Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Návrh prodloužit o jeden rok přechodné období, v němž nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, projedná v pondělí vláda. Na programu má i dvojici novel měnící rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, nebo opoziční návrh Starostů a nezávislých (STAN) na úpravu krácení odměn zastupitelů při hromadění funkcí.

Novela stavebního zákona, kterou předkládá jako poslanecký návrh ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) je takzvaným bypassem vyvolaným potížemi s digitalizací stavebního řízení. Přechodné období, v němž není používání geoportálu povinné, mělo skončit letos 30. června, novela by ho měla prodloužit o rok. Důvodem je podle ministryně potřeba upravit geoportál kvůli projednávané širší novele stavebního zákona. Národní geoportál má sloužit pro ukládání dat a podporu procesů územního plánování a umožňuje přístup k výstupům územního plánování v Česku.

Ministři se budou zabývat i návrhem na jmenování rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) Zdeňka Horáka. Projednají také návrhy na jmenování 92 profesorů. Kabinet má na programu například i akční plán k národní strategii pro čelení hybridnímu působení pro letošní a příští rok.

Jednání vlády bude předcházet zasedání výboru pro Evropskou unii. Jeho tématem bude příprava na neformální summit EU, který bude ve čtvrtek a v pátek v Nikósii.

Studie: Pomalá digitalizace a byrokracie připravují stát o desítky miliard ročně
Ilustrační foto

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování

Návrh prodloužit o jeden rok přechodné období, v němž nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, projedná v pondělí vláda. Na programu má i dvojici novel měnící rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, nebo opoziční návrh Starostů a nezávislých (STAN) na úpravu krácení odměn zastupitelů při hromadění funkcí.
před 1 hhodinou

Zůna schválil doporučení o rozvoji protivzdušné obrany

Jde o výzbroj, která vyjde v součtu dráž než zatím rekordní nákup letounů F-35 – posílit má celá protivzdušná obrana. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) schválil příslušné vojenské doporučení, s rozvojem počítá příštích minimálně deset let. Ochranu před vzdušným napadením považuje za prioritu i opozice. Upozorňuje ale, že tomu neodpovídá rozpočet – a bez navyšování obranných výdajů to podle ní nepůjde.
před 9 hhodinami

VideoVojtěchův resort chce omezit alkohol. Opatření by mířila na noční prodej či reklamu

Ministerstvo zdravotnictví chystá několik opatření, kterými chce snížit spotřebu alkoholu. Ta v Česku stále patří k nejvyšším na světě. Jednou z možností je podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) zákaz nočního prodeje ve večerkách nebo na čerpacích stanicích. Podpořil by ho například i národní protidrogový koordinátor Pavel Bém, naopak ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) je proti. Návrh má být hotový do léta a počítá také s přísnějšími pravidly pro reklamu či omezením prodeje alkoholu v blízkosti škol. Zákaz nočního prodeje by se v praxi dotkl především obyvatel velkých měst, zatímco v menších obcích je dostupnost alkoholu už nyní omezená, často jen na hospody.
před 9 hhodinami

Prymula hájí širší očkování, Sílovi tlak na vakcinaci vadí

Vládní hnutí SPD chce upravit Národní očkovací strategii. Ministerstvo zdravotnictví bude nadále doporučovat jak povinná, tak nepovinná očkování, stát ale plánuje omezit financování kampaní na podporu proočkovanosti. O podobě strategie debatovali hosté pořadu Nedělní debata – místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Jan Síla (SPD), epidemiolog Roman Prymula a předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Svatopluk Býma. Moderoval Martin Řezníček.
před 10 hhodinami

Demonstranti v Praze žádali změny ve vedení ministerstva životního prostředí

Na Hradčanském náměstí v Praze se v neděli odpoledne sešli lidé na demonstraci nazvané Přírodu škrtnout nenecháme! Protestovali proti zástupcům Motoristů ve vedení ministerstva životního prostředí (MŽP). Akci svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Hnutí Duha, podle kterých se na resortu pod vedením vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) a ministra Igora Červeného (Motoristé) dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Tchaj-wanu je dle Vondráčka věnována nadstandardní pozornost. Vztahy se musí udržovat, říká Demetrashvili

Vláda zamítla předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) cestu speciálem na Tchaj-wan, kam měl jet s podnikatelskou delegací. Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka (ANO) je Tchaj-wanu věnována až nadstandardní pozornost. S tím nesouhlasí bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), podle kterého má Vystrčil na cestu vládním speciálem nárok. Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé) nevidí důvod, proč by Vystrčil měl jet zrovna nyní. Podle poslankyně Kateriny Demetrashvili (Piráti) se diplomatické vztahy musí udržovat, tím spíš, když jsou dobré. Nedělní debatu vedl Martin Řezníček.
před 12 hhodinami

Policie našla v Česku dvě otrávené sklenice s dětskou výživou

Policisté našli v jedné prodejně v Brně dvě skleničky s kontaminovanou dětskou výživou značky HiPP, přesně podle e-mailu zaslaného pachatelem. Firma HiPP uvedla, že v Rakousku, Česku a na Slovensku se v některých skleničkách její dětské výživy objevil jed na krysy. Dodala, že maloobchodní prodejci preventivně všechny sklenice stáhli z prodeje. Panuje podezření, že firma čelí vydírání. Lidé mohou kontaminované skleničky poznat například podle bílé nálepky s červeným kruhem na dně.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, řekl Babiš k Vystrčilově cestě na Tchaj-wan

Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Načítání...