Lidovci chtějí o bitcoinové kauze informace. ANO žádá konec Fialy a Stanjury

ČT24,

Jáchym Novotný

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ČTK

28 minut Události, komentáře: Bitcoinová kauza Zdroj: ČT24

„Chceme vědět úplně všechno, protože situace je pro nás nepřehledná a vybízí k různým spekulacím,“ řekl k bitcoinové kauze v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou první místopředseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. V pořadu diskutoval s poslankyní opozičního ANO Margitou Balaštíkovou, podle níž by kromě končícího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) měli vyvodit zodpovědnost i premiér Petr Fiala (ODS) a ministr financí Zbyněk Stajnura (ODS).

Hnutí ANO podle Balaštíkové zatím nechce vládu jako celek odvolávat, ale chce si počkat na odpovědi a na jejich základě se k situaci postavit. Předseda nejsilnějšího opozičního uskupení Andrej Babiš přitom dříve v úterý pro Deník.cz uvedl, že opoziční hnutí určitě vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, která je podle něho „zločinecká a musí skončit“. Kauza se týká bitcoinů v hodnotě miliardy korun, které ministerstvu spravedlnosti daroval Tomáš Jiřikovský, jenž byl v minulosti trestaný za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Panují tak obavy, že peníze mohou pocházet z nelegální trestné činnosti. Ministr spravedlnosti Blažek se kvůli kauze v pátek rozhodl na svůj post rezignovat.

„Jako první místopředseda KDU-ČSL mohu garantovat, že naši členové vlády ani nikdo z vedení strany jsme neměli žádné informace. Bylo to pro nás stejné překvapení jako pro ostatní lidi, kteří nebyli zainteresováni,“ sdělil ke kauze Bělobrádek, podle kterého je důležité „dát fakta na stůl a jednoznačně říci, jak to bylo“. Debata ale podle něho nebude snadná a nevyřeší se za jeden nebo dva dny. Podle Balaštíkové by za celou situaci neměl nést zodpovědnost pouze Blažek, ale také premiér Fiala a ministr financí Stanjura, kteří si podle ní protiřečí. Nerozumí také tomu, proč o celé situaci neinformovali své koaliční partnery. „V každém případě je to problém premiéra, který vládu řídí a který měl dle mého povinnost ostatní koaliční partnery informovat,“ dodala. Odlišné výroky Fialy a Stanjury zmínila i moderátorka pořadu, podle níž Stanjura ve čtvrtek redaktorovi České televize Petru Vaškovi řekl, že zná kauzu pouze z médií, avšak v pondělí sdělil, že Blažka před situací po podpisu darovací smlouvy varoval. Premiér pak v pondělí prohlásil, že se o získání kontroverzního daru od Blažka dozvěděl před několika týdny, kdy mu o tom odstupující ministr vyprávěl jako o „překvapivé historce“. Na úterní tiskové konferenci už ale Fiala hovořil o nutnosti prošetřit, zda stát nebyl v případě darování bitcoinů zneužitý.

„Nešikovnost a manažerské selhání,“ hodnotí Balaštíková Podle Balaštíkové nelze situaci ospravedlnit nedostatečnou gramotností v oblasti kryptoměn. „Člověk na postu ministra financí a na postu premiéra by měl mít dostatek edukovaných lidí kolem sebe, aby tuto situaci zvládl. Jestliže je nemá, je to jeho zodpovědnost, jeho nešikovnost a jeho manažerské selhání,“ prohlásila s tím, že člověk sice nemůže být odborníkem na všechno, ale měl by kolem sebe mít experty, s nimiž se v případě nejistoty o situaci poradí. Balaštíková míní, že zodpovědnost by měli kromě Blažka vyvodit právě i Fiala se Stanjurou. „Tito tři aktéři jsou přímo zodpovědní za to, co se dělo. Neinformovali, nekonali, neporadili se, nečinili a porušovali povinnosti veřejného činitele ve vztahu k vládním institucím a k tomu, jak se nakládá se státními finančními zdroji,“ zdůraznila. Bělobrádek sdělil, že nemá dostatek informací, aby mohl jasně říci, zda nese zodpovědnost kromě Blažka i Stanjura. „Je zcela evidentní, že došlo k podcenění situace,“ uvedl. Místopředseda lidovců zároveň věří, že se prokáže, že šlo jen o nešikovnost a podcenění situace. Ocenil Blažkovu rezignaci, což podle něho patří do kultury demokracie. „Chybu může udělat každý,“ doplnil.

Předejít „spikleneckým teoriím“, které se okolo kauzy objevují, lze podle Bělobrádka především tím způsobem, že se zveřejní všechny informace tak, aby i veřejnost věděla, „jak to celé bylo“. „A v případě, že se ukáže, že tam bylo něco, co je potřeba dále řešit a z čeho je potřeba vyvodit další zodpovědnost, tak je to v pořádku,“ dodal s tím, že základem je znát fakta. O původu peněz musí rozhodnout soud, říká Bělobrádek Podle Balaštíkové měl Blažek v první řadě důkladně prověřit původ peněz a informovat o celé situaci Národní centrálu proti organizovanému zločinu a další orgány. Ujišťování, že vše bylo v pořádku, by prý pochopila u milionu, ale rozhodně ne u miliardy. „Mně to přijde strašně zvláštní a možná i proto, že si byli vědomi toho, že je to ne úplně standardní situace, tak to neřekli na vládě. Protože pokud by tu informaci měl, tak další, kdo by měl konat, je ministr vnitra,“ míní poslankyně. Bělobrádek poukázal na to, že šlo o nestandardní situaci v tom ohledu, že většinou se ve společnosti objevují snahy získat nelegálně veřejné peníze, zatímco tentokrát byla situace obrácená. „Vypadalo to, že stát dostane miliardu, což je veliké lákadlo,“ poznamenal místopředseda KDU-ČSL. „Myslím si, že došlo k určité bagatelizaci, která mohla vést i k tomu, že i ministerstvo financí bylo ubezpečeno, že vlastně o nic nejde,“ dodal.