časových kuponů PID se nic nemění, ty na petřínské lanovce budou platit i nadále. Beze změny zůstávají také 24hodinové a 72hodinové jízdenky. Bezplatně budou lanovou dráhou jezdit děti do 15 let a senioři od 65 let.

Petřínská lanovka patří k vyhledávaným turistickým atrakcím, nabízí nevšední výhled na město. Zájemce vyveze k petřínské rozhledně, bludišti nebo Štefánikově hvězdárně. Je součástí pražské MHD, využívají ji studenti vysokoškolských kolejí na Strahově či lidé navštěvující restaurace, hřiště nebo zahrady na Petříně. Ročně svezla kolem dvou milionů lidí.

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Lanovku zastavila válka a sesuvy půdy

Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932.

V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985 před spartakiádou. Nynější kompletní rekonstrukce byla podle podniku nutná zejména kvůli špatnému stavu petřínského svahu, u konce životnosti byly i dosavadní vozy.

Petřínská lanovka bývala poháněna vodou
Lanovka na Petřín

Petřínská lanovka není jediná

O dva měsíce starší než petřínská lanovka byla obdobná dráha na Letnou, která spojovala vltavské nábřeží s oblíbeným výletním místem. Zprvu také fungovala na vodu, už v letech 1902 a 1903 ale byla elektrifikována. Během první světové války byl provoz letenské lanovky zastaven a v roce 1926 ji nahradily kryté pohyblivé dřevěné schody připomínající eskalátory, které fungovaly do roku 1935.

Pražská petřínská lanovka je jednou z nejznámějších drah svého druhu v Česku, není však jediná. Na území hlavního města mohou v současnosti cestující využívat ještě dvě lanovky – v pražské zoologické zahradě a na Smíchově, kde slouží především hostům hotelu NH Praha, který stojí naproti vyústění Strahovského tunelu. Lanové dráhy jako součást městské dopravy pak fungují i v Karlových Varech nebo Ústí nad Labem.

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