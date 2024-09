Pobyt v Itálii může vyjít dráž, vláda jedná o zvýšení turistických daní

Pokojů, které stojí do sto eur (asi 2500 korun) za noc, se nová daň nebude týkat v plné výši. Podle dosavadního znění novely by se v jejich případě jednalo o zvýšení ceny o jedno nebo dvě eura. Existuje i možnost, že by se jich plánované změny vůbec nedotkly.

Hoteliéři si však stěžují, že vláda jejich sektor vnímá jako „kasičku“, do které si může sáhnout, když potřebuje peníze. „Zároveň říkají, že by se mohlo opakovat to, co Itálie zažila v letech 2020 a 2021 během covidové pandemie. Tehdy do Říma přijela jen desetina turistů, byl to obrovský propad a obrovský problém,“ upozornil Piskala.

Podle některých dat „obstarávají“ turisté až 13 procent hrubého domácího produktu Itálie. Obyčejní občané podle Piskaly kritizují, že se jedná pouze o kosmetickou úpravu, protože více platit budou pouze ti nejbohatší turisté.