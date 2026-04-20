Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování

Návrh prodloužit o jeden rok přechodné období, v němž nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, projedná v pondělí vláda. Na programu má i dvojici novel měnící rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, nebo opoziční návrh Starostů a nezávislých (STAN) na úpravu krácení odměn zastupitelů při hromadění funkcí.
Novela stavebního zákona, kterou předkládá jako poslanecký návrh ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) je takzvaným bypassem vyvolaným potížemi s digitalizací stavebního řízení. Přechodné období, v němž není používání geoportálu povinné, mělo skončit letos 30. června, novela by ho měla prodloužit o rok. Důvodem je podle ministryně potřeba upravit geoportál kvůli projednávané širší novele stavebního zákona. Národní geoportál má sloužit pro ukládání dat a podporu procesů územního plánování a umožňuje přístup k výstupům územního plánování v Česku.
Ministři se budou zabývat i návrhem na jmenování rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) Zdeňka Horáka. Projednají také návrhy na jmenování 92 profesorů. Kabinet má na programu například i akční plán k národní strategii pro čelení hybridnímu působení pro letošní a příští rok.
Jednání vlády bude předcházet zasedání výboru pro Evropskou unii. Jeho tématem bude příprava na neformální summit EU, který bude ve čtvrtek a v pátek v Nikósii.