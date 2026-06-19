Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly několik obětí, je mezi nimi i osmiletá dívka


19. 6. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda, ČT24

Nejméně dva lidé byli zabiti při ruských útocích na Sumskou oblast na severovýchodě Ukrajiny, uvedla tamní policie. Jedno dítě podle úřadů zemřelo při útoku agresora v Dněpropetrovské oblasti. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby ruské drony zaútočily na dvě civilní lodě v Černém moři. Jednoho námořníka zabily, několik dalších zranily. Jednu oběť hlásí také Oděsa. Také Moskva tvrdí, že čelila ukrajinským útokům, případné škody neuvedla.

Ve městě Sumy, zasaženém ruskými řízenými leteckými pumami, přišel o život čtyřiašedesátiletý muž. Při zásahu obce Dubovjazivka ruskou raketou zahynula osmasedmdesátiletá žena a další, třiašedesátiletá žena byla zraněna. Devatenáctiletá dívka utrpěla zranění při útoku dronu na město Bilopillja, uvedla policie.

Osmiletá dívka přišla ráno o život při útoku agresora na Pavlohrad v Dněpropetrovské oblasti, oznámil velitel tamní vojenské správy Oleksandr Hanža na telegramu. Devětačtyřicetiletá žena skončila v nemocnici ve středně těžkém stavu.

Agresor zaútočil také na Cherson, kde zasáhl minibus a zranil nejméně čtyři osoby, píše Ukrajinska pravda. Ta později informovala o jedné oběti po ruském úderu na Oděsu, čtyři další lidé byli zraněni.

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Zdroj: ČT24

Ruský útok na lodě v Černém moři

Při ruském dronovém útoku zemřel člen posádky lodi plující v Černém moři pod vlajkou Panamy, uvedl ukrajinský vicepremiér Kuleba. Dva námořníci jsou zranění, jeden z nich je v těžkém stavu. Další tři námořníci utrpěli lehká zranění při útoku na loď plující pod vlajkou karibského státu Svatý Kryštof a Nevis.

„Jde o další důkaz toho, že Rusko vede válku proti svobodě plavby, mezinárodnímu obchodu a globální potravinové bezpečnosti,“ napsal Kuleba.

Devět lidí utrpělo zranění při bombardování Charkova na východě Ukrajiny ruskými leteckými pumami, sdělil starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Bomby poškodily více než čtyři desítky rodinných domů, dodal starosta. Mezi zraněnými jsou čtyři děti.

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Moskva po ukrajinském útoku 18. června 2026

Situace v Záporožské jaderné elektrárně

Vedení Ruskem obsazené Záporožské jaderné elektrárny obvinilo Ukrajinu, že ve čtvrtek pozdě večer provedla čtrnáct dronových útoků proti podniku. Vzňal se podle něho jeden z boxů v dopravní dílně, nikomu se nic nestalo.

Gubernátor Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska Jurij Sljusar tvrdí, že ukrajinské drony útočily ve dvou okresech regionu. Dosud dle něj není zpráv o případných raněných či způsobených škodách.

Podle ministerstva obrany v Moskvě protivzdušná obrana během noci zneškodnila nad ruským územím a Černým mořem 133 ukrajinských dronů. Informace ruské strany nelze nezávisle ověřit.

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Zdroj: ČT24

Ruská armáda k nočním útokům proti Ukrajině použila devadesát dronů, uvedly vzdušné síly bránící se země. Protivzdušná obrana jich 78 sestřelila nebo zneškodnila s nasazením prostředků elektronického boje. Devět útočných bezpilotních letounů zasáhlo osm míst, na dalších osmi místech se zřítily trosky sestřelených dronů.

Ukrajina se s pomocí Západu pátým rokem brání plnohodnotné ruské agresi. Součástí války jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN nedávno oznámila, že ve válce přišlo o život přes šestnáct tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.

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