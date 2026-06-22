Vláda schválila projekt podpory vybudování velkého datového centra

Vláda schválila podporu zapojení Česka do evropské soutěže o vybudování velkého datového centra pro umělou inteligenci, takzvané AI gigafactory, na českém území. Chce tak posílit bezpečnost a nezávislost Česka v AI. Po jednání to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
AI gigafactory si podle dřívějších informací vyžádá celkovou investici zhruba sto miliard korun. Z toho zhruba sedmdesát miliard by investovaly České Radiokomunikace jako soukromý investor, patnáct miliard český stát a stejnou částku Evropská komise.
Ministerstvo průmyslu a obchodu tak může jménem Česka uzavřít dohodu o společném zadávání veřejných zakázek s EuroHPC Joint Undertaking. Schválený materiál dává českým soukromým subjektům možnost ucházet se o podporu v evropské soutěži, jejíž výsledek se očekává na konci roku 2026.
Podle Havlíčka jde o krok k posílení bezpečnosti a nezávislosti v klíčových oblastech, jako je zdravotnictví, armáda nebo průmysl. „Jsme připraveni spolu s privátním sektorem, protože to je investice privátního sektoru, vybudovat v Česku obří AI infrastrukturu. Kapacitu pro veřejný sektor, pro podnikatele pro start-upy, pro vysoké školy pro výzkumníky,“ uvedl Havlíček.
Projekt má být realizovaný a financovaný Českými Radiokomunikacemi, které ponesou finanční rizika a budou vlastníkem i provozovatelem infrastruktury. AI gigafactory by měla být součástí již budovaného datového centra v Praze na Zbraslavi.
Ředitel pro otázky AI v rámci Českých Radiokomunikací Jan Kavalírek míní, že rozhodnutí vlády je významným krokem. Možné vybudování AI gigafactory na území Česka podle něj není jen otázkou technologie, ale představuje dostupný výpočetní výkon. Ten může následně podle Kavalírka sloužit mimo jiné jako podpora výkonu a výzkumu například v oblasti životního prostředí.
Datacentrum má přispět evropským kapacitám
Role státu spočívá v podpoře záměru a v závazku k využití části výpočetní kapacity v případě, že bude český projekt v evropské soutěži vybrán. V první fázi se počítá se závazkem Česka ve výši 2,5 miliardy korun, který bude v plné výši dorovnán příspěvkem Evropské unie. Úhrady mají probíhat postupně v letech 2028 až 2032, vždy podle skutečného čerpání výkonu.
AI Gigafactory je součástí evropského rámce AI kontinent a má přispět k tomu, aby Evropa disponovala vlastní kapacitou pro vývoj, trénink a provoz nejpokročilejších systémů umělé inteligence. V případě úspěchu českého projektu by na českém území mohla vzniknout specializovaná výpočetní infrastruktura s desítkami tisíc AI akcelerátorů, která by poskytovala výkon veřejnému sektoru, výzkumným organizacím, univerzitám, start-upům i technologickým firmám.
„Nejde o definitivní rozhodnutí, že tato infrastruktura v Česku vznikne, ale o zásadní krok k tomu, aby Česká republika měla šanci být u jedné z nejvýznamnějších evropských investic do umělé inteligence,“ dodal Havlíček. Díky evropskému modelu může podle něj Praha získat přístup ke špičkovému výpočetnímu výkonu za výrazně výhodnějších podmínek, než kdyby stát podobnou kapacitu pořizoval samostatně. Zároveň tím nevznikají dodatečné nároky na státní rozpočet, protože půjde o koncentraci a efektivnější využití prostředků, které stát už nyní vynakládá na cloudové a výpočetní služby.
V případě, že bude projekt AI gigafactory v tuzemsku v evropské soutěži vybrán, připraví vládní zmocněnec pro umělou inteligenci ve spolupráci s vládním zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost detailní plán využití kapacity. Stát ji bude moci využívat například pro digitalizaci veřejné správy, bezpečné zpracování citlivých dat, vědecko-výzkumné účely, podporu technologických firem a startupů nebo pro další strategické potřeby. O využití výpočetního výkonu již nyní projevují zájem státní instituce.
Česko jedná o spolupráci s dalšími zeměmi regionu, včetně Slovenska a Chorvatska. Cílem je posílit pozici Česka jako přirozeného centra pro rozvoj umělé inteligence ve střední a východní Evropě a zvýšit atraktivitu země pro strategické technologické investice.
Výzva EuroHPC JU má být vyhlášena v červenci. Následně budou moci soukromé subjekty předkládat své projekty do evropské soutěže. V rámci Evropské unie má být vybráno až sedm konsorcií, která se budou podílet na budování nové generace evropské AI infrastruktury.