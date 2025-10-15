Končící vláda ve středu schválila akční plán pro řešení dopadů připravované výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech. Dokument počítá s celkem 35 opatřeními s předpokládanými výdaji za dohromady patnáct miliard korun. Stát z toho poskytne dvanáct miliard. Peníze mají eliminovat rizika spojená se zatížením dopravní infrastruktury, bydlení, zdravotnictví a dalších oblastí v regionu.
Vláda schválila plán na řešení dopadů stavby v Dukovanech
Akční plán vychází ze studie, podle níž bude nutné region připravit na téměř deset tisíc nových obyvatel, pro něž může chybět až tři tisíce bytů a také kapacity lékařů. Předpokládá se také nárůst automobilové dopravy v regionu, nutnost rozvoje místní autobusové dopravy a modernizace silniční sítě kolem Dukovan.
Schválený plán podle ministra Kulhánka obsahuje 35 opatření, které reagují na předpokládané negativní dopady v dopravě, zdravotnictví, bydlení, trhu práce, finančního hospodaření obcí, krizového řízení nebo IZS. Celkově by na opatření mělo podle ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka (za STAN) jít patnáct miliard korun, z toho dvanáct miliard půjde ze státního rozpočtu a zbylá část od samospráv.
Jak zabránit neúměrnému zatížení obyvatel
„Dostavba Dukovan je strategicky nezbytná pro energetickou budoucnost naší země, ale nesmí znamenat neúměrné zatížení pro místní obyvatele. Schválením akčního plánu vláda garantuje, že stát zajistí potřebné kompenzace a investice, aby dopady stavby byly co nejmenší a místní samosprávy se mohly připravit na období výstavby a zvýšené zátěže,“ podotkl Kulhánek.
Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) stát v budoucnu vytvoří konkrétní finanční nástroje, z něhož budou opatření financování. Zapojeny do něj budou například státní fondy. Podle Vlčka byl plán sestaven v koordinaci s regionálními strategiemi.
ČEZ připravuje v Dukovanech stavbu dvou nových bloků. Postavit je má korejská společnost KHNP. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. V současnosti v lokalitě Dukovan pokračují geologické průzkumy, které slouží k získání podrobnějších informací o vlastnostech a kvalitě půdy a hornin pod jednotlivými budovami a komplexy nových jaderných bloků. Průzkumy začaly v srpnu, trvat mají zhruba rok.
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.