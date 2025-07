Festival slibující Kanye Westa přestal prodávat lístky

Přípravu slovenského festivalu Rubicon provázejí pochybnosti, zda se uskuteční. Organizátoři pozastavili prodej lístků a server Denníku N uvedl, že na poli na okraji Bratislavy, kde se má akce od 18. do 20. července konat, ještě nezačaly přípravy. Organizační tým slíbil účast amerického rappera Ye, dříve známého jako Kanye West, ale proti jeho účasti vznikla petice kvůli jeho antisemitským výrokům.

Místo konání festivalu není na oficiálních stránkách festivalu k dispozici. Až do středy byla jediným vodítkem mapa na stránkách prodejce vstupenek Ticketportal. Po zveřejnění článku Denníku N však ze stránek zmizela.

„Už týden tam mělo makat dvě stě lidí, jestli by to chtěli stihnout,“ sdělil pro server Denník N odborník na bezpečnost davů Martin Královič. Organizátoři nemají potřebná povolení a městské části varovaly před možným kolapsem dopravy a vážným narušení života obyvatel, upozornil server Refresher .

Na místě, kde se má konat festival Rubicon, je pusto, napsal ve středu Denník N . Na poli našli reportéři jen nezralou pšenici, která podle tamního zemědělce do začátku festivalu ani nestihne uzrát.

Oddalované prohlášení

Ve středu odpoledne zveřejnili organizátoři festivalu vzkaz: „Ne vždy se věci daří tak, jak doufáme. Ale stále víme, kam chceme jít. Oficiální prohlášení přineseme zítra. Děkujeme za trpělivost“. Ovšem ve čtvrtek přišlo další odložení.

„Víme, že čekáte na odpovědi, a děláme vše pro to, abychom vám je co nejdříve poskytli. Vzhledem k časovým prodlevám a čekajícím potvrzením důležitých dohod vás přesto prosíme o trpělivost do pondělí, kdy vydáme oficiální prohlášení. Děkujeme vám za důvěru a trpělivost, nesmírně si toho vážíme,“ uvedli v pátek organizátoři na sociálních sítích.

Během pondělí ovšem festival žádné prohlášení nezveřejnil, Refresher jen další den upozornil, že festival navrch vypnul komentáře pod příspěvky na Instagramu.

Interpreti ruší účast

Rapper Gleb ve středu oznámil, že na festivalu nevystoupí. „Přehodnotil jsem svou účast na Rubicon Festivalu,“ uvedl na sociálních sítích.