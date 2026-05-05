Agentura získala miliardy pro obce s vyloučenými lokalitami. Reportéři ČT popsali její konec


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Reportéři ČT: Propouštění na MMR a MPSV
Zdroj: ČT24

Agentury pro sociální začleňování dokázala získat pro obce s vyloučenými lokalitami čtyři miliardy korun. Její fungování ovšem ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ukončilo. Postavili se za ní i regionální politici, kteří s ní spolupracovali. V posledních měsících vláda Andreje Babiše (ANO) ve jménu úspor ve státní správě provedla už dvě kola propouštění. Jedná se především o MMR a ministerstvo práce a sociálních věcí. Reportéři ČT mluvili s desítkami lidí z obou resortů.

„Já nevím, kolik tady spalo předsedů vlád a kolik tady bylo různých ministrů. Všichni říkali: Je to blbý. My vám nějak pomůžeme. Ale nikdy se tak nestalo,“ přiblížila místostarostka města Litvínov Květuše Hellmichová (za SNK ED) na sídlišti Janov, které se dlouhodobě potýká s chudobou a postupně se z něj stala největší vyloučená lokalita v Česku.

„Musím říct, že za poslední tři roky se nám podařilo na úrovni ministerstva pro místní rozvoj jednat a to bylo díky Agentuře pro sociální začleňování. Za tím si stojím,“ prohlásila Hellmichová.

Jenže právě odbor pro sociální začleňování, dříve Agentura pro sociální začleňování, je jedním z těch, který ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) ruší. Stopku dostal prozatím také projekt v Janově, jehož cílem bylo domy vykoupit a zbourat.

Přibývá samoživitelek pod hranicí chudoby, stát suplují neziskovky
Ilustrační foto

„Oni to řeší z pohledu velké politiky. Tohle je koncepční práce na dlouho, která nemá rychlý výsledek, nikdy ho nemůže mít. Vždycky to bude běh na dlouhou trať a očekávat rychlé účinné řešení je utopie,“ řekl ke konci agentury velitel městské policie a člen zastupitelstva i městské rady v Ralsku René Nesvadba (ANO). Ve městě se nacházejí dvě vyloučené lokality, přiblížil.

Oslabujeme pomocnou ruku, zní od regionální političky

Ozývá se víc regionálních političek a politiků. Vznikla mezi nimi dokonce i petice za zachování agentury, jiní psali přímo premiérovi Andreji Babišovi. „Chceme pomáhat zranitelným lidem a chceme pomáhat slabším sociálním skupinám. Ale hlavní nástroj, tu pomocnou ruku, takhle oslabíme, možná i zrušíme,“ upozornila náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii města Jablonec nad Nisou Lenka Opočenská (Zelení).

„Jedna z prvních věcí, kterou jsem ve funkci udělal, bylo to, že jsem navázal kontakt s Agenturou pro sociální začleňování a že jsme ve spolupráci s ní začali řešit různé projekty, které u nás ve městě pomáhají,“ sdělil starosta České Kamenice a poslanec Jan Papajanovský (STAN).

„Ty kroky byly postupné, bylo jich poměrně hodně a byly komplexní,“ přiblížil primátor Chomutova Milan Märc (Nový sever) spolupráci s agenturou.

Špína a přemrštěné nájmy. Reportéři ČT zmapovali obchod s chudobou
Byty v továrně v Chrasti

Agentura přivedla čtyři miliardy korun

Agentura nebo odbor pro sociální začleňování fakticky zanikl a spojil se s odborem bydlení. Oba vedoucí museli odejít. „Za osmnáct let agentura do obcí, které mají vyloučené lokality, dokázala přitáhnout čtyři miliardy korun z evropských fondů, což si myslím, že není málo,“ řekl sociolog a bývalý politik Ivan Gabal.

„Člověku se zdá, že tam žádný jakoby plán v rámci sociálního začleňování není, nebo minimálně nám ho nikdo nesdělil,“ přiblížila Josefína Schneiderová, která pracovala na MMR jako experta pro tematiku bydlení.

„Škrty znamenají, že stát v tuto chvíli automaticky rezignuje na jakékoliv řešení procesu sociálního vyloučení na lokální i regionální úrovni. Tohle je vlastně signál obcím: My tohle řešit nebudeme,“ hodnotí sociolog Petr Kupka z Ostravské univerzity.

„Problém, který se sám nevyřeší.“ Lidé s bezdomoveckou zkušeností umírají dříve
Ilustrační foto

Některé nemalé finanční prostředky získané z dotací se teď možná budou muset vracet nebo přijdou sankce, varují bývalý i současní zaměstnanci. Mezi nimi byl i Lukáš Houdek, opakovaně na dění na ministerstvu veřejně upozorňoval.

„Po tom, co jsem se naposledy ozval a kontaktoval jsem i premiéra Andreje Babiše, se kterým jsem si o tom psal, tak druhý den začaly chodit požadavky na mé kolegy, aby dodali výstupy mé práce za poslední tři měsíce. A já jsem tudíž nabyl podezření, že se mě snaží můj zaměstnavatel zdiskreditovat a umlčet,“ sdělil Houdek.

Dvě vlny propouštění

Babišova vláda ve jménu efektivního řízení a úspor provedla už dvě vlny propouštění.

Na ministerstvu pro místní rozvoj se zrušilo přes dvacet míst. V součtu to sice není tolik, jenže primárně jde o vedoucí pozice. Týká se to odborů, které měly na starosti bydlení nebo sociální začleňování, ale třeba i dotace nebo digitalizaci. „Škrtli zásadní věci, které měly ambici změnit zásadní problémy, se kterými se potýkáme,“ uvedl bývalý vrchní ředitel sekce evropských a národních dotací na MMR Leo Steiner.

„Všude, kde jsem byl a nastoupila garnitura, která nechtěla hrát fair play, tak se mě zbavovala,“ prohlásil Steiner. Podle něj za jeho vyhazovem stojí i to, že dohlížel na evropské dotace. „Významným impulsem bylo, že resort pro místní rozvoj jako jediné ministerstvo v České republice řešilo střet zájmů Andreje Babiše v předchozí vládě a řešilo tak, jak ho má,“ dodal.

Obce přibrzdily výstavbu nájemních bytů. Chybí jim státní podpora
Ilustrační foto

Na ministerstvu práce a sociálních věcí se pak škrtlo celkem 67 míst. Propouštělo se hlavně v sekcích rodinné politiky a sociálních služeb. Škrty se dotkly třeba i právní ochrany dětí. Tamní odbory upozorňují, že jde o největší propouštění za posledních dvacet let.

„Já se obávám, že skutečně ten plán B tu neexistuje a že opravdu jde jenom o to likvidovat nastavené postupy s cílem poškodit ty nejzranitelnější,“ míní Ondřej Závodský, který do konce března pracoval na MPSV. Na starosti měl zaměstnávání lidí s nejrůznějším znevýhodněním – ať už se jednalo o zdravotní, nebo sociální znevýhodnění.

Vláda říká, že jde o systematizaci

Podle vlády jde o takzvanou systemizaci – tedy proces, kterým kabinet udává strukturu a finanční prostředky pro státní zaměstnance na další rok. V tomto případě má jít údajně o zefektivnění a zeštíhlení státní správy s hlavním cílem ušetřit.

„Zákon o státní službě předepisuje nějaký účel systemizace a tím není ušetření peněz. Takže tady se můžeme bavit o tom, jestli pokud se škrtá čistě za tím důvodem, aby se šetřilo, jestli je vůbec toto v souladu se zákonem o státní službě,“ položila otázku právnička a místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfray.

Rozpočtové určení daní budeme řešit, až se kraje dohodnou, řekl Babiš
Brífink vlády

„Důvod propuštění mi nikdo neřekl, ačkoliv mi to oznámila přímo paní ministryně s paní náměstkyní. A ty důvody jsou vlastně jedno. Používají se takové ty obecné jako efektivita, úspory a podobné věci. Ale to jsou jakési klišé pro obecenstvo,“ míní Steiner.

„Závěr je to, že všichni se opírají o nějaký personální audit. Ale ten personální audit ani ti, kdo vydávají ona správní rozhodnutí, k dispozici nemají,“ řekl Závodský.

Reportéři ČT se snažili zeptat i šéfů zmíněných resortů, kterým poskytli měsíc na domluvení rozhovoru. Tisková mluvčí ministryně Mrázové obratem odmítla a na žádosti o rozhovor nereagoval ani ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

Výběr redakce

Pavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed

ŽivěPavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed

14:31Aktualizovánopřed 10 mminutami
Agentura získala miliardy pro obce s vyloučenými lokalitami. Reportéři ČT popsali její konec

Agentura získala miliardy pro obce s vyloučenými lokalitami. Reportéři ČT popsali její konec

před 10 mminutami
Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru vládě

13:48Aktualizovánopřed 13 mminutami
Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 26 lidí

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 26 lidí

04:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

11:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

09:23Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

10:49Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

Rekonstrukce sokoloven stojí desítky milionů, část budov už zanikla

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěPavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed

Pokud se v Evropě začne v některých zásadních otázkách postupovat vpřed, pro Česko není podle Petra Pavla rozumnou strategií stát stranou, kritizovat a čekat, jak to dopadne, naopak by mělo usilovat o místo u jednacího stolu. Prezident to řekl na zahájení konference Evropa jako úkol na Pražském hradě. Vystoupil i jeho finský protějšek Alexander Stubb. Při svém zahajovacím projevu se vyslovil pro širší evropskou integraci i rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu a další země včetně Ukrajiny.
14:31Aktualizovánopřed 10 mminutami

Agentura získala miliardy pro obce s vyloučenými lokalitami. Reportéři ČT popsali její konec

Agentury pro sociální začleňování dokázala získat pro obce s vyloučenými lokalitami čtyři miliardy korun. Její fungování ovšem ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ukončilo. Postavili se za ní i regionální politici, kteří s ní spolupracovali. V posledních měsících vláda Andreje Babiše (ANO) ve jménu úspor ve státní správě provedla už dvě kola propouštění. Jedná se především o MMR a ministerstvo práce a sociálních věcí. Reportéři ČT mluvili s desítkami lidí z obou resortů.
před 10 mminutami

Svoboda není samozřejmost, zaznělo u rozhlasu při připomínce Pražského povstání

Uplynulo 81 let od Květnového povstání českého lidu. Tehdejší události i následný konec druhé světové války připomněla pieta u budovy Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Někteří účastníci ve svých projevech upozornili, že svoboda není samozřejmost. Právě rozhlas sehrál během povstání klíčovou roli, když nejprve začal vysílat v češtině a výzvou k obraně po poledni 5. května 1945 de facto oznámil začátek ozbrojeného odporu.
12:33Aktualizovánopřed 32 mminutami

ŽivěOkamura navrhl usnesení vyzývající k upuštění od sjezdu sudetských Němců v Brně

Poslanci by v úterý měli projednat odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) požádala sněmovnu, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. V úvodu řádné schůze vystupují zákonodárci s návrhy k doplnění navrhovaného programu. Šéf dolní komory Tomio Okamura (SPD) navrhl usnesení vyzývající pořadatele sjezdu sudetských Němců v Brně, aby od něj upustili.
14:00Aktualizovánopřed 36 mminutami

Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem, útočníkem Ostravy Davidem Látalem či druholigovou Chrudimí. Elbel s Látalem jsou po Samuelu Šigutovi z Karviné dalšími hráči z nejvyšší soutěže, jichž se případ týká. Pětadvacetiletý Elbel má kvůli tomu pozastavenou činnost. Server Odkryto.cz píše, že rozhodčí Jan Petřík, který v kauze figuruje, se přiznal ke korupci a usiluje o dohodu o vině a trestu.
11:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Hasiči dál likvidují požár v Českém Švýcarsku, v pátek by mohlo být hotovo

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou pomáhat vrtulníky. V úterý zasahuje na místě 350 hasičů. V pondělí se podařilo požár lokalizovat, což znamená, že se už dál nešíří. Náčelník hasičů by chtěl vyhlásit likvidaci do konce týdne.
08:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Poslanecký klub KDU-ČSL povede Marian Jurečka

Bývalý předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se stal šéfem poslaneckého klubu KDU-ČSL. Strana podle nového předsedy Jana Grolicha potřebuje v dolní komoře silný hlas. Vedle Jurečky lidovečtí poslanci zvolili také další místopředsedy klubu, budou jimi dosavadní šéf sněmovní frakce Tom Philipp a nový místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila. Změnu oznámil Grolich na tiskové konferenci před jednáním sněmovny.
před 2 hhodinami

Bouřky zasáhnou západ Čech, na Moravě kvůli suchu dál platí riziko požárů

Na západě a severozápadě Čech se v úterý mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem, zatímco ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání, informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 4 hhodinami
Načítání...