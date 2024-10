Kauza rappera Diddyho ukončila jeden dlouhý večírek

Jana Benediktová

před 1 h hodinou | Zdroj: Reuters , ČTK , The New York Times , BBC , AP

Diddy při příjezdu na afterparty cen MTV (2006)

Hiphopový magnát Sean „Diddy“ Combs prožívá strmý pád. Za mřížemi čeká na soud po obvinění z obchodování s lidmi či spiknutí za účelem vydírání. Na krku má navíc žaloby za sexuální napadení a z podobných činů ho viní nejméně dalších 120 lidí. Combs věří, že ho soud očistí. Bez ohledu na rozsudek kauza otřásla jak pověstí vlivného rappera, tak celou rapovou branží. Prokuratura totiž mluví o dlouhodobě fungujícím systému obchodu se sexem a vydírání.

Tři Grammy Seana Combse alias Puffa Daddyho alias Diddyho jsou zapomenuty, zastínila je momentálně jiná čísla. Právní zástupce údajných obětí Tony Buzbee začátkem října oznámil, že podává žaloby za 120 lidí, kteří viní Diddyho ze sexuálního obtěžování. Polovina z nich jsou ženy, polovina muži a pětadvacet žalujících mělo být v době údajného zneužití nezletilými. Jeden dokonce tvrdí, že byl zneužit jako devítiletý. Případy se nastřádaly od roku 1991 do současnosti. Buzbeeho mělo kontaktovat více než 3,2 tisíce lidí, po prověření jejich tvrzení se jich firma rozhodla zastupovat 120. Někteří klienti už vypovídali na FBI.

Diddyho právník Marc Agnifilo v obležení médií

Ziskuchtivé pomluvy, tvrdí rapperovi právníci Combsovi právníci poté, co byl zveřejněn počet údajných rapperových obětí, uvedli, že se umělec „nemůže zabývat každým nepodloženým obviněním v tom, co se stalo bezohledným mediálním cirkusem“. Diddy, vzkázali jeho advokáti, přesto „důrazně a kategoricky odmítá jako nepravdivé a pomlouvačné jakékoli tvrzení, že by kohokoli, včetně nezletilých, sexuálně zneužíval“. A také „se těší, že prokáže svou nevinu a očistí se u soudu, kde bude pravda zjištěna na základě důkazů, nikoli spekulací“. Dříve podané žaloby označili rapperovi právníci za „nechutné“ a „nepodložené“ pokusy dostat se k penězům. Zmíněných 120 obvinění ještě nejsou všechno, co se na Combse valí. Federální prokuratura už v září sdělila, že rapper čelí mimo jiné obvinění z obchodování s lidmi či ze spiknutí za účelem vydírání. Podáno na něj bylo také několik občanskoprávních žalob, v nichž je obviňován ze sexuálního vykořisťování, sexuálního zneužívání a znásilnění. Vlivný muž Kauza Diddy alarmuje už samotným počtem možných obětí, nicméně v širším kontextu burcuje proto, že podle všeho jen poodkryla veřejnosti to, co nebylo tajemstvím, ale dlouho tolerovanou praxí. Combs je nejvlivnější osobností hudebního průmyslu obviněnou ze sexuálních deliktů od doby, kdy byl odsouzen R. Kelly. Někdejší hvězdu R&B poslal soud v červnu 2022 za mříže na třicet let. Podle prokurátorů po dvě desetiletí využíval své slávy k systematickému zneužívání mladých žen a nezletilých, a to jak sexuálnímu, tak psychickému. Loni byl R. Kelly uznán vinným z dalších několika sexuálních trestných činů včetně držení dětské pornografie a byl mu uložen dvacetiletý trest. Ten si ale odpykává souběžně s tím dřívějším.

Čtyřiapadesátiletý Combs se řadí mezí nejznámější hudební manažery, producenty a interprety hip hopu. Spolupracoval s umělci, jako jsou Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim či Faith Evans. V roce 1993 založil nahrávací společnost Bad Boy Records, přišel i s módní značkou Sean John, stal se tváří vodky a založil televizní síť Revolt. Svůj podíl v posledně jmenované společnosti prodal letos v červnu. V obvinění od federální prokuratury se píše, že Combs proměnil své obchodní impérium ve zločinný podnik, v němž se se svými společníky podílel na obchodování s lidmi, nucené práci a dalších zločinech. Obchodování se sexem? Ne, pokud u toho všichni chtějí být Rapper prý vyhrožoval ženám a nutil je, aby „plnily jeho sexuální touhy“, a také je od roku 2009 opakovaně bil, kopal do nich či po nich házel předměty. Rapperův právník Marc Agnifilo připustil, že Combs v minulosti užíval drogy a měl toxické vztahy, a uvedl, že se podrobuje léčbě a terapii, aniž by zašel do podrobností. Do médií se letos dostal kamerový záznam z roku 2016, kdy Combs v losangeleském hotelu napadl svou tehdejší přítelkyni, rovněž zpěvačku, Cassie čili Casandru Venturovou. Je vidět, jak ji na hotelové chodbě srazí k zemi, kope do ní a následně ji táhne po podlaze. Venturová loni Combse obvinila ze zneužívání a znásilnění, věc den po podání žaloby skončila neveřejným urovnáním. Odšpuntovala ale další obvinění.

Diddy a Cassie na Met Gala v roce 2017

Combs po úniku záznamu označil své chování za neomluvitelné, vysvětluje ho jako součást hádky kvůli své údajné nevěře. Prokuratura ale tvrdí, že záměrem bylo přinutit Venturovou, aby se připojila k takzvaným freak offs. Podle federálního obvinění umělec získával ženy k účasti na zinscenovaných a nahrávaných sexuálních představeních, do nichž se zapojovali prostituti a prostitutky. Combsův právník ale sexuální aktivity popsané žalobci označil za dobrovolné. „Má každý zkušenost s takovým intimním životem? Ne. Je to obchodování se sexem? Ne. Ne, pokud u toho všichni chtějí být,“ uvedl při projednávání kauce. Nebyl na to sám Žalobci popisují, že Combs lákal ženy drogami, jako je ketamin a extáze, a penězi. Případně sliboval pomoc v kariéře či milostný vztah. Tajné nahrávky sexuálních aktů si nechával jako „pojistku“, aby si zajistil, že ženy budou mlčet, a někdy k zastrašení účastníků i svědků demonstrativně mával zbraní, uvedli žalobci. Lidé, kteří pro rappera pracovali, zajišťovali na akce hotelové pokoje i nápravu případných škod. A nešlo jen o roztržené povlečení. Federální prokuratura tvrdí, že Combs a jeho společníci používali úplatky a násilí, například žhářství a únosy, aby se pokusili udržet své jednání v tajnosti. Při raziích v rapperových domech našly úřady – kromě drog a tisíce lahviček dětského olejíčku a lubrikantů – pušky AR-15 se znehodnocenými sériovými čísly. Zapojeni do tohoto „podniku“ měli být Combsovi blízcí spolupracovníci, osobní asistenti, ochranka i personál domácnosti. Podle prokurátora Damiana Williamse je Combs „využil, aby dosáhl svého“. Žádná z těchto osob si nevyslechla obvinění, ale na otázku The New York Times Williams odvětil, že vyšetřování stále pokračuje. Je také možné, že někteří z nich se stali spolupracujícími svědky.

Policie při razii v Diddyho rezidenci

Opulentní White Parties Ke zneužívání, z něhož Diddyho viní 120 lidí zastupovaných právní firmou Tonyho Buzbeeho, mělo docházet většinou na večírcích v New Yorku, Kalifornii a na Floridě. Dotyční prý ve svých drincích dostali přimíchány i drogy. Combs proslul zejména svými White Parties, které pořádal v prvním desetiletí nového milénia ve svých rezidencích v Hamptons a Beverly Hills. Oblečena v povinné bílé si je dobře užila řada celebrit i lidé z politiky a vyšší společnosti, od Leonarda DiCapria přes Donalda Trumpa po Salmana Rushdieho. Sám Diddy, pořadatel těchto opulentních večírků, se přirovnal k Velkému Gatsbymu. Podle všeho mohly mít tyto White Parties i svou temnou stranu. Část obtěžování či napadení se pak měla odehrát na konkurzech, kde – slovy právníka Buzbeeho – „zejména mladí lidé, lidé, kteří chtěli proniknout do branže, byli k tomuto typu jednání nuceni pod příslibem, že se stanou hvězdou“.

Kresba ze soudu o Diddyho kauci (září 2024)

Diddymu hrozí až doživotí „K tomuto typu sexuálního napadení, sexuálního zneužívání a sexuálního vykořisťování by ve Spojených státech ani nikde jinde nemělo docházet. Nikdy by nemělo být dovoleno, aby to trvalo tak dlouho. Toto jednání vytvořilo spoustu zraněných, bojících se a poznamenaných osob,“ upozornil Buzbee. Protikladem je pohled, jímž ke Combsově obhajobě přispěla jeho matka Janice Small Combsová. Ačkoli „v minulosti udělal chyby, jako my všichni“, „není takovým monstrem, jak ho vykreslili“, zastala se syna po všech obviněních. Míní, že je souzen „nikoli za pravdu, ale za příběh vytvořený ze lží.“ K jaké straně se misky vah spravedlnosti přikloní, se rozhodne až za nějaký čas. Na začátek procesu si Sean Combs počká několik měsíců. Od 16. září, kdy ho policisté zadrželi na Manhattanu, sedí ve vazební věznici. Žádost o propuštění na kauci soud zatím pokaždé zamítl. Už jen na základě federálního obvinění Diddymu hrozí minimálně patnáct let za mřížemi a maximálně doživotí, pokud bude odsouzen za vše, co proti němu prokuratura vznesla, tedy za zločiny související s vydíráním, obchodováním s lidmi a prostitucí.