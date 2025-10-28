Druhá největší investice v historii země. Na Slovensku začala výstavba gigafactory

Na Slovensku začala výstavba první továrny na výrobu bateriových článků. Investici v hodnotě asi 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy korun) do takzvané gigafactory u jihoslovenského města Šurany ohlásilo konsorcium čínské firmy Gotion High-tech a slovenského InoBatu předloni. Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas) na slavnostním zahájení výstavby závodu označila tuto druhou největší investici v historii země za strategickou.
Proti projektu dlouhodobě vystupují ekologičtí aktivisté, kteří v úterý podle médií na krátkou dobu zablokovali kolonu vládních vozidel. Ta mohla pokračovat v jízdě k budoucí továrně až poté, co policisté vytlačili demonstranty ze silnice. Slovenský list Denník N napsal, že protesty podpořily neparlamentní hnutí Republika i nyní už neparlamentní krajně pravicová strana LSNS někdejšího hejtmana Banskobystrického kraje Mariana Kotleby.
Společnost GIB EnergyX Slovakia počítá s tím, že pilotní fáze výroby v nové továrně začne v příštím roce. V plném provozu by závod s rozlohou téměř 95 hektarů měl být v roce 2027. Očekává se, že investice vytvoří na 1300 nových pracovních míst.
Kapacita první slovenské gigafactory podle plánu dosáhne dvaceti gigawatthodin (GWh), úvodní fáze továrny předpokládá poloviční výkon. Přípravné stavební práce začaly letos v srpnu a v současnosti ještě probíhá další posuzování dopadů projektu na životní prostředí.
Slovensko podle dřívějších informací podpoří investici pobídkami v hodnotě 214 milionů eur (5,2 miliardy korun).
Baterie podle ministryně budou odebírat i továrny automobilek
Saková očekává, že baterie z budované továrny budou odebírat také továrny automobilek na Slovensku, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě. Závody na Slovensku mají nyní čtyři automobilky, novou továrnu na elektromobily v zemi staví automobilka VolvoCars. Ministryně uvedla, že Gotion je sedmým nejvýznamnějším výrobcem baterií ve světě.
Občanská iniciativa Chráníme si naše dříve označila budovanou továrnu za ekologický, ekonomický a právní podvod na občanech Slovenska. Aktivisté mimo jiné upozornili, že továrna bude pracovat s množstvím chemických látek a že hrozí překročení emisních limitů, znečištění půdy i spodních vod.
Investor tvrdí, že jeho cílem je vybudovat moderní závod s důrazem na bezpečnost a čisté prostředí. Výhrady kritiků projektu odmítla také Saková. Podle ní regionu kolem města Šurany dosud chyběla takováto velká investice, jejíž součástí bude i vědecko-výzkumné centrum.