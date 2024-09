Itálie vypíše veřejné soutěže na pronájem pláží

Podle nového nařízení zůstane většina stávajících koncesí v platnosti do 30. září 2027, přičemž nová výběrová řízení musí být zahájena v červnu téhož roku. Nové koncese budou platné nejméně pět let, nejdéle pak budou na dvacet let. Noví provozovatelé budou muset svým předchůdcům vyplatit kompenzace za převzatý inventář v souladu se směrnicí EU, kterou měla Itálie uvést do praxe již před osmnácti lety.

Italské pláže patří státu, ovšem více než polovina z nich je pronajata soukromým osobám – často na desítky let dopředu a za velice nízké ceny. Kritici tvrdí, že koncese jsou udělovány příliš levně – v průměru za 8200 eur (zhruba 205 tisíc korun) ročně, což provozovatelům umožňuje dosahovat obrovských výnosů. Ti se naopak obávají, že plážové podnikání v budoucnu od italských rodin převezmou zahraniční korporace.