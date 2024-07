Trendem jsou dražší zájezdy. Někteří zase spojují dovolenou s brigádou

Přes čtyři a půl milionu Čechů vyrazí během léta do ciziny, z toho dva miliony si dovolenou opatřily přes cestovní kanceláře. Trendem jsou letos dražší zájezdy, nejméně tříhvězdičkové hotely a využití služeb all inclusive. Top destinace se dlouhodobě nemění, vedou Chorvatsko, Itálie nebo Slovensko. Stále oblíbenější jsou ale i státy jako Polsko nebo Německo.

Chorvatský ostrov Korčula vypadá na obrázcích lákavě, volná místa k pobytu už tam ale téměř nejsou. A to platí i pro pevninu. „Obsazenost je velice vysoká, dosahuje určitě nějakých pětadevadesáti procent. Co se týká soukromého ubytování, většinou když je něco volného, tak to znamená, že je to někde dál od moře,“ přiblížila delegátka Travel Family Lenka Laus.

Nároky klientů se zvyšují. Zatímco před několika lety turisté vyhledávali spíše levnější pobyty, teď vyhledávají luxusnější ubytování. To platí nejen pro Chorvatsko.

„Standardem je čtyř nebo pětihvězdičkový hotel, ideálně na pláži nebo co nejblíž pláže. All inclusive strava také dominuje. Ve chvíli, kdy už lidé jedou na dovolenou, tak se nechtějí o nic dalšího starat,“ popsal mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. „Češi si chtějí užívat, kupují kvalitní dovolené, hotely hned u pláže. Zkrátka je vidět, že na sobě nešetří,“ potvrdil marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

Trendem je i spojení dovolené s brigádou. Zájem o takový pobyt například v Chorvatsku mají hlavně studenti, ale i senioři. „Chorvati stále shánějí personál. Ať už jsou to číšníci, uklízečky, pomocní pracovníci v kuchyních. U těch méně placených pozic, jako je uklízečka, se výplata pohybuje kolem osmi až devíti set euro,“ řekla Lenka Laus.