Mučení, izolace. Na běloruské politické vězně se zapomíná, stěžují si aktivisté

Podle New Eastern Europe není v otázce přístupu k vězňům běloruská opozice jednotná. Jedna část prosazuje tlačit na jejich propuštění i za cenu vyjednávání s režimem, zatímco druhá to odmítá a volá po ještě tvrdších sankcích s cílem přinutit Lukašenka k jejich propuštění takto. Neschopnost formulovat postoj k problému má dopad i na západní velmoci, které pak nechtějí obětovat čas na rozplétání celé diplomatické problematiky. Otázka propuštění Bělorusů tak mimo jiné i proto zůstává stranou.

Před rokem 2020 Lukašenko dával politické vězně propouštět výměnou za to, že Evropská unie a Spojené státy zmírní sankce, které na zemi uvrhly z různých politických důvodů. To však bylo možné jen do plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Jeden z čelných představitelů opozice Pavel Latuška zmínil, že zřejmě nikdo nechtěl, aby Lukašenko vyjednával o výměně, protože by si kladl nesplnitelné podmínky, absence běloruských politických vězňů přesto mnohé aktivisty zasáhla.

„I ze symbolického hlediska by bylo důležité pokusit se zapojit do výměny aspoň jednoho běloruského občana,“ uvedl politolog a bývalý běloruský diplomat Pavel Sljuňkin. Upozornil, že například Kalesnikavová žila dlouho v Německu a do Běloruska se vrátila, aby se zapojila do demokratického hnutí. Byla by tedy podle něj vhodnou kandidátkou na výměnu, ale Berlín se o to podle něj zřejmě nepokusil. „V cynickém smyslu běloruští političtí vězni zřejmě nebyli pro Západ dostatečně ‚výhodní‘, ve srovnání s Kriegerem,“ dodal.

„Do poslední chvíle jsem doufala, že seznam (vyměněných) bude zahrnovat Mariu nebo kohokoliv z běloruských vězňů. Pro nás je to signál, že Bělorusko ani vězni v Bělorusku nejsou prioritou. A to je velmi znepokojující signál. Pro běloruské aktivisty je to deprimující,“ řekla agentuře Reuters sestra Kalesnikavové Tacjana Chomičová.