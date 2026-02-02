Polsko posiluje svou protivzdušnou obranu

Polská vláda schválila nákup protidronového systému v přepočtu za víc než třicet miliard korun. Reaguje také na ruské provokace na východní hranici z loňského roku. V rámci modernizace obrany letos země dostane i první z celkem 32 amerických stíhaček F-35.
Do systému polské protivzdušné obrany se nově zapojí osmnáctka baterií systému zaměřeného na boj proti nepřátelským bezpilotním letounům.
„Jsme svědky absolutního průlomu v účinné a efektivní obraně východní hranice Polska, Evropy i NATO,“ prohlásil polský premiér Donald Tusk.
Reakce na ruskou hrozbu
Osmatřicetimilionová země ještě zintenzivnila své snahy o posílení obrany loni na podzim, když do země pronikly dvě desítky ruských dronů. V následujících dvou letech vynaloží Varšava na obranu proti dronům v přepočtu až devadesát miliard korun.
„Jsme si plně vědomi toho, že tento polský názor, chápání hrozeb, ale také reakce na ně, jsou v NATO brány velmi vážně,“ uvedl tamní ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Analytik serveru defence24.pl Mariusz Marszalkowski podotkl, že ještě před několika lety byly bezpilotní letouny ve válce jen doplňkem. „Příklad Ukrajiny ale ukazuje, že drony patří k hlavním aktérům vedení války,“ podotkl analytik.
Polský protivzdušný obraný systém Visla, který Varšava poprvé vyzkoušela loni na podzim, doplní nová akvizice od norské zbrojovky, která je určená i na sestřelování nepřátelských raket nebo vrtulníků.
Modernizace armády
Polská armáda prochází dlouhodobou modernizací – země na obranné výdaje vyčlenila téměř pět procent HDP. Investice do bezpečí navíc podporuje přes osmdesát procent tamních obyvatel a panuje na nich i shoda napříč politickým spektrem.
„Potřeba modernizace armády výrazně nabyla na významu, protože zároveň zesílil strach lidí z případného konfliktu. S tím souvisí i souhlas s vyššími výdaji na vojenské účely,“ vysvětlil analytik Marszalkowski.
Varšava ještě letos rozšíří také svůj vzdušný arzenál. První čtveřice supermoderních letounů F-35 má dorazit v květnu, dalších osmadvacet bude následovat v nadcházejících letech.