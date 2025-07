Nejen scéna ze sci-fi. AI může generovat celé filmy, míní odbornice

Argentinské sci-fi Eternaut se stalo prvním původním seriálem z produkce společnosti Netflix, ve kterém se tento streamovací gigant přiznal k vytvoření vizuálních efektů generativní umělou inteligenci. Fiktivní budova se díky zapojení AI zřítila rychleji a levněji. A přispěla do diskuse, jestli se hroutí i budoucnost filmového průmyslu, jak ho dosud známe. V Argentině navíc seriál otevřel historické rány – autor předlohy za vojenské diktatury zmizel a zůstává pohřešovaný on i část jeho rodiny.

Umělou inteligenci Sarandos přivítal jako „neuvěřitelnou příležitost, jak pomoci tvůrcům dělat filmy a seriály lépe, nejen levněji“. Druhý z výkonných ředitelů Greg Peters dodal, že Netflix může najít další způsoby, jak generativní AI využít ke zlepšení diváckého zážitku. Nepovažuje za nepředstavitelné, že by uživatel vyhledával ve streamovací službě prostřednictvím hlasových pokynů. Třeba vyslovil přání, že se chce podívat na nějaký psychologický thriller z osmdesátých let – a pak si počkal na nabídku.

Tvrdí, že scénu se podařilo dokončit desetkrát rychleji a s mnohem menšími náklady, než by bylo možné s tradičními nástroji a pracovními postupy, které by přesahovaly rozpočet projektu.

Připustil také, že generativní techniky dávají značkám a marketérům možnosti, jak reklamu přeměnit v ještě atraktivnější obsah. Koneckonců už samotné oznámení o použití AI v seriálu Eternaut působí i jako marketingový tah, míní Jana Horáková, která se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity věnuje digitální kultuře a kreativnímu průmyslu.

V nabídce streamovacích služeb si umí docela dobře představit celé filmy generované AI, stejně jako to, že si takové tituly své diváky najdou. „Pokud by pouze napodobovaly filmařský styl, řekněme, hollywoodské produkce – mainstreamová produkce funguje na opakování žánrových a zápletkových schémat – a pokud budou dostatečně levné, mohou naplnit databanku třeba Netflixu. Když někdo už nebude mít na co koukat, tak se na to podívá, ale nebudou mít žádnou hodnotu,“ popisovala v rozhovoru pro Studio 6.

Tvůrce Avataru AI vítá

Na budoucnost s AI se připravují i hollywoodští tvůrci. Ujít si ji nechce nechat například oscarový filmař James Cameron, který možnosti vizuálních efektů pokoušel v pokračování Vetřelce, dramatické romanci Titanic a především ve sci-fi Avatar, kde kombinací živých herců a počítačových animací vystavěl fikční svět vzdáleného měsíce.