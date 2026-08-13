Jsou zaslepení, říká o krajanech ruský hudebník. V Kyjevě točí na podporu Ukrajiny


před 9 hhodinami|Zdroj: ČT24, Ukrajinska pravda
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Zdroj: ČT24

Ukrajina se dál snaží různými způsoby získávat peníze na obranu země. Třeba i za pomoci mezinárodních umělců. I proto do Kyjeva dorazila ve východní Evropě populární ruská kapela Nogu Svelo!, která pobývá a koncertuje v exilu.

Nogu Svelo! přijeli do Kyjeva natáčet protiválečný videoklip a dokument. „Chceme, aby se o tomto tématu pravidelně mluvilo za mořem i v mnoha dalších zemích,“ říká frontman formace Maksim Pokrovskyj. List Ukrajinska pravda připomíná, že hudebník litoval, že svého času vystupoval na Rusy okupovaném Krymu. V dřívější písni označil Ukrajinu za svou „druhou polovinu“ s odkazem na své kořeny. Jeho matka je totiž původem Ukrajinka z Dnipra.

Sám Pokrovskyj je Rus, ve své rodné zemi ale kvůli politickým názorům čelí perzekuci a deset let už proto žije v New Yorku. „(Rusové) jsou zaslepení. Většina z nich. Ale pokud se nám podaří poučit jenom jednoho, tak mělo smysl sem přijet,“ míní.

„Poprvé jsem slyšel sirénu“

Přesvědčit o nutnosti další podpory už Pokrovskyj dokázal minimálně jednoho Američana – svého kytaristu Christiana DeMarca. V Kyjevě zažili raketový a dronový útok.

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„První noc tady jsem poprvé v životě uslyšel sirénu. Absolutně mě to vylekalo. Běželi jsme se schovat do krytu. A i když jsem cítil strach, který tu lidé musí zažívat každý den, cítil jsem i vřelost od Ukrajinců,“ vypráví DeMarco.

Pokrovskyj na hudební scéně působí už téměř čtyři dekády, jeho skladby mají na internetu desítky milionů poslechů. Nový klip natáčel v ukrajinské metropoli před desítkami kolemjdoucích. „Je to pro nás velká podpora. Jejich písně jsou v ruštině, ale jsou velmi vlastenecké a vyjadřují podporu Ukrajině,“ svěřila se jedna z přihlížejících.

V Kyjevě hráli Nogu Svelo! hit Naše mladé vtipné hlasy. Tentokrát ovšem s novým anglickým textem, který doufá ve světlou budoucnost i pro Ukrajinu.

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