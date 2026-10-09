Muzeum ghetta v Terezíně se kvůli rekonstrukci na více než dva roky uzavře


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Od začátku listopadu se kvůli rozsáhlé rekonstrukci na více než dva roky uzavře Muzeum ghetta v Terezíně. Historická budova získá mimo jiné moderní přístavbu v podobě prosvětlené věže. Expozice se dočasně přesune na nádvoří Muzea umění v bývalých Magdeburských kasárnách. Po dokončení rekonstrukce vznikne v Muzeu ghetta nová stálá expozice s moderními prvky.

Budova muzea se dlouhodobě potýká s různými provozními problémy. Současná expozice navíc vznikla před pětadvaceti lety a je zastaralá. „Řekli jsme si, že když budeme předělávat expozici, tak u toho rovnou uděláme celý dům, když víme, jaké má problémy. Rázem z toho byl veliký projekt, se kterým se teď potýkáme,“ poznamenal náměstek ředitele Památníku Terezín Tomáš Výchopeň.

Nová podoba muzea, které loni navštívilo 240 tisíc lidí, vychází z mezinárodní architektonické soutěže. Přihlásilo se do ní dvaadvacet týmů, z nichž pět postoupilo do finále. Odborná porota jednomyslně vybrala návrh ateliéru Skupina vedeného architektkou Marcelou Steinbachovou. Ta ke spolupráci přizvala amerického architekta Stevena Holla. „Součástí toho návrhu je, že se budovy současně rekonstruují do skoro původní podoby. A proto si myslíme, že je výborný,“ řekl Výchopeň.

GALERIE
Vizualizace nové podoby Muzea ghetta podle návrhu ateliéru Skupina vedeného architektkou Marcelou Steinbachovou

Měsíční krajina a Věž světla

Dosud návštěvníci do muzea vstupovali a odcházeli stejným místem. To změní moderní přístavba, která bude sloužit jako nový vstup do budovy. Ponese název Věž světla (Tower of Light). Inspirací pro její podobu se stal obraz Měsíční krajina, jehož autorem je Petr Ginz, chlapec deportovaný do terezínského ghetta v roce 1942.

Vysmíval se zákazům, v Terezíně vedl vlastní časopis. Šestnáctiletý novinář Ginz zemřel v Osvětimi
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Ginz odjel na podzim roku 1944 jedním z posledních transportů z Terezína do Osvětimi, kde ho nacisté odeslali rovnou do plynové komory. Zahynul v šestnácti letech.

Symbolika světla v návrhu propojuje tragickou minulost s motivem naděje a připomínkou odkazu lidí, jejichž životy ukončil holocaust.

Kresba židovského chlapce Petra Ginze Měsíční krajina
Zdroj: Památník Terezín

Tajný časopis Vedem

Budova dnešního Muzea ghetta původně sloužila jako městská škola. V roce 1942 v ní nacisté zřídili domov pro židovské chlapce vězněné v terezínském ghettu. Děti se tam tajně vzdělávaly a věnovaly se kulturním aktivitám.

„Mimochodem psali chlapecký časopis zvaný Vedem, který informoval o každodenním životě v terezínském ghettu,“ zmínil ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Šlo o tajně vydávaný časopis chlapců z domova L417, který začal vycházet v roce 1942 z iniciativy tehdy čtrnáctiletého Ginze.

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Terezínský časopis Vedem

Každodenní život lidí deportovaných do ghetta

Cílem nové expozice bude představit nejen základní historické souvislosti, ale především život lidí deportovaných do ghetta. Přiblíží jejich každodennost, kulturní a společenský život i konkrétní osudy. Využívat bude moderní muzejní a audiovizuální technologie včetně projekcí, interaktivních obrazovek, videomappingu, poslechových prvků nebo trojrozměrných projekcí.

„Využijeme celé množství fotografií a rodinných filmů, které přiblíží běžný život židovských rodin ve třicátých letech, který se ovšem postupně začal měnit,“ popsala vedoucí historického oddělení Památníku Terezín Ivana Rapavá.

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Vedle přestavby samotné budovy a vytvoření nové expozice počítá návrh také s úpravou okolního veřejného prostoru, přilehlých zelených ploch a další návštěvnické infrastruktury. Projekt počítá také s využitím dosud nepřístupných prostor budovy, například rekonstruovaného podkroví. Rekonstrukci financuje ministerstvo kultury, dokončena by měla být přibližně v roce 2029.

Prozatímní umístění expozice

Po dobu uzavření muzea bude dočasná hlavní expozice umístěna na nádvoří Muzea umění v bývalých Magdeburských kasárnách. Právě tato budova, do které se přesune také pokladna, se stane hlavním návštěvnickým objektem Památníku Terezín.

„Pro nás je to zároveň příležitost představit místa, která jsou dnes navštěvována méně. Znovu například otevřeme objekt bývalé městské váhy s expozicí věnovanou transportům a chceme návštěvníky přivést i k dalším místům a příběhům, které s historií terezínského ghetta bezprostředně souvisejí,“ uvedl mluvčí instituce Stanislav Lada.

Návštěvníci v Terezíně obvykle nejprve míří do Malé pevnosti a poté do Muzea ghetta. V letech 1940 až 1945 zavlekli nacisté do věznice gestapa v Malé pevnosti, terezínského ghetta a koncentračního tábora v Litoměřicích přes 200 tisíc vězňů. Jejich památku od roku 1947 připomíná Památník národního utrpení, později přejmenovaný na Památník Terezín.

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Felix Kolmer

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