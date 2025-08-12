Americký rapper Kanye West alias Ye místo zrušeného slovenského festivalu Rubicon vystoupí v Praze. Organizátor Rubiconu to napsal v e-mailu těm, kteří si koupili vstupenky na původně ohlášený festival na Slovensku, uvedl web Aktuality.sk. Jeden ze slovenských úřadů už v červenci oznámil, že podle informací od jednoho z organizátorů se zrušený koncert kontroverzního hudebníka přesouvá na září do Prahy, kde prý bude příští rok i samotný festival.
Ye místo Slovenska vystoupí v Praze, píší Aktuality.sk
„Organizaci koncertu přebírá nový pořadatel, který momentálně finalizuje detaily týkající se prostoru a přesného termínu,“ uvedli podle serveru Aktuallity.sk organizátoři Rubiconu. Dodali, že lidé, kteří nepožádají o vrácení vstupného na slovenský Rubicon, dostanou automaticky vstupenky na pražský koncert.
Zrušení festivalu, který byl plánován na 18. až 20. července na okraji Bratislavy, jeho organizátoři oznámili jen devět dnů před naplánovaným začátkem akce. Krok zdůvodnili mimo jiné blíže neupřesněnými nepředvídatelnými okolnostmi. Už předtím se v médiích a na sociálních sítích objevily pochybnosti, zda se festival uskuteční, neboť na plánovaném místě konání akce nezačaly přípravné práce.
Proti původně ohlášené slovenské show rappera vznikla v červnu petice. Její autoři označili hudebníka za jednoho z nejznámějších antisemitů, který kromě jiného velebí nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Světová média pak psala, že Ye kvůli písni oslavující Hitlera přišel o vízum do Austrálie, odkud pochází hudebníkova manželka Bianca Censoriová.