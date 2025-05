Potrava matky může ovlivnit mozkovou kůru a IQ potomka, říká výzkum brněnské vědkyně

před 2 h hodinami | Zdroj: CEITEC , Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry , ČTK

„Naše zjištění ukazují, že výživa matky v těhotenství může mít překvapivě dlouhodobý dopad na vývoj mozku dítěte – až do jeho třicátých let. Ovlivnit lze zejména verbální schopnosti, které jsou důležité pro komunikaci, vzdělávání i pracovní uplatnění,“ komentovala výsledky Marečková.

Studie nebyla velká rozsahem, ale detailem výzkumu. Vědci studovali pomocí magnetické rezonance a neuropsychologických vyšetření 179 mladých dospělých, kteří se narodili na počátku devadesátých let na jižní Moravě. Zkoumali údaje o stravě matek v období těhotenství a hledali souvislost mezí IQ a strukturou mozkové kůry potomků. Ukázalo se, že čím více zánětlivých potravin matka v těhotenství konzumovala, tím nižší měl její potomek verbální IQ ve věku 28 až 30 let.

Změny ve strukturách mozku podle autorů studie částečně vysvětlují, proč děti matek s více zánětlivou stravou dosahovaly nižších výsledků v testech verbálního IQ. Jinými slovy, vliv stravy matky se „otiskl“ do struktury mozku dítěte, a ta pak ovlivnila jeho jazykové schopnosti v dospělosti.

„Tyto výsledky naznačují, že podpora protizánětlivé stravy v těhotenství může být účinným nástrojem veřejného zdraví pro zlepšení kognitivního vývoje budoucích generací,“ doplnila v tiskové zprávě spoluautorka studie Samantha Dawsonová z Deakinovy univerzity v Austrálii.

Proč jsou záněty nebezpečné

Záněty jsou obecně reakcí imunitního systému na látky, které pro něj mohou představovat nějaké riziko. Když je v těle najde, začne „mobilizace“, při které se v místě zánětu začnou aktivovat a vyrábět obránci, kteří mají invazi odrazit.

To je v případě reálného akutního ohrožení prospěšné, představuje to základní způsob, jak se s rizikem vypořádat. Ale když je zánětů hodně, organismus to vyčerpává: výše popsaná imunitní reakce není „zadarmo“, stojí tělo spoustu energie a zdrojů, které se tak nedají využít pro běžné účely. Přehnaná reakce imunitního systému také škodí, a to rovnou z více příčin.