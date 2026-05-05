Švýcarští učitelé jsou k zákazům mobilů ve školách skeptičtí


před 37 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Stále více švýcarských kantonů zakazuje ve školách chytré telefony kvůli obavám z jejich dopadu na soustředění a sociální interakce. Lidé, kteří každý den stojí před třídou, ale nejsou přesvědčeni, že plošné zákazy jsou správným řešením.

Švýcarské děti nastupují do školy v šesti letech a už v té době má každé páté vlastní mobilní telefon. Na konci základní školy se tento podíl zvyšuje na čtyři z pěti dětí a na nižším stupni střední školy dosahuje 99 procent.

Tyto údaje vycházející ze studií ukazují, že mobilní telefony se ve Švýcarsku staly nedílnou součástí každodenního života dětí a mladých lidí. Otázka, zda by měly být přítomné i ve školách, však zůstává předmětem široké společenské i politické debaty. Většina škol sice má pravidla pro používání telefonů, Švýcarsko ale v této věci nemá žádný celostátní zákon.

V souladu s federálním uspořádáním země je švýcarské školství pestrou mozaikou – a platí to i pro používání mobilních telefonů ve školách. Vzdělávání je organizováno na úrovni kantonů, zatímco samotné provádění pravidel je ponecháno na obcích a jednotlivých školách. Přesto se rýsuje širší trend: chytré telefony jsou ve školních prostorách stále častěji zakazovány.

Zákaz mobilů ve školách dle výzkumu přímo nezlepšuje známky ani duševní pohodu
Několik kantonů zavádí zákazy

Přibývá zpráv o kantonech, které zákazy mobilních telefonů ve školách plánují nebo už uplatňují. V Ticinu byl zákaz na vyšších středních školách uprostřed školního roku rozšířen na celý systém povinné docházky, a to s účinností od 30. března 2026.

Kantony Nidwalden, Aargau a Valais zavedly od školního roku 2025/2026 zákaz používání všech soukromých elektronických zařízení. Mobilní telefony, chytré hodinky, tablety ani notebooky se nesmějí používat během vyučování, přestávek ani školních akcí.

Výjimky platí pouze v případech, kdy se zařízení používají pro výukové účely nebo ze zdravotních důvodů. Ve frankofonní části Švýcarska má podobný zákaz kanton Vaud už od roku 2019.

Průzkumy ukazují silnou veřejnou podporu takovým opatřením. Ve studii z roku 2024 podpořilo zákazy mobilních telefonů ve školách více než osmdesát procent respondentů. Podle výzkumníků tato široká podpora odráží rostoucí povědomí o problémech spojených s digitálními médii. U mladých lidí patří mezi hlavní obavy nadměrné používání, poruchy pozornosti a negativní dopady na sociální vztahy.

Nepamatuji si, jaké to bylo bez AI." Švýcarská mládež propadá chatbotům
Před ChatGPT se 25letá Rebecca Ceccatelliová dokázala učit celé hodiny. „Teď je pro mě mnohem těžší se soustředit," říká

Samotné zákazy nestačí

Zastánci zákazů mobilních telefonů ve školách často předpokládají, že učitelé uvítají úlevu, kterou taková opatření slibují. Podle valaiského ministra školství Christopha Darbellaye jednotná kantonální pravidla snižují zátěž učitelů i rodičů.

Samotní učitelé ale zdaleka nejsou jednotní. Švýcarská zastřešující organizace učitelů podle svého stanoviska nepovažuje obecný zákaz chytrých telefonů a dalších soukromých zařízení ve školách za vhodný. Pravidla vytvořená společně se žáky jsou podle ní často účinnější než přísné zákazy.

Přechod ke školám bez mobilů také ukázal, že mladí lidé chytré telefony využívají k běžným každodenním úkonům, například ke kontrole jízdních řádů autobusů nebo k placení. Například v obci Seengen v kantonu Aargau musel školní kiosek přestat přijímat platby přes Twint (švýcarská mobilní platební aplikace, pozn. red.). Croissanty si tam žáci nově koupí jen za hotovost.

Po prvním půlroce bez telefonů však Aargau hodnotí opatření pozitivně. „Učitelé nyní musejí opatření obhajovat méně než dříve a žáci v něm vidí i určité výhody, protože se o přestávkách častěji setkávají osobně,“ uvedl v odpovědi na dotaz Swissinfo Daniel Hotz, výkonný ředitel organizace Education Aargau.

Zároveň ale zdůrazňuje, že samotné zákazy nestačí. „Používání mobilních telefonů má podobný návykový potenciál jako alkohol a tabák, proto by se k tomuto problému mělo přistupovat srovnatelným způsobem.“ Klíčová jsou podle něj preventivní opatření a pravidelné vyhodnocování.

Po určité době je podle něj nutné posoudit, zda má zákaz požadovaný účinek, a podle toho přijmout další kroky.

Řada škol zesiluje tažení proti používání mobilů
Učitel na střední škole a odborník na digitální technologie Philippe Wampfler patří mezi kritiky obecného zákazu chytrých telefonů. „Zákaz je rychlé a jednoduché řešení, které se vyhýbá řešení složitějšího problému,“ řekl serveru Swissinfo.

Podle něj problém nespočívá v samotných zařízeních, ale v obchodních modelech platforem postavených na nekonečném proudu obsahu, personalizovaných algoritmech a mechanismech odměn, jako jsou lajky. Podle jeho názoru je neupřímné, když politici takové kampaně podporují, ale zároveň odmítají těmto firmám stanovit jasná pravidla.

Podle Wampflera je chytrý telefon také příznakem hlubší proměny ve třídě. Zpochybňuje tradiční způsoby výuky. „Studenti si mohou kdykoli vyhledat informace, což znamená, že učitel už automaticky není ústředním zdrojem vědění,“ říká.

Školy bez mobilů podle něj mohou fungovat dobře – žáci jsou na pravidla pro používání telefonů zvyklí. O přestávkách si hrají se sportovním vybavením a deskovými hrami, které mají k dispozici. Ráno, než musejí telefony odložit, je však podle něj používají „velmi intenzivně“.

Senioři poptávají kurzy práce se smartphony. Preferují je před počítači
Podobnou změnu v používání telefonů zaznamenal i učitel nižší střední školy v Curychu, kde jsou telefony v městských školách zakázány od února.

Pro mnoho jejích žáků zákaz nepředstavuje zásadní problém. V době oběda si však všímá, že někteří žáci oběd vynechají a odejdou z areálu školy na procházku, aby mohli používat telefony. Podle něj to není důvod k obavám. „Aspoň se dostanou na čerstvý vzduch a trochu se hýbou.“

Článek napsala Janine Gloorová ze swissinfo.ch (SWI_EN). Poprvé byl článek publikován 5. května 2026 v 09:00 SELČ.

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 26 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters, která původně zmiňovala 21 obětí. Čínský vůdce Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily. Neštěstí se stalo v Liou-jangu, který je podle Reuters známý jako čínské hlavní město ohňostrojů.
Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru proevropské vládě premiéra Ilieho Bolojana, informují agentury Reuters a AFP. Podle nich nyní zemi čekají složitá jednání o vzniku nového kabinetu. V Rumunsku se před dvěma týdny rozpadla vládní koalice poté, co ji opustila Sociálnědemokratická strana (PSD) kvůli nesouhlasu s reformami zaměřenými především na snížení rozpočtového schodku. Situace ohrozila ratingy státního dluhu země, její přístup k fondům EU a stabilitu měny, píše stanice Digi24.
Rusko zabíjelo na Ukrajině, Zelenskyj mluví o cynismu

Nejméně čtyři lidi zabily a 31 dalších zranily ruské drony a rakety během nočních útoků v Poltavské oblasti, oznámil náčelník tohoto ukrajinského regionu Vitalij Djakivnyč. Raněné hlásily i další oblasti napadené země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za cynické, že Rusko podniká smrtící útoky poté, co vyhlásilo na 8. a 9. května příměří kvůli svým propagandistickým oslavám konce druhé světové války. Náletům stovek ukrajinských dronů čelilo během noci i Rusko, kde úřady hlásí jednoho raněného.
Estonsko chce plošně modernizovat školy ze sovětské éry

Estonsko hledá nová řešení pro modernizaci stárnoucích školních budov ze sovětské éry. Cílem je vytvořit veřejně dostupný soubor nástrojů, který v budoucnu usnadní jejich rekonstrukce.
Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

Oběťmi pondělní zběsilé jízdy centrem Lipska se stali 63letá žena a 77letý muž, oba Němci, informovala lipská policie. Přesný počet zraněných je dál nejasný, primátor města Burkhard Jung v pondělí hovořil o třech těžce zraněných. Třiatřicetiletý německý občan vjel úmyslně osobním vozem do historického jádra největšího saského města a ujel zhruba pět set metrů pěší zónou. Policie jej na místě zadržela.
Východní část Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

Silné zemětřesení během noci otřáslo východním Chorvatskem. Nejblíže k epicentru se nacházela osada Zmajevac a ves Batina na Dunaji, napsal na svém webu Jutarnji list, podle kterého byly otřesy zaznamenány i v sousedním Maďarsku a Srbsku. O případných zraněných či škodách se web nezmínil.
Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

Dronový útok poničil v Ruskem obsazené ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně meteorologické vybavení. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), napsala v noci na úterý agentura Reuters. Rusy dosazené vedení elektrárny informovalo v neděli MAAE, že externí laboratoř pro kontrolu radiace čelila dronovému útoku.
