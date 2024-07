Zapomenutý kufr na dovolené je problém. Někdo s ním vždy musí letět

Ztracený nebo zapomenutý kufr je problém, který může na dovolené potkat kohokoliv. Dostat své věci zpátky přitom nemusí být jednoduché. Podle bezpečnostních předpisů totiž nemůže zavazadlo cestovat letadlem, aniž by byl na palubě člověk, který za něj zodpovídá.

Zuzana Svobodová si v závěru své dovolené odnesla z prostoru, kam si turisté před odletem dávali kufry, cizí zavazadlo. A všimla si toho až na letišti.

„Potkala jsem českou delegátku a řekla jsem, co se stalo. Ona mi odpověděla, že to není nic hrozného, že si kufr určitě zaměnil někdo z lidí, kteří cestují do Brna, protože černých kufrů je všude plno, tak ať se nebojím, ať kufr odbavím,“ popisuje Svobodová.

Jenže krátce poté jí zavolal norský turista s tím, že má její zavazadlo v hotelu. A tak zatímco norský kufr odcestoval do Brna – a díky tamnímu letišti následně i do Osla – ten český je stále v Turecku.

„Cestovní kancelář mi napsala dvě varianty, že si buď znovu zaplatím letenku do Antalye, tam si vyzvednu kufr a poletím zpátky do Česka, nebo se můj kufr dopraví nějakou dopravní službou. Myslím si ale, že obě dvě cesty jsou velice finančně náročné,“ míní turistka.