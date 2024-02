Blázen, antisemita, ale pořád král, vzkazuje Ye společným albem s Ty Dolla Signem

Kanye West alias Ye se vrací s novým albem. Přesněji řečeno, je nahrávka Vultures 1 první deskou dua, za nímž stojí rovněž rapper Ty Dolla Sign. Nicméně oči a uši se obrací k Yeovi, protože jde o první hudební projekt od série jeho nenávistných výroků. V comebacku se vyjadřuje ke své roli padoucha a zároveň stihl zase někomu hnout žlučí. „Crazy, bipolar, antisemite, and I’m still the king,“ konstatuje v textu jedné ze skladeb. První recenze jeho pohled nesdílí.

Vydání alba Vultures 1 (má jít o první část třídílného projektu dua ¥$) se několik překládalo a k posluchačům se dostalo více verzí chystaných singlů. Nakonec oficiálně vyšlo 10. února, na den přesně dvacet let od Westova studiového debutu The College Dropout. Prvotina vynesla Kanyemu Westovi chválu kritiků a první Grammy. Novinka vychází v úplně jiné atmosféře. Kritik z The New York Times (NYT) radí poslechnout si obě desky, protože z bezprostředního srovnání je nejvíce patrné, jak se Kanye West za ony dvě dekády zvukově, umělecky i osobně posunul. Od někoho, kdo byl pro mnoho lidí superhrdinou, k superpadouchovi. Yea za jednoznačné zlo určitě nepovažují fanoušci, kteří dorazili na koncerty ve Westově rodném Chicagu a následně v New Yorku, kde se duo ¥$ rozhodlo album ještě před vydáním naživo částečně přehrát. „Navzdory řadě antisemitských projevů a nevyzpytatelnému chování se Yeovo rodné město postavilo za rappera čelícího útokům,“ shrnul naladění chicagského publika magazín Rolling Stone. Arénu United Center se podařilo vyprodat za deset minut. Pro přítomné zůstává Kanye West hudebním géniem, i když s jeho názory nemusí souhlasit.

Padlý titán rapu Rapper se v textech z nahrávky Vultures 1 se svou špatnou pověstí konfrontuje a představuje se jako vítěz navzdory kritice. Podle NYT působí West zvukově i textově nejtemnější od dob desky Yeezus před deseti lety. Nové skladby odráží jeho rozporuplnou osobnost: „Proč se odklonil od svých duchovních, poněkud uvědoměle působících poselství z alba Donda a přešel k nechutně hypersexuálním textům… znovu? A proč tak ostře vystupoval proti pouličním rapperům kvůli jejich násilným textům, a přitom jich má na tomto albu mnoho a stejně explicitní obsah? Tím nechci říct, že by neměl, ale není jasné, za čím si stojí.“ Podle nepříliš shovívavé recenze The Guardian lze ve „slabých textech“ a „deprimujících verších“ rozpoznat, co by si Ye přál: Hit, jaké se mu dříve dařily poměrně pravidelně a který by přehlušil řeči, že jeho talent slábne. S vědomím toho, že „jen málo věcí přiměje hudební průmysl k tomu, aby nechal minulost minulostí, tak jako obrovský komerční úspěch“. Za světlé momenty označuje The Guardian aspoň ty od Ty Dolla Signa. To The Time novinku strhává jako katastrofu „plnou ubohých textů, postrádajících jakýkoliv vtip nebo inovaci“, na nichž se ukazuje, že „z někdejšího titána rapu je dnes klišé“. S dcerou si zazpíval, Muska si dobírá Spoluautorem všech písní je Tyron Griffin čili Ty Dolla $ing, jenž se s Westem nepotkával ve studiu poprvé. A s nimi je u skladeb zahrnujících gospel house, R&B a trap uvedena dlouhá řada dalších spolupracovníků, kupříklado Quavo, Playboi Carti či Chris Brown. V písni Talking se připojila i Westova dcera North. Stejně tak zajímaví jsou ale umělci, kteří na albu nejsou nebo by být nechtěli. Ve skladbě Carnival se ztotožnil s rapperem Puffem Daddym a komikem Billem Cosbym, obviněnými ze sexuálního obtěžování. Dobírá si vizionářského miliardáře Elona Muska kvůli jeho vesmírným ambicím. A trefuje se – opět – také do Taylor Swiftové, s níž se nemusí od cen MTV Video Music Awards, kdy West vtrhl na pódium, aby upozornil na klip neoceněné Beyoncé. Půjčit své písně odmítli Osbourne i Nicki Minaj Ozzy Osbourne dokonce pohrozil žalobou, protože West si bez dovolení vypůjčil úryvek z živé nahrávky skladby War Pigs. „Bylo to odmítnuto, protože je antisemita a mnoha lidem způsobil nevýslovnou bolest v srdci,“ napsal Osbourne na síti X. West prý přesto při koncertě v New Yorku úryvek použil. Yeyův tým deníku USA Today v žádosti o reakci připomněl Osbournův nechvalně známý rozhovor pro televizní pořad Night Flight z roku 1982, v němž rocker prohlásil, že na pódiu ukousnul hlavu netopýrovi, ale také se přiznal, že „docela obdivoval“ Hitlera, muže s „charismatem ve špatném slova smyslu“.

Kanye West a Nicki Minaj na přehlídce Victoria's Secret Fashion (2011)

Už v roce 2010 West vzdal hold skladbě Iron Man od Black Sabbath ve skladbě Hell of a Life, zřejmě bez námitek rockera. Navíc se Osbourne a jeho žena Sharon loni na Halloween převlékli za Westa a jeho ženu Biancu Censori, zmiňuje týdeník Billboard. Osbourne ovšem není jediný, kdo má vůči nahrávkám na albu Vultures 1 námitky. Dědici Donny Summerové se ozvali kvůli použití hitu I Feel Love, prý ho West „nechal přezpívat nebo použil umělou inteligenci“. Otazníky budí také použití refrénu z písně Everybody (Backstreet's Back), ovšem nikoliv ve verzi od boybandu Backstreet Boys, ale v coveru od Charlieho Wilsona. Nicki Minaj zarazila zveřejnění dinglu New Body, který nahrála s Westem a Ty Dolla Signem už v roce 2018 pro rapperovo nakonec nevydané album Yandhi. „Ten vlak už ujel,“ vzkázala. Ruce pryč od novinky daly také velké nahrávací společnosti, Vultures 1 je prvním Yeovým počinnem, který vychází bez takové podpory. Na antisemitských výrocích záleží Bez ohledu na tvůrčí a producentský podíl Ty Dollar $inka na nové nahrávce se pod mikroskopem ocitá především Ye, protože jeho jméno se v médiích v posledních letech spíše než v souvislosti s hudbou objevuje poblíž slova „kontroverze“. Zablokování účtů na sociálních sítích a odřeknutí spoluprací s firmami za miliardy korun si vysloužil svými antisemitskými výroky. V roce 2022 na Twitteru (dnes X) zveřejnil svastiku spojenou s Davidovou hvězdou, tedy symboly nacismu a judaismu. Naznačil, že půjde o symbol jeho prezidentské kampaně v roce 2024. Na ambici stanout v čele Spojených států – jejíž součástí bylo přání, aby Donald Trump přijal funkci viceprezidenta – už rapper rezignoval. Antisemitské rétoriky se držel i v rozhovoru s dezinformátorem Alexem Jonesem, kde řekl že „má rád i nacisty“. „Každá lidská bytost má něco hodnotného, čím může přispět, především Hitler,“ prohlásil pro změnu pro konspirační web InfoWars. Na přehlídku své kolekce na pařížském týdnu módy dorazil v tričku s nápisem White Lives Matter (Na bělošských životech záleží), což je fráze užívaná bělošskými nacionalisty od roku 2015 v reakci na hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží).