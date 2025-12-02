Avatar pokračuje ohněm a popelem

V Hollywoodu mělo premiéru třetí pokračování vědeckofantastické série amerického režiséra a scenáristy Jamese Camerona Avatar: Oheň a popel. Předchozí díly se zařadily mezi nejvýdělečnější filmy všech dob. Kina, včetně českých, začnou pokračování příběhu o měsíci Pandora promítat 18., respektive 19. prosince.
První reakce na novinku ze série Avatar označují třetí výpravu na Pandoru za „vrcholný filmový spektákl“, který posouvá „vizuální stránku a emoce na novou úroveň“, uvádí magazín Variety. Už předchozí dva snímky – Avatar z roku 2009 a Avatar: The Way of Water z roku 2022 – získaly Oscara za vizuální efekty.
Cameron příběh Avatara napsal mnohem dříve, než se pustil do filmování, roky ale čekal, až bude k dispozici technologie, která mu umožní snímek podle jeho představ natočit. V „jedničce“ naplno využil možností trojrozměrné kinematografie.
„I na (evropské) premiéře v Paříži 5. prosince se bude promítat tak, aby diváci měli plný technologický zážitek. Cameron představí to nejlepší z hlediska technologií, co ve světové kinematografii nyní je a v mnoha ohledech bude první a rekordní,“ očekává v USA působící novinářka Jana Ciglerová.
V nejnovějším pokračování se diváci znovu vrátí na měsíc obývaný modrými stvořeními. Hrdina předchozích dílů Jake, kterého ztvárňuje Sam Worthington, bojuje po boku Neytiri (Zoe Saldanaová) a dalších obyvatel Pandory proti invazi lidí vedených plukovníkem Quaritchem (Stephen Lang). Film představí nový kmen nazvaný Lidé popela, soustředí se také na osudy dětí Jakea a Neytiri. V hereckém obsazení se vrací také Sigourney Weaverová či Kate Winsletová.
„Cameron je režisér, který hovoří k americké i světové společnosti skrze své filmy, má silné poselství o záchraně planety Země, očekávám, že i toto poselství se v Avataru nějakým způsobem objeví,“ podotýká Ciglerová.
Pokračování závisí na výdělku
První díl série Avatar je historicky nejvýdělečnější film všech dob, jeho druhé pokračování se v tomto žebříčku nachází na třetím místě. Cameronův velkofilm Titanic z roku 1997 se díky zisku jedenácti Oscarů zařadil mezi nejúspěšnější snímky historie a v současnosti je také čtvrtým nejvýdělečnějším titulem.
Cameron doufá, že Oheň a popel bude povzbuzením pro kina, která se stále potýkají s „dvojitou ranou“ v podobě omezení během pandemie a rostoucí oblibě streamování. Prohlásil rovněž, že budoucnost série Avatar závisí na tržbách filmu Oheň a popel v této vánoční sezóně.
Filmovou sérii o měsíci Pandoře a jeho domorodých obyvatelích Na'vi chce Cameron dokončit v dalších dvou dílech, jejichž premiéry jsou zatím naplánovány na rok 2029 a 2031.
Jednasedmdesátiletý tvůrce letos podotkl, že by epický příběh – srovnatelný třeba s filmovým Pánem prstenů, ovšem bez předlohy, z níž by šlo čerpat – rád režijně dovedl do konce sám. Připustil nicméně, že jde o velmi náročný projekt a že nakonec mu na jeho zvládnutí může chybět dostatek energie. Aspoň producentský dohled si ale každopádně chce ponechat.