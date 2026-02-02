Polsko posiluje svou protivzdušnou obranu


před 1 hodinou
Události: Posílení polské obranyschopnosti
Polská vláda schválila nákup protidronového systému v přepočtu za víc než třicet miliard korun. Reaguje také na ruské provokace na východní hranici z loňského roku. V rámci modernizace obrany letos země dostane i první z celkem 32 amerických stíhaček F-35.

Do systému polské protivzdušné obrany se nově zapojí osmnáctka baterií systému zaměřeného na boj proti nepřátelským bezpilotním letounům.

„Jsme svědky absolutního průlomu v účinné a efektivní obraně východní hranice Polska, Evropy i NATO,“ prohlásil polský premiér Donald Tusk.

Reakce na ruskou hrozbu

Osmatřicetimilionová země ještě zintenzivnila své snahy o posílení obrany loni na podzim, když do země pronikly dvě desítky ruských dronů. V následujících dvou letech vynaloží Varšava na obranu proti dronům v přepočtu až devadesát miliard korun.

Zrak Polska se na nenápadnou ves upřel kvůli ruským dronům. Země zůstává v pozoru
Následky dopadu ruských dronů v Polsku

„Jsme si plně vědomi toho, že tento polský názor, chápání hrozeb, ale také reakce na ně, jsou v NATO brány velmi vážně,“ uvedl tamní ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Analytik serveru defence24.pl Mariusz Marszalkowski podotkl, že ještě před několika lety byly bezpilotní letouny ve válce jen doplňkem. „Příklad Ukrajiny ale ukazuje, že drony patří k hlavním aktérům vedení války,“ podotkl analytik.

Polský protivzdušný obraný systém Visla, který Varšava poprvé vyzkoušela loni na podzim, doplní nová akvizice od norské zbrojovky, která je určená i na sestřelování nepřátelských raket nebo vrtulníků.

Vojáci NATO na východě Polska testovali stíhací drony
Vojáci NATO na východě Polska testovali stíhací drony

Modernizace armády

Polská armáda prochází dlouhodobou modernizací – země na obranné výdaje vyčlenila téměř pět procent HDP. Investice do bezpečí navíc podporuje přes osmdesát procent tamních obyvatel a panuje na nich i shoda napříč politickým spektrem.

„Potřeba modernizace armády výrazně nabyla na významu, protože zároveň zesílil strach lidí z případného konfliktu. S tím souvisí i souhlas s vyššími výdaji na vojenské účely,“ vysvětlil analytik Marszalkowski.

Varšava ještě letos rozšíří také svůj vzdušný arzenál. První čtveřice supermoderních letounů F-35 má dorazit v květnu, dalších osmadvacet bude následovat v nadcházejících letech.

Polsko posiluje obranu i na moři
Ponorka A26 na vizualizaci společnosti Saab AB

Indie přestane odebírat ruskou ropu, souhlasil podle Trumpa Módí

Americký prezident Donald Trump po telefonátu s indickým lídrem Naréndrou Módím uvedl, že Módí souhlasil s tím, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení ruské války na Ukrajině. Nové Dillí a Washington si vzájemně sníží cla, dodal šéf Bílého domu. Módí posléze uvedl, že je snížením amerických cel potěšen a chce pokračovat v blízké spolupráci.
Írán zatkl kvůli protestům čtyři cizince, údajné ultimátum od Trumpa popřel

Íránská policie zatkla v souvislosti s protirežimními celostátními protesty čtyři cizince, jejichž národnost zatím neupřesnila. Tamní ministerstvo zahraničí popřelo, že by země dostala od amerického prezidenta Donalda Trumpa ultimátum. V pondělí si předvolalo všechny velvyslance EU v reakci na zařazení íránských revolučních gard na unijní seznam teroristických organizací.
Do Egypta se přes Rafah dostali první lidé z Pásma Gazy, píší agentury

Izrael v pondělí otevřel hraniční přechod Rafah pro pěší v obou směrech. Do Egypta se z Pásma Gazy dostali první palestinští pacienti, uvedly agentury AFP a AP. Přechod byl uzavřen od května 2024. Denně jej nyní bude moci překročit několik desítek Palestinců v každém směru. Izrael, který přechod kontroluje na palestinské straně hranice, zatím nedovolil přepravu zboží. Otevření přechodu uvítala šéfka diplomacie EU Kaja Kallasová.
S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu

Budoucí norská královna Mette-Marit udržovala nečekaně úzké vztahy s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Zjistila to norská média, která studovala Epsteinovy spisy zveřejněné v pátek. Jde o další skandál, protože aristokratčin syn příští týden stane před soudem za desítky trestných činů včetně znásilnění, napsala agentura AFP.
Japonsko masivně zbrojí. Vztahy s Čínou jsou nejhorší od války

Japonsko prohlubuje obrannou spolupráci s Filipínami i Jižní Koreou. Asijská země masivně zbrojí v době nebývalého zhoršení vzájemných vztahů s Čínou. Ta po výrocích Tokia ohledně Tchaj-wanu vede soustavnou diplomatickou i ekonomickou válku proti Japonsku. Oba znesvářené státy se snaží dostat na svou stranu Spojené státy.
V Chile stěhovali celé domy, aby se vyhnuli „prokleté zemi“

Na Chiloé, druhém největším chilském ostrově, byli návštěvníci svědky zvláštní místní tradice – „la minga de tiradura de casas" – každoročního stěhování domů. Ostrov čelí drsným povětrnostním podmínkám a změnám přílivu a odlivu, které občas vyžadují, aby byly domy zvednuty a přemístěny na nové místo. Cílem této tradice, která má kořeny v pohanské mytologii a provozuje se zde již po staletí, je vyhýbání se „prokleté“ zemi.
Nápadité masky i krysa chrlící konfety. Benátky hostí tradiční karneval

V neděli 1. února začal pestrobarevným průvodem na Velkém kanálu tradiční Benátský karneval. Letošní ročník se inspiruje zimními olympijskými hrami, které letos Itálie pořádá a za pár dní startují. Karneval, který se koná do 17. února, nese název „Olymp: U počátků her“ a oslavuje sport i starověkou mytologii. Účastníci karnevalu jsou jako obvykle kreativní – na úvodní plavbu po kanálu oblékli nejen tradiční benátské kostýmy ale i ty s olympijskou tematikou. Někteří se dokonce převlékli za papeže nebo stormtroopery z Hvězdných válek.
