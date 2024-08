SLEDUJTE: Rusko a několik západních zemí si vyměňují v Turecku vězně

Do výměny byly podle Ankary zapojeny také Bělorusko, Polsko, Slovinsko a Norsko. Oznámila to turecká zpravodajská služba MIT, která má prý proces koordinovat. O velké výměně vězňů se spekuluje už několik dní. „MIT provedla v Ankaře operaci výměny vězňů, která patří k nejdůležitějším za poslední dobu,“ cituje agentura AFP z prohlášení služby. To uvádí mimo jiné, že se výměna týká 26 lidí ze sedmi států – USA, Ruska, Běloruska, Německa, Slovinska, Polska a Norska. USA převezmou tři vězně, Německo třináct a Rusko deset.

Podle agentury Reuters, která se odvolává na vyjádření právníků, by se výměna měla týkat i ruského opozičního politika Vladimira Kara-Murzy. Režim ruského vládce Vladimira Putina ho loni poslal na 25 let do věznice kvůli ostré kritice agrese proti Ukrajině. Jeho zdravotní stav za mřížemi se na začátku července prudce zhoršil, podle jeho manželky Jevgenijé Kara-Murzové byl převezen do nemocnice.