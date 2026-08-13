Jsou zaslepení, říká o krajanech ruský hudebník. V Kyjevě točí na podporu Ukrajiny

Ukrajina se dál snaží různými způsoby získávat peníze na obranu země. Třeba i za pomoci mezinárodních umělců. I proto do Kyjeva dorazila ve východní Evropě populární ruská kapela Nogu Svelo!, která pobývá a koncertuje v exilu.
Nogu Svelo! přijeli do Kyjeva natáčet protiválečný videoklip a dokument. „Chceme, aby se o tomto tématu pravidelně mluvilo za mořem i v mnoha dalších zemích,“ říká frontman formace Maksim Pokrovskyj. List Ukrajinska pravda připomíná, že hudebník litoval, že svého času vystupoval na Rusy okupovaném Krymu. V dřívější písni označil Ukrajinu za svou „druhou polovinu“ s odkazem na své kořeny. Jeho matka je totiž původem Ukrajinka z Dnipra.
Sám Pokrovskyj je Rus, ve své rodné zemi ale kvůli politickým názorům čelí perzekuci a deset let už proto žije v New Yorku. „(Rusové) jsou zaslepení. Většina z nich. Ale pokud se nám podaří poučit jenom jednoho, tak mělo smysl sem přijet,“ míní.
„Poprvé jsem slyšel sirénu“
Přesvědčit o nutnosti další podpory už Pokrovskyj dokázal minimálně jednoho Američana – svého kytaristu Christiana DeMarca. V Kyjevě zažili raketový a dronový útok.
„První noc tady jsem poprvé v životě uslyšel sirénu. Absolutně mě to vylekalo. Běželi jsme se schovat do krytu. A i když jsem cítil strach, který tu lidé musí zažívat každý den, cítil jsem i vřelost od Ukrajinců,“ vypráví DeMarco.
Pokrovskyj na hudební scéně působí už téměř čtyři dekády, jeho skladby mají na internetu desítky milionů poslechů. Nový klip natáčel v ukrajinské metropoli před desítkami kolemjdoucích. „Je to pro nás velká podpora. Jejich písně jsou v ruštině, ale jsou velmi vlastenecké a vyjadřují podporu Ukrajině,“ svěřila se jedna z přihlížejících.
V Kyjevě hráli Nogu Svelo! hit Naše mladé vtipné hlasy. Tentokrát ovšem s novým anglickým textem, který doufá ve světlou budoucnost i pro Ukrajinu.
Po více než čtyřech letech od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu už řada lidí nevnímá válku jako mimořádnou událost. Přesto se Kyjevu daří dál získávat peníze na obranu i obnovu země. Jen loni se v Česku s pomocí humanitárních organizací podařilo vybrat přes 770 milionů korun.