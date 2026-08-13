VideoFilmové premiéry: Tajemství Křišťálové planety, Smrt Robina Hooda či Konec Oak Street


před 6 hhodinami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

V mysteriózním snímku Konec Oak Street se Anne Hathawayová s Ewanem McGregorem po záhadné kosmické události přenesou z poklidné ulice na neznámé místo. Jejich osud závisí na tom, zda dokáže rodina držet pohromadě. Středomořská Birthday Party se zase odehrává na soukromém ostrově, který ale magnátovi v podání Willema Dafoea slouží jako zástěrka pro intriky. Film Smrt Robina Hooda se zaměřuje na bilancování známého lučištníka, tentokrát ho ztvárnil Hugh Jackman. Česko-slovenský sportovní snímek Bojovník pojednává o olympijském medailistovi Pavlu Hoffmeisterovi. Hraje ho Milan Ondrík. V koprodukci České televize vzniklo rodinné animované sci-fi Tajemství Křišťálové planety. Na ni se se svým otcem přestěhuje jedenáctiletá Rea.

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VideoFilmové premiéry: Tajemství Křišťálové planety, Smrt Robina Hooda či Konec Oak Street

V mysteriózním snímku Konec Oak Street se Anne Hathawayová s Ewanem McGregorem po záhadné kosmické události přenesou z poklidné ulice na neznámé místo. Jejich osud závisí na tom, zda dokáže rodina držet pohromadě. Středomořská Birthday Party se zase odehrává na soukromém ostrově, který ale magnátovi v podání Willema Dafoea slouží jako zástěrka pro intriky. Film Smrt Robina Hooda se zaměřuje na bilancování známého lučištníka, tentokrát ho ztvárnil Hugh Jackman. Česko-slovenský sportovní snímek Bojovník pojednává o olympijském medailistovi Pavlu Hoffmeisterovi. Hraje ho Milan Ondrík. V koprodukci České televize vzniklo rodinné animované sci-fi Tajemství Křišťálové planety. Na ni se se svým otcem přestěhuje jedenáctiletá Rea.
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