Brusel měl další otázky k řešení Babišova střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

Evropská komise (EK) zaslala českým úřadům další sérii dotazů týkajících se řešení střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Píše to server Seznam Zprávy.
Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) následně na základě analýz uvedl, že je řešení v souladu s národní i evropskou legislativou a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.
Zemědělský fond tak podle serveru postupoval přesto, že Komise ve svém dopise Česko varovala, že podle mnohých expertů Babišovo řešení střetu zájmů zůstává v konfliktu.
Zdroje Seznam Zpráv blízké institucím, které s Evropskou komisí jednají, upozorňují, že je vysoká pravděpodobnost, že s obecnými oficiálními vysvětleními Česka ohledně střetu zájmů nebude Brusel spokojený. Komise podle serveru ve svých vlastních pokynech k opatřením proti střetu zájmů píše, že poskytovatel mu musí sám aktivně předcházet, odhalovat jej a aktivně řešit.
Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova podle informací Seznam Zpráv již dříve požadovala podrobné informace o konkrétních opatřeních, která české orgány přijaly k řešení skutečných, potenciálních nebo vnímaných rizik střetu zájmů při řízení a kontrole finančních prostředků EU.
Ředitel zemědělského fondu Petr Dlouhý na požadavek reagoval, že evropské nařízení proti střetu zájmů fond dodržuje, protože například po žadatelích o dotace chce, aby sami nahlásili vazby na politiky nebo úředníky.
Možnost formálního auditu
Seznam zprávy nicméně tvrdí, že zmíněná odpověď Evropské komisi nestačí a zaslala do Česka druhou sadu otázek. Pokud EK nebude s reakcemi českých úřadů spokojená, spustí podle Seznam Zpráv formální audit, který může skončit tím, že EU nařídí peníze vyplacené Agrofertu vrátit. Získat verdikt EU přitom může trvat i roky, po které bude holding moct pobírat dotace, upozornil server.
Na chybějící rozhodnutí Evropské komise po zveřejněních analýz, na jejichž základě fond rozhodl, že po Agrofertu nebude zpětně vymáhat nárokové dotace a umožnil holdingu opět čerpat dotace, upozornila také opozice.
Opoziční lídři hovoří o riziku, že Česko přijde o peníze z unijního rozpočtu. „Tento argument (opozice) je de facto irelevantní pro nás, protože stanovisko Evropské komise je právně nezávazné,“ uvedl minulý týden Dlouhý.
Zároveň připomněl, že EK prováděla audit ohledně střetu zájmů již v roce 2019 a společnostem z holdingu Agrofert poskytovala dotace, včetně nárokových, i po ukončení auditního šetření.
„Vždy je proplatila, nikdy je nepozastavila. Takže upřímně si nedokážu představit, že by najednou po deseti letech změnila svůj postoj a svůj názor a začala by tvrdit, že ačkoliv tady byl audit, ačkoliv věděla o tom střetu zájmů, ačkoliv řešila tu neprojektovou část, že najednou by se to týkalo i nárokových dotací,“ uvedl už dříve Dlouhý.
Ředitel fondu připustil, že pokud by EK v budoucnu zaujala odlišný postoj a vedlo by to ke krácení unijních prostředků, Česko by následně peníze vymáhalo po příjemcích dotací.
Nynější Babišovo řešení střetu zájmů je pravděpodobně v konfliktu s evropskými paragrafy i podle právního týmu protikorupční organizace Transparency International. Postup Česka organizace kritizuje. „Andrej Babiš doposud svůj střet zájmů skrze RSVP Trust nevyřešil a občanům neřekl pravdu o nastavení celého svěřenského fondu,“ uvedl ředitel české pobočky David Kotora.