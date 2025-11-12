Vláda se chce ucházet o vybudování české AI Gigafactory

Vláda schválila záměr ucházet se u Evropské komise o projekt takzvané AI Gigafactory. Česko předloží oficiální žádost v prvním čtvrtletí příštího roku. Hodnota obřího evropského datového centra pro AI je okolo devadesáti miliard korun, třicet pět procent by mělo jít z evropských nebo národních zdrojů, zbytek má zaplatit soukromý investor. O schválení záměru informovalo po zasedání kabinetu ministerstvo průmyslu a obchodu.
Žádost o evropskou podporu se bude týkat lokality na pražské Zbraslavi, kde buduje vlastní datové centrum společnost České Radiokomunikace (CRA). AI Gigafactory by měla být rozšířenou verzí tohoto centra.
„Chceme Česko v top desítce států v oblasti AI a schválení příprav projektu je dalším krokem na cestě k tomu, abychom se stali centrem evropské umělé inteligence. AI Gigafactory přináší obrovskou příležitost pro náš průmysl, výzkum i vzdělávání. Naším cílem je vytvořit podmínky, díky nimž bude Česko nejen uživatelem, ale i spolutvůrcem evropské AI infrastruktury,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu v demisi Lukáš Vlček (STAN).
Češi usilují také o společnou středoevropskou přihlášku
Zástupci Česka podle zmocněnce pro AI a náměstka ministra průmyslu Jana Kavalírka současně vyjednávají s vedením Evropské komise a také s dalšími státy, se kterými by mohli vytvořit konsorcium a podat společnou žádost za region střední a východní Evropy. Jednají s Rakouskem, Slovenskem nebo Polskem.
Prakticky by společná žádost znamenala vytvoření mezinárodního konsorcia, ve kterém by si jednotlivé země rozdělily investiční náklady, technickou infrastrukturu a výpočetní kapacity. Každý z partnerů by zároveň získal přístup k části výpočetního výkonu pro vlastní státní, akademické a komerční využití. Tento model by podle Kavalírka umožnil efektivněji sdílet náklady, urychlit realizaci projektu a zvýšit šance na úspěch v evropské soutěži.
„Komise vybere z šedesáti žádostí pouze pět projektů. Proto na přípravě žádosti společně s Českými Radiokomunikacemi a dalšími partnery intenzivně pracujeme tak, abychom se zapojili do evropské výzvy s nejlepším možným návrhem,“ sdělil Kavalírek.
„Pokud uspějeme, vystřelí nás projekt na špičku mezinárodní AI scény a získáme tím strategickou AI infrastrukturu, na které jsme schopni trénovat nejvýkonnější AI modely a provozovat je u nás v České republice,“ dodal.
Projekt počítá s modelem veřejně-soukromého partnerství (PPP). Zhruba třicet pět procent nákladů by měly pokrýt veřejné zdroje z evropských programů – jako jsou Digital Europe, Horizon Europe nebo Connecting Europe Facility (CEF) – a z národních prostředků přes EuroHPC JU.
Zbývajících šedesát pět procent investic i provozních výdajů by zajistil soukromý sektor. Evropská komise alokuje na postavení AI Gigafactories v Evropě dvacet miliard eur, tedy zhruba pět set miliard korun. Realizace projektu má začít v roce 2026 a plný provoz o dva roky později.
„Vážíme si iniciativy a podpory ministerstva průmyslu a obchodu v projektu AI Gigafactory. Zároveň aktivně pokračujeme v přípravě datového centra Prague Gateway DC, které do dvou let zprovozníme pro naše zákazníky. Datové centrum CRA by mělo byt největší a nejmodernější v regionu a může sloužit například pro trénování AI jazykových modelů,“ uvedl generální ředitel CRA Miloš Mastník. CRA podle něj staví Prague Gateway DC bez ohledu na výsledek přihlášky.
Projekt dále rozpracuje ministerstvo školství, které zajistí napojení na vzdělávání a výzkum. Úřad ministra pro vědu, výzkum a inovace bude mít na starosti koordinaci vědecké části projektu a návrh financování, ministerstvo dopravy zajistí využití pro vesmírné programy. Úřad vlády garantuje soulad s národní digitální strategií a ministerstva zemědělství a životního prostředí se zaměří na udržitelnost projektu.