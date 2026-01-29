Uživatelé TikToku v USA si stěžují na cenzuru příspěvků kritických k Trumpovi


Tisíce uživatelů sociální platformy TikTok v USA si stěžují, že společnost cenzuruje videa kritická vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, Úřadu pro imigraci a cla (ICE) či zmínky o sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi. Děje se tak po uzavření dohody o oddělení americké divize TikToku od čínské mateřské společnosti Byte Dance oznámené minulý týden. TikTok popřel tvrzení, že jeho nové americké operace omezují, jaké příspěvky mohou uživatelé sdílet. O kauze informují agentura AP a stanice BBC.

Společnost v pondělí podle AP hlásila „závažný problém s infrastrukturou způsobený výpadkem proudu“ v jednom ze svých partnerských datových center ve Spojených státech. Výpadek podle firmy vedl k chybám. Počet zhlédnutí některých videí tak dočasně ukazoval nulu, přestože se na ně uživatelé dívali. Lidé rovněž hlásili problémy s načítáním videí či jejich nahráváním na platformu.

Zatímco TikTok uvedl, že platforma řeší zjištěné problémy, guvernér Kalifornie Gavin Newsom oznámil v pondělí na sociální síti X, že zahajuje vyšetřování, zda TikTok neporušuje státní zákony cenzurováním obsahu kritického vůči Trumpovi. „Po prodeji TikToku obchodní skupině spřízněné s Trumpem naše kancelář obdržela zprávy...o potlačování obsahu kritického vůči prezidentu Trumpovi,“ napsala tisková kancelář kalifornského guvernéra na X s tím, že obdržené informace byly nezávisle potvrzeny.

Uživatelé hlásí problém s heslem „Epstein“

Newsom u svého vyjádření sdílel příspěvek jiného uživatele X se snímkem obrazovky z TikToku, podle kterého aplikace zablokovala odeslání zprávy se slovem „Epstein“. Stejnou zkušenost hlásí i řada dalších uživatelů, píše BBC. TikTok tato tvrzení podle stanice popřel a uvedl, že neexistují žádná pravidla zakazující sdílení Epsteinova jména.

Trump a jeho administrativa čelí ostré kritice v kauze zveřejňování spisů z vyšetřování zesnulého finančníka a sexuálního delikventa Epsteina. Trumpovi političtí odpůrci i jeho vlastní voliči žádají v případu větší transparentnost. Mnoho z nich je přesvědčeno, že administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti.

Americké úřady nalezly milion dokumentů souvisejících s Epsteinem, tvrdí ministerstvo
Jeden z dopisů Jeffreyho Epsteina zveřejněný ministerstvem spravedlnosti USA

Americký TikTok má blízko k Trumpovi

Řada uživatelů rovněž uvedla, že na TikToku nevidí příspěvky s politickým obsahem, jako například videa kritizující sobotní zastřelení 37letého zdravotníka Alexe Prettiho federálními agenty v Minneapolis.

Čínský vlastník TikToku, společnost ByteDance, dokončila dohodu o založení společného podniku ve Spojených státech s americkými investory s většinovým podílem, aby se vyhnula zákazu TikToku v USA. Jedním z těchto investorů je softwarová firma Oracle. Předsedou správní rady společnosti Oracle je Larry Ellison, jeden z deseti nejbohatších lidí na světě, významný sponzor Republikánské strany a dlouholetý spojenec Donalda Trumpa.

Zástupci TikToku podepsali ujednání o prodeji amerických aktivit, píše Axios
Ilustrační foto

