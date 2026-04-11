Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů


před 56 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Německá reforma
Německá populace stárne a stagnující ekonomika vytváří dodatečný tlak na veřejné finance. Země tak podniká kroky pro zásadní reformu důchodů, zdravotnictví i daní. Podstatné je určení věku odchodu do důchodu. Pokud se změny podaří prosadit, spolková republika se podle analytiků promění víc než za posledních deset let.

Komentáře německých novin nyní často skloňují rok 2003, kdy se tehdejší sociálnědemokratický kancléř Gerhard Schröder odmítl podílet na invazi do Iráku a seškrtal systém sociálního zabezpečení. Jeho velká a nepopulární reforma byla poslední svého druhu.

Také současný německý kancléř Friedrich Merz balancuje mezi řešením mezinárodních krizí a domácích problémů. Okno příležitostí pro velké změny se podle něj otevřelo teď – po sérii jarních regionálních voleb a před letními prázdninami.

Jde o věk odchodu do důchodu

Na stole už mají politici konkrétní návrhy pro oblast zdravotnictví. To je v poměru k HDP nejdražší v Evropské unii. Očekávaná délka života, která s kvalitou péče souvisí, je ale podprůměrná.

„(Zdravotnictví) je také silně zatíženo stárnutím obyvatel. To jsou všechno vysoké náklady,“ shrnuje profesor pro empirický sociální výzkum z Humboldtovy univerzity v Berlíně Johannes Giesecke.

Jedním z návrhů je i zrušení bezplatného připojištění nepracujících manželek a manželů. V Česku nic takového není. Změny daně z příjmu mají ulehčit lidem s menšími platy. „Otázkou je, jak dostat víc lidí na trh práce. Existuje ještě rezerva lidí, které je možné aktivovat,“ míní Giesecke.

Více starých lidí znamená také dražší důchody. Konkrétní návrhy má skupina odborníků dodat v červnu. Klíčový spor se týká věku odchodu do důchodu. Ten se podle Gieseckeho bude někdy muset zvýšit minimálně na 70 let.

Horizont ČT24: Německá populace stárne, přicházejí obří reformy
Na návrhu se neshoduje ani kabinet

Veřejnost reformy chce. Na konkrétních návrzích ale shoda nepanuje, a to ani v rámci kabinetu. Tomu navíc voliči nevěří, že to zvládne.

Navrhované změny musí posvětit spolkový parlament. Ten se schází jen v předem naplánované zasedací týdny. Do letní pauzy v červenci jich zbývá ještě sedm.

Po létě Německo čekají další volby, tentokrát na východě země, kde má velkou šanci na úspěch antisystémová krajní pravice.

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončila svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletěla atmosférou a dopadla do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že tento den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.
Trump slibuje brzké otevření Hormuzského průlivu, i bez Íránu

Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. Řekl to bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Připustil ale, že to nemusí být snadné.
Íránská delegace dorazila do Islámábádu, má jednat s Američany o míru

Íránská delegace v čele s předsedou parlamentu dorazila do pákistánského Islámábádu, aby se zúčastnila mírových rozhovorů mezi Washingtonem a Teheránem, informovaly tiskové agentury. Stanice BBC však v pátek psala o nejistotě, která kolem na sobotu plánovaných jednání panuje. Írán totiž dal už ve čtvrtek najevo, že účast jeho zástupců závisí na dodržování příměří ve všech oblastech Blízkého východu, včetně Libanonu. To však Izrael porušuje svými údery na cíle proíránského libanonského hnutí Hizballáh.
Izraelské útoky v jižním Libanonu zabily devatenáct lidí

Izraelské útoky na jiholibanonské město Nabatíja v pátek zabily devatenáct lidí, píše libanonský deník L’Orient-Le Jour (OLJ). Mezi oběťmi je osm civilistů a jedenáct příslušníků bezpečnostních složek. Nejméně patnáct lidí bylo zraněno. Izrael pokračuje v ostřelování jihu Libanonu den poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že chce s Libanonem v nadcházejícím týdnu zahájit přímé rozhovory, které by zahrnovaly i mírová jednání. Ta se podle libanonské prezidentské kanceláře uskuteční v úterý ve Washingtonu.
Ukrajina hlásí dva mrtvé po ruských úderech

Ruské útoky v noci na pátek v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zabily dva lidi, hlásí šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža. V jihoukrajinském Chersonu je podle úřadů po útoku zraněná seniorka, o dvou raněných v Sumské oblasti na severovýchodě země informovali ukrajinští záchranáři. Terčem náletu velkého počtu ruských dronů se opět stala také Oděsa. Obětí náletu ukrajinských dronů se stal civilista ve Volgogradké oblasti, tvrdí ruské úřady.
VideoMladá lékařka volí Orbána, seniorka Tiszu. Maďarská kampaň odhalila mimořádné změny

Napětí před maďarskými volbami roste. Premiér Viktor Orbán viní soupeře z vytváření chaosu, lídr opozice Péter Magyar mluví o vládních podvodech. Kampaň přinesla mimořádné změny podpory hlavně v menších městech, ale i napříč generacemi. „Chci, aby Fidesz zůstal u vlády, protože jsem žila deset let v Anglii a problém s migrací je tam velmi vážný,“ sdělila mladá lékařka a Orbánova podporovatelka Ivana. „Je třeba vybudovat zcela nový systém. Ne kvůli mně, na to už jsem stará. Ale mám děti a vnoučata,“ zhodnotila naopak Magyarova podporovatelka Olga. „Politická scéna se změnila, opozice je nyní silnější i ve venkovských oblastech,“ míní redaktor webu 24.hu Zsolt Kerner.
VideoÍrán je mnohem těžší váha než Venezuela. Trump přecenil síly, míní Romancov

Příměří na Blízkém východě je hodně vratké, myslí si politický geograf Michael Romancov. Má ale za mírně pravděpodobnější, že se nakonec přemění na skutečný mír. „Ale počkejme, až dojde k prvnímu setkání obou delegací a jaký z toho bude výstup,“ podotkl. Romancov míní, že prezident USA Donald Trump schopnosti Íránu výrazně podcenil. „Otázkou je, jestli třeba proto, že varovné hlasy byly ignorovány, nebo vůbec nezazněly,“ dodal. „Při vší úctě k Venezuele, Írán je hráč úplně jiné váhové kategorie.“ Íránský režim se povedlo USA a Izraeli sice dekapitovat, ale nezhroutil se, popsal. V Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem Romancov promluvil rovněž na téma budoucnosti NATO či vrcholící předvolební kampaně v Maďarsku.
