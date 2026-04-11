Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Německá populace stárne a stagnující ekonomika vytváří dodatečný tlak na veřejné finance. Země tak podniká kroky pro zásadní reformu důchodů, zdravotnictví i daní. Podstatné je určení věku odchodu do důchodu. Pokud se změny podaří prosadit, spolková republika se podle analytiků promění víc než za posledních deset let.
Komentáře německých novin nyní často skloňují rok 2003, kdy se tehdejší sociálnědemokratický kancléř Gerhard Schröder odmítl podílet na invazi do Iráku a seškrtal systém sociálního zabezpečení. Jeho velká a nepopulární reforma byla poslední svého druhu.
Také současný německý kancléř Friedrich Merz balancuje mezi řešením mezinárodních krizí a domácích problémů. Okno příležitostí pro velké změny se podle něj otevřelo teď – po sérii jarních regionálních voleb a před letními prázdninami.
Jde o věk odchodu do důchodu
Na stole už mají politici konkrétní návrhy pro oblast zdravotnictví. To je v poměru k HDP nejdražší v Evropské unii. Očekávaná délka života, která s kvalitou péče souvisí, je ale podprůměrná.
„(Zdravotnictví) je také silně zatíženo stárnutím obyvatel. To jsou všechno vysoké náklady,“ shrnuje profesor pro empirický sociální výzkum z Humboldtovy univerzity v Berlíně Johannes Giesecke.
Jedním z návrhů je i zrušení bezplatného připojištění nepracujících manželek a manželů. V Česku nic takového není. Změny daně z příjmu mají ulehčit lidem s menšími platy. „Otázkou je, jak dostat víc lidí na trh práce. Existuje ještě rezerva lidí, které je možné aktivovat,“ míní Giesecke.
Více starých lidí znamená také dražší důchody. Konkrétní návrhy má skupina odborníků dodat v červnu. Klíčový spor se týká věku odchodu do důchodu. Ten se podle Gieseckeho bude někdy muset zvýšit minimálně na 70 let.
Na návrhu se neshoduje ani kabinet
Veřejnost reformy chce. Na konkrétních návrzích ale shoda nepanuje, a to ani v rámci kabinetu. Tomu navíc voliči nevěří, že to zvládne.
Navrhované změny musí posvětit spolkový parlament. Ten se schází jen v předem naplánované zasedací týdny. Do letní pauzy v červenci jich zbývá ještě sedm.
Po létě Německo čekají další volby, tentokrát na východě země, kde má velkou šanci na úspěch antisystémová krajní pravice.