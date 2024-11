Kendrick Lamar překvapil neohlášeným albem

Lamar vs. Drake

Deskou GNX završil Lamar jeden z nejplodnějších roků kariéry. Jeho vyostřený spor s kanadským protějškem Drakem sledoval celý svět. Oba rappeři dosahující stamilionových poslechů si účty vyřizovali skrze písně, takzvané diss tracky.

Letošní skladba Not Like Us, ve které se do Drakea strefuje nejen za jeho údajné vztahy s nezletilými dívkami, vystřelila Lamara na vrchol hitparád a získala hned pět nominací na Grammy. „Je docela bezprecedentní situace, že se diss track dostane na přední příčky prodejních žebříčků Billboardu a odkazuje se k němu během předvolební kampaně Kamala Harrisová,“ podotkl Hroch.