Na prevenci půjde víc peněz, počítá zdravotní novela

Jedním z hlavních témat vládní novely zákona o veřejném zdravotním pojištění je prevence. Pokud norma projde, pojišťovny by na ni měly mít možnost vynakládat víc prostředků. Opozice ale upozorňuje, že to bude záležet na jejich finanční kondici. Zdravotní výbor ve středu posuzoval na dvě desítky pozměňovacích návrhů k zákonu. Mezi nimi i ten, který by pacientům umožnil zvolit si a doplatit dražší variantu péče. Na této změně se ale přítomní poslanci nedokázali shodnout.