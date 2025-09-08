Energetická skupina ČEZ chce v Tušimicích na Chomutovsku postavit až šest malých jaderných reaktorů. Celý projekt je teprve na začátku, první jednotka by mohla být v provozu v roce 2038. Ze sousedního Německa se ale už nyní ozývají odmítavé hlasy.
ČEZ plánuje malé jaderné reaktory na Chomutovsku, z Německa zní odpor
Vzdálenost z Tušimic na náměstí v saském Annabergu činí méně než čtyřicet kilometrů. O českých stavebních plánech už mnoho Němců slyšelo. „Považuji to za opravdu špatné. Už se stalo několik strašných katastrof a nechtěla bych to mít tady někde poblíž,“ komentovala jedna z obyvatelek města Juliane Königová.
Vyjádřit svůj názor měli lidé v rámci předběžného, zjišťovacího řízení. Konkrétní technické detaily projektu a dopady na životní prostředí budou investor ČEZ a tuzemská vláda teprve analyzovat.
České ministerstvo životního prostředí má na stole stovky odmítavých vyjádření k projektu. Do Prahy je poslali mimo jiné běžní lidé a zástupci občanských iniciativ. Vyhodnotit víc než pět set připomínek z obou stran hranice chce resort do konce letošního roku.
„V Česku by mohl stát první takovýto modulární reaktor v celé Evropské unii. Myslím si, že to je dobrá zpráva jak pro jadernou bezpečnost, tak také pro to, abychom zajistili technologický náskok tuzemským firmám,“ sdělil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Sasku jde o ochranu lidí a přírody
Spolková republika se elektřiny z atomu definitivně vzdala v roce 2023. V Sasku, které německou komunikaci koordinuje, jsou Zelení, strana Levice a sociální demokraté proti tušimickému záměru. Konzervativní CDU nechce Česko kritizovat, extremistická AfD je naopak pro jádro.
Saské ministerstvo životního prostředí za svůj hlavní cíl ve vyjádření označilo zajištění ochrany lidí a přírody v Sasku.
Smířlivější je také starosta nedalekého Olbernhau Jörg Klaffenbach. Zdejší lidé podle něj protestují spíš proti větrným a solárním elektrárnám. Požadavky na českou stranu má ale i on: „Očekávám, že česká energetická společnost nás osloví a bude s námi jednat. Je třeba předložit fakta. Tedy věci, které známe. Kde bude konečné úložiště, jak se pokryje vysoká spotřeba vody?“
Zásadní je pro starostu i finanční odškodnění. Olbernhau, historické krušnohorské město s památkou UNESCO, podle něj musí zůstat turisticky atraktivní. Samotný ČEZ v odpovědi pro ČT zdůraznil, že je v kontaktu s obcemi a krajem na české straně. K jednání v Sasku zatím nedošlo.