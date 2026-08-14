Vedení Kennedyho centra chce navzdory soudu vrátit Trumpovo jméno do názvu

Vedení Kennedyho centra ve Washingtonu chce vrátit do názvu této významné kulturní instituce jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle agentur AP a Reuters to uvedla demokratická členka Sněmovny reprezentantů a správní rady centra Joyce Beattyová.
Rada ve čtvrtek rozhodla, že na průčelí budovy bude uveden nápis Centrum Johna F. Kennedyho pro múzická umění, obnovené a zrekonstruované prezidentem Donaldem J. Trumpem, sdělila médiím Beattyová, která je členkou rady z titulu své funkce. Podle ní má prostranství před budovou rovněž nést Trumpovo jméno.
Vedení centra na žádost agentur o vyjádření neodpovědělo, rozhodnutí o dalším přejmenování však potvrdily další zdroje. Rada, v níž převažují Trumpovi nominanti, také odhlasovala uzavření Kennedyho centra na dva roky kvůli rekonstrukci, píše agentura Reuters.
Trump, který usiluje o rozšíření svého jména na významné budovy či instituce, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy správní rady svými příznivci, kteří ho následně zvolili do jejího čela. Rada v prosinci rozhodla o přidání Trumpova jména do názvu centra, což podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové učinila jednomyslně, údajně jako poděkování za jeho pomoc při záchraně budovy instituce.
Federální soud však v květnu rozhodl, že Trumpovo jméno je na budově neoprávněně, protože o přejmenování kulturního centra může rozhodnout pouze Kongres, nikoli správní rada. Soudce Christopher Cooper uvedl, že zákon upravující fungování Kennedyho centra jasně stanoví, že instituce má nést jméno prezidenta Johna F. Kennedyho. Trumpovo jméno tak pracovníci z budovy v červnu odstranili.
Trumpovy zásahy do fungování centra vyvolávají kritiku části americké kulturní scény a nesouhlasí s nimi ani někteří potomci Kennedyho rodiny. Návrh zákona předložený Kongresu, který by instituci přejmenoval na Trumpovo centrum, označila Kennedyho neteř Maria Shriverová za šílený.
Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta Johna F. Kennedyho, který byl zavražděn v roce 1963. Trump tvrdí, že budova je ve špatném technickém stavu a bez jejího uzavření a rozsáhlé rekonstrukce by mohla být ohrožena bezpečnost návštěvníků.