Začaly opravy v pevnosti Josefov, potrvají deset let

Po výměně ztrouchnivělých trámů bude rekonstrukce krovu pokračovat v příštím roce, sanační firma už označila další poškozená místa. „Tady je vazný trám, který je zjevně prasklý, dochází tady k nějakým pohybům,“ ukázal Balský.

Pevnosti nechal vybudovat císař Josef II. jako obranu proti vpádům z Pruska. Vojenská nemocnice v Josefově je zničená až od pobytu sovětských vojsk v letech 1968 až 1991.

„Je to naplánováno, abychom ten objekt sanovali do podoby, kdy potom budeme moct vyhlásit soutěž na využití,“ řekl starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO). Opravy, rozložené do deseti let, se v Josefově týkají dvou objektů, v Terezíně čtyř. Tady se první záchranné práce zatím projektují.