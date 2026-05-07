Brusel měl další otázky k řešení Babišova střetu zájmů, píší Seznam Zprávy


před 32 mminutami

Evropská komise (EK) zaslala českým úřadům další sérii dotazů týkajících se řešení střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Píše to server Seznam Zprávy.

Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) následně na základě analýz uvedl, že je řešení v souladu s národní i evropskou legislativou a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.

Zemědělský fond tak podle serveru postupoval přesto, že Komise ve svém dopise Česko varovala, že podle mnohých expertů Babišovo řešení střetu zájmů zůstává v konfliktu.

Zdroje Seznam Zpráv blízké institucím, které s Evropskou komisí jednají, upozorňují, že je vysoká pravděpodobnost, že s obecnými oficiálními vysvětleními Česka ohledně střetu zájmů nebude Brusel spokojený. Komise podle serveru ve svých vlastních pokynech k opatřením proti střetu zájmů píše, že poskytovatel mu musí sám aktivně předcházet, odhalovat jej a aktivně řešit.

Premiérův střet zájmů a jeho řešení probírali hosté 90′ ČT24
Andrej Babiš

Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova podle informací Seznam Zpráv již dříve požadovala podrobné informace o konkrétních opatřeních, která české orgány přijaly k řešení skutečných, potenciálních nebo vnímaných rizik střetu zájmů při řízení a kontrole finančních prostředků EU.

Ředitel zemědělského fondu Petr Dlouhý na požadavek reagoval, že evropské nařízení proti střetu zájmů fond dodržuje, protože například po žadatelích o dotace chce, aby sami nahlásili vazby na politiky nebo úředníky.

Možnost formálního auditu

Seznam zprávy nicméně tvrdí, že zmíněná odpověď Evropské komisi nestačí a zaslala do Česka druhou sadu otázek. Pokud EK nebude s reakcemi českých úřadů spokojená, spustí podle Seznam Zpráv formální audit, který může skončit tím, že EU nařídí peníze vyplacené Agrofertu vrátit. Získat verdikt EU přitom může trvat i roky, po které bude holding moct pobírat dotace, upozornil server.

Jestli Babiš vyřešil střet zájmů, musí posoudit odborníci, řekl prezident
Prezident Petr Pavel

Na chybějící rozhodnutí Evropské komise po zveřejněních analýz, na jejichž základě fond rozhodl, že po Agrofertu nebude zpětně vymáhat nárokové dotace a umožnil holdingu opět čerpat dotace, upozornila také opozice.

Opoziční lídři hovoří o riziku, že Česko přijde o peníze z unijního rozpočtu. „Tento argument (opozice) je de facto irelevantní pro nás, protože stanovisko Evropské komise je právně nezávazné,“ uvedl minulý týden Dlouhý.

Zároveň připomněl, že EK prováděla audit ohledně střetu zájmů již v roce 2019 a společnostem z holdingu Agrofert poskytovala dotace, včetně nárokových, i po ukončení auditního šetření.

„Vždy je proplatila, nikdy je nepozastavila. Takže upřímně si nedokážu představit, že by najednou po deseti letech změnila svůj postoj a svůj názor a začala by tvrdit, že ačkoliv tady byl audit, ačkoliv věděla o tom střetu zájmů, ačkoliv řešila tu neprojektovou část, že najednou by se to týkalo i nárokových dotací,“ uvedl už dříve Dlouhý.

Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu
Šéf ANO Andrej Babiš

Ředitel fondu připustil, že pokud by EK v budoucnu zaujala odlišný postoj a vedlo by to ke krácení unijních prostředků, Česko by následně peníze vymáhalo po příjemcích dotací.

Nynější Babišovo řešení střetu zájmů je pravděpodobně v konfliktu s evropskými paragrafy i podle právního týmu protikorupční organizace Transparency International. Postup Česka organizace kritizuje. „Andrej Babiš doposud svůj střet zájmů skrze RSVP Trust nevyřešil a občanům neřekl pravdu o nastavení celého svěřenského fondu,“ uvedl ředitel české pobočky David Kotora.

Aktuálně z rubriky Domácí

Hasiči uhasili požár v Českém Švýcarsku

Hasiči uhasili požár v národním parku České Švýcarsko. Vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Oheň se rozhořel v sobotu na 100 hektarech lesa, v jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a osm vrtulníků. Stupeň požárního poplachu v místě snížili ze třetího na druhý. Požářiště bude pod dohledem po dobu čtrnácti dnů, a to 24 hodin denně. Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči.
07:18

Forejt a Filipi míří do poradního týmu Macinky, zjistil iRozhlas

Bývalý šéf hradního protokolu Jindřich Forejt či bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi míří do poradního týmu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), zjistil server iRozhlas.cz. Ministr plánuje poradní sbor představit příští týden. Podle serveru zároveň v kabinetu šéfa diplomacie skončili dva pracovníci.
před 12 mminutami

Policie pátrá po pachatelích, kteří odpálili bankomat v Praze 4

Pražští policisté potvrdili, že způsob odpálení bankomatu v Kunraticích ve čtvrtek nad ránem byl stejný jako před měsícem u obchodního centra na Opatově. Policie pátrá po pachatelích. Do akce se dříve zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Škoda zatím nebyla vyčíslena, nikdo nebyl zraněn.
08:07

VideoŠťastný si stěžuje na sněmovní obstrukce. Podle Jakoba chybí pozitivní reforma rozpočtu

Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) řekl v debatě Událostí, komentářů o rozpočtových pravidlech, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce šetřit a měnit rozpočtovou politiku státu, ale viní zejména opozici z toho, že ve sněmovně kvůli obstrukcím nelze prosadit žádné reformy. „Abychom změnili systém mandatorních výdajů, musíme změnit zákony. Jak můžeme měnit zákony, když sněmovna nefunguje,“ konstatoval. Člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Jakob (TOP 09) oponoval tím, že současná vláda ve sněmovně nepředložila žádnou reformu státního rozpočtu, která by měla pozitivní dopad na mandatorní výdaje. „Je potřeba hledat cesty ke konsolidaci veřejných financí. Nelze donekonečna žít na dluh,“ řekl. Debaty se také zúčastnili další členové sněmovního rozpočtového výboru Jan Papajanovský (STAN) a Jana Murová (ANO). Pořad moderoval Lukáš Dolanský.
před 2 hhodinami

Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

Ministerstvo spravedlnosti chce omezit pravomoci odvolacích soudů. Navrhuje vzít jim možnost zavázat nižší instanci k tomu, jak má rozhodnout. Právě to se stalo v kauze Čapí hnízdo. Opozice vidí za postupem resortu snahu zabránit možnému budoucímu potrestání premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr Jeroným Tejc (za ANO) krok hájí tím, že po něm volají obhájci.
před 4 hhodinami

Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

Sněmovní opozice zamezila zahájení závěrečného schvalování vládní novely k rozpočtům. K návrhu, jehož hlavní částí je formální vynětí řady státních výdajů z deficitu rozpočtu, se poslanci vrátí příští středu. Poslanci odhlasovali odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok, novelu ještě posoudí Senát. Do závěrečného schvalování pak poslali zavedení předporodního rodičovského příspěvku. Sněmovna nepokračovala v debatě o postoji ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Schůzi podle dohod klubů ukončila.
včera

Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu, někteří se vrací na základny

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí. Od soboty v oblasti kvůli požáru, který zasáhl kolem 100 hektarů, platil zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Někteří hasiči se postupně vracejí na základny. Přes noc zůstane na místě pět dobrovolných jednotek a hasiči z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje, řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.
včera
